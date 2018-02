Patnos Cezaevini anlattı: Oğlum 65 kilodan 45 kiloya düştü

Patnos L Tipi Cezaevinde artan hak ihlallerine ilişkin bilgi veren tutuklu yakını Abdullah Şahin, 'Oğlum 65 kilodan 45 kiloya düştü' dedi.

Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan Yusuf Şahin’in babası Abdullah Şahin, cezaevi koşullarını, tutuklulara yönelik baskıyı ve ağır hak ihlallerini anlattı.

‘TUTUKLULAR REVİRE ÇIKARILMIYOR’

Cezaevi koşullarının her geçen gün kötüye gittiğini dile getiren Şahin, cezaevi şartlarını şöyle sıraladı: “Cezaevinde az yemek veriliyor, koğuş değişimi yapılmıyor. Sıcak su ve gazeteler verilmiyor. Tutuklular revire çıkarılmıyor. Ölüme terk edilmiş durumdalar. Telefon görüşmeleri iki haftada bir oluyor. Görüşmeler ise ayda bir defa oluyor. Her görüşe gittiğimizde de 1-2 saat bekletiliyoruz. Onların durumunu her gördüğümüz de kahroluyoruz.”

‘SOSYAL AKTİVİTELERE DE İZİN VERİLMİYOR’

Tutuklu sayısının cezaevi kapasitesinin çok üstünde olduğunu dile getiren Şahin, kimi koğuşlarda 25 kişinin kaldığını kaydetti. Şahin, oğlu ile yaptıkları son görüşmede, cezaevi yönetiminin tutukluların maruz kaldıkları baskı ve hak ihlallerine karşı verdikleri dilekçeleri kabul etmediğini, verilen yemeklerin hijyenik olmadığını, cezaevi müdürlerinin tutuklulara provokatif yaklaşımlarda bulunduğunu ve sosyal aktivitelere izin verilmediğini aktardığını belirtti.

‘OĞLUM KİLO KAYBI YAŞIYOR’

Tutukluların cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarına maruz kaldığını söyleyen Şahin, “Oğlum cezaevi koşullarından dolayı 65 kilodan 45 kiloya düştü. Kötü şartlardan dolayı tutukluların çeşitli hastalıklara yakalanmasından dolayı ciddi oranda kilo kaybı yaşıyorlar” dedi. Şahin, tutuklulara yönelik uygulamaları ve ağır hak ihlallerini kabul etmediklerini ifade ederek, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. (Şırnak/MA)

Cezaevi müdüründen tutuklulara: Devlet de hukuk da benim

Patnos Cezaevi’nde müzik işkencesi iddiası!

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 21:18

www.evrensel.net