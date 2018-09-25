AYM, habere eriÅŸim engelini haksÄ±z buldu

Anayasa Mahkemesi: BasÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ihlal edildi, gazetecilere tazminat Ã¶denecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM) eriÅŸim engeli getirilen haberlerle ilgili olarak emsal oluÅŸturacak bir karara imza attÄ±. Mahkeme, eriÅŸim engelini haksÄ±z bulduÄŸu kararda “Ä°fade ve basÄ±n özgürlükleri ihlal edildi” dedi. AyrÄ±ca, baÅŸvuruyu yapan gazetecilere tazminat ödenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AYM, eski cumhuriyet.com.tr Genel YayÄ±n Yönetmeni OÄŸuz Güven ve köÅŸe yazarÄ± Miyase Ä°lknur’un, haberlerine getirilen eriÅŸim engeliyle ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu deÄŸerlendirdi. Habere getirilen eriÅŸim engeliyle ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸünün ihlal edildiÄŸine karar veren mahkeme heyeti, resmi internet sitesinde yapÄ±lan açÄ±klamada “BaÅŸvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar vermiÅŸtir” ifadesini kullandÄ±.

AYM kararÄ±nda bahsi geçen haberin haber deÄŸerinin yüksek olduÄŸu vurgusuna yer vererek ÅŸu ifadelere yer verdi: “Söz konusu haberin kamu kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± ile ilgili olduÄŸu ve bilgilendirme deÄŸerinin yüksek olduÄŸu tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r. Haberde bir ilin valisi olan müÅŸteki ile ilgili bazÄ± iddialarÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n kamusal yararÄ± yüksek bir tartÄ±ÅŸmaya katkÄ± sunduÄŸundan kuÅŸku bulunmamaktadÄ±r.”

MAHKEME: ERÄ°ÅžÄ°M ENGELÄ° GEREKÇELERÄ° YETERSÄ°Z

Haber içeriklerinin incelenmesinde içeriÄŸe eriÅŸimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasÄ±nÄ± gerektirecek aÄŸÄ±rlÄ±kta bir durumun bulunmadÄ±ÄŸÄ±na hükmeden mahkeme, “BaÅŸvuruya konu benzer uyuÅŸmazlÄ±klar açÄ±sÄ±ndan, koÅŸullara göre diÄŸer ceza veya hukuk yollarÄ±nÄ±n daha yüksek baÅŸarÄ± ÅŸansÄ± sunabilecek, kullanÄ±labilir ve etkili baÅŸvuru yollarÄ± olduÄŸu göz ardÄ± edilmemelidir. MüÅŸteki açacaÄŸÄ± çeliÅŸmeli bir hukuk davasÄ±nda içeriÄŸe eriÅŸimin engellenmesi talebini ileri sürme imkânÄ±na her zaman sahiptir” dedi.

Ä°nternete eriÅŸimin engellenmesi kararÄ± verilmesi için gösterilen gerekçeleri yeterli bulmayan Yüksek Mahkeme kararÄ±nda, “Anayasa’nÄ±n 26. ve 28. maddelerinde güvence altÄ±na alÄ±nan ifade ve basÄ±n özgürlüklerinin ihlal edildiÄŸine” hükmederek baÅŸvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

NE OLMUÅžTU?

KÄ°PTAÅž’Ä±n TopkapÄ±’da yaptÄ±ÄŸÄ± Merkez Evler sitesindeki evlerin Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ve AK Parti yöneticilerine uygun fiyatlarla satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Bu haberi ilk kez Cumhuriyet gazetesinden Miyase Ä°lknur duyurmuÅŸtu. Haberde adÄ± geçen eski Ä°stanbul Valisi Hüseyin Avni CoÅŸ, haberin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ± niteliÄŸinde olduÄŸu iddiasÄ±yla internet içeriÄŸine eriÅŸimin engellenmesi talebinde bulunmuÅŸtu. Sulh Ceza HâkimliÄŸi ise haber içeriÄŸine eriÅŸimin engellemesine karar vermiÅŸti.

Haberin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan OÄŸuz Güven ve Miyase Ä°lknur engelleme kararÄ±na itirazlarÄ±nÄ±n reddedilmesinin ardÄ±ndan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 17:32

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