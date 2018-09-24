Ä°mam hatibe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len okul, Ã¶ÄŸrencisi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aÃ§Ä±lmadÄ±

Ramazan ÇETÄ°N

Denizli

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, daha önce meslek lisesiyken tadilat yapÄ±lÄ±p imam hatip ortaokuluna dönüÅŸtürülen ve müdür, müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± ile öÄŸretmenlerin atandÄ±ÄŸÄ±, 4 katlÄ± ve 18 derslikli Gerzele Ä°mam Hatip Ortaokulu'nun yeterli öÄŸrencinin kayÄ±t yaptÄ±rmamasÄ± nedeniyle eÄŸitim-öÄŸretime açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. EÄŸitim Ä°ÅŸ SendikasÄ± duruma tepki gösterirken yetkililer ise okulun, tadilat sürdürüldüÄŸü için yeni döneme yetiÅŸmediÄŸini iddia etti.

Merkezefendi ilçesine baÄŸlÄ± Gerzele Mahallesi'nde daha önce meslek lisesi olan 4 katlÄ± ve 18 derslikli bina, yeterli öÄŸrenci olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünce Gerzele Ä°mam Hatip Ortaokulu'na çevrildi. Bina, dÄ±ÅŸÄ± baÅŸta olmak üzere içinde de çeÅŸitli tadilatlar yapÄ±larak yenilendi. Okula müdür, müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 7 öÄŸretmen atanÄ±rken 2018-2019 eÄŸitim ve öÄŸretim sezonuna hazÄ±rlandÄ± ancak okula yeterli öÄŸrenci kayÄ±t yaptÄ±rmadÄ±. EÄŸitim Ä°ÅŸ SendikasÄ± Denizli Åžube BaÅŸkanÄ± NamÄ±k Kemal AydoÄŸan, sadece 7 öÄŸrencinin kayÄ±t yaptÄ±rmasÄ± üzerine imam hatip ortaokulunun açÄ±lmamasÄ±na karar verildiÄŸini öne sürdü. AydoÄŸan, bu 7 öÄŸrencinin de baÅŸka okullara gönderildiÄŸini söyledi. Okulda halen müdür ve müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± görevlerine devam ederken iddiaya göre, atanan öÄŸretmenler de baÅŸka okullara tayin istedi. Okul yetkilileri ise binanÄ±n tadilatÄ± bitmediÄŸi için açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yeni eÄŸitim-öÄŸretim dönemine yetiÅŸmediÄŸini iddia etti.

EÄŸitim Ä°ÅŸ SendikasÄ± Denizli Åžube BaÅŸkanÄ± NamÄ±k Kemal AydoÄŸan (FotoÄŸraf: Ramazan Çetin/DHA)

EÄŸitim Ä°ÅŸ SendikasÄ± Denizli Åžube BaÅŸkanÄ± AydoÄŸan, "Okul, geçen mayÄ±s ayÄ±nda açÄ±ldÄ±. Yöneticileri ve öÄŸretmenleri atandÄ± ama an itibariyle sadece 7 öÄŸrenci kayÄ±t yaptÄ±rmÄ±ÅŸ. Biz imam hatip olmasÄ±na karÅŸÄ± deÄŸiliz, saygÄ± duyuyoruz; ancak bu bölgede ihtiyaç yok. BoÅŸ kalan bu bina, anadolu lisesi olarak deÄŸerlendirilebilirdi. ÖÄŸrencilerin kullanÄ±mÄ±na açÄ±lmasÄ± gerekiyordu. Liselerde 40- 50 kiÅŸilik sÄ±nÄ±flar var. Okullar ihtiyaca göre açÄ±lmalÄ±. Ä°mam hatiplerin çoÄŸu boÅŸ, öÄŸrenci yok. Kriz varken bu binalarÄ±n boÅŸa harcanmamasÄ± gerekiyor" dedi. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 13:37

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