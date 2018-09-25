Avukat Mehmet Uysal: 3 genç, uydurma gerekçelerle tutuklu

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Yenibosna’da 10 Haziran’da AKP standındaki görevlilerine ‘Daha ne kadar buradasınız?’ dedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan Muratcan Gözmen, Burak Baran Katar ve Taylan Şimşek 4 aydır mahkemeye çıkarılmayı bekliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonunda, gençler hakkında, “tehdit”, “hakaret” ve “terör örgütü üyesi olmak” suçlarından iddianame düzenledi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi “dosyada örgüt suçlamasına dayanak oluşturacak delil olmadığını” belirterek iddianameyi iade etti. Savcılığın, iade kararına yaptığı itiraz da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi. Ancak, gençlerin tahliye talepleri kabul edilmiyor.

‘DARP YOK, KAVGA YOK’

Gençlerin avukatı Mehmet Uysal, “Müvekkillerim Yenibosna’da AKP standına giderek, oradaki görevlilere saatin çok geç olduğunu, yüksek sesle propaganda yaptıklarını söylemişler. ‘Daha ne kadar buradasınız’ diye sormuşlar. Stand görevlisi tepki göstermiş. Herhangi bir darp etme yok sadece ağız talaşı. AKP’liler polis aracına giderek orada durumu anlatmışlar. Şikayetçi olmuşlar. Çocuklar kendi ayağıyla akrebe binerek karakola gitmişler. Şikayette bulunan 3 AKP’li görevlinin 5 kere ifadesi alınıp değiştirilmiş. 3 AKP’linin ifadeleri noktaları, virgülüne kadar aynı. Çocukların ‘Biz devrimciyiz, DHKP-C’den geliyoruz’ dediklerini iddia etmişler. Çocukların ‘ifade vermiyoruz’ dediklerini, susma haklarını kullandıklarını tutanağa yazmışlar. Ama çocuklar ‘biz avukatımızla ifade veririz’ demişler” dedi.

‘UYDURULAN BİR SUÇ VAR’

Dosyada gizlilik kararı olduğunu aktaran Uysal şöyle devam etti: “Savcıyla da görüşemiyoruz. OHAL kalktı ama yine adil bir soruşturma yapılmıyor. Tutukluluk incelemeleri reddedildi. Çocuklar tutuklular. İkinci iddianameyi bekliyoruz. 30 yıl yargıçlık yaptım, 5 yıldır da avukatlık yapıyorum. Deneyimli bir hukukçuyum. Böyle suçlama, böyle dava olmaz. Ortada suç yok sadece uydurulan bir suç var. Tehdit suçundan 4 aydır tutukludur. Emsali olmayan bir olayla karşı karşıyız.”

‘OĞLUM CEZAEVİNDE 4 AYDA 10 KİLO VERDİ’

Burak Baran Katar’ın annesi Neşe Topçu Katar, ise o gün yaşananları şöyle aktardı: “Kavga yok, sadece itiş kakış var. Oradaki görevli orada bulunan polise gidiyor şikayetçi oluyor. Çocuklar kendi ayaklarıyla polisin yanına gidiyor, akrebe biniyorlar. Yenibosna’da bulunan 75. yıl karakoluna gidiyorlar. İlk başta kimse şikayetçi olmuyor. 9’a kadar sorun yok, çıkışı imzalıyorlar. Ne oluyorsa AKP İlçe Başkanı Ramazan Açıkgöz’ün karakola gelmesiyle oluyor. O geldikten sonra bütün ifadeler değişiyor. Metris cezaevinde tekli hücrelerde kalıyor çocuklar. Benim oğlum cezaevinde 4 ayda 10 kilo verdi.” Oğlunun nişanlı olduğunu, cezaevine girmeseydi evleneceğini söyleyen Katar, “Tek hücreli odalarda kalıyorlar, sağlığı ve psikolojisi çökmüş durumda. Baran işinden oldu, Muratcan okulundan oldu, Taylan işinden, çocuğundan, eşinden oldu. Adaletsiz bir ülkede adalet istiyorum” dedi. Taylan Şimşek’in eşi Gülcan Şimşek ise tek başına çalıştığını, hem evi geçindirip hem de çocuğuyla ilgilendiğini ifade etti. Şimşek, “Adam öldürme yok, hakaret yok, orada polisler var, kamera var. Her şey ortada” dedi. 5 yaşında bir kız çocuğu olduğunu söyleyen Şimşek, “Her gün babasını soruyor. Bu hukuksuzluk ve mağduriyet bir an önce giderilsin kızım babasına kavuşsun bekliyoruz” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN’

Muratcan Gözmen’in babası Ali Gürbüz Gözmen ile yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle telefonla görüşebildik. Baba Gözmen, “Ben bu süreçte kalp krizi geçirdim ölümün kıyısından döndüm. 20 yıldır MS hastasıyım. Diğer iki arkadaşının aileleri de maddi, manevi sıkıntı içinde. Bir tanesinin 4 yaşında çocuğu var eşi rahatsız. Artık biz kendi canımızdan da vazgeçtik, yeter ki çocuklarımız bir an önce özgürlüklerine kavuşsun” dedi.