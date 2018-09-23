Taylan Ã–zgÃ¼r kimdir, nasÄ±l Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼?

Taylan Ã–zgÃ¼r, 1968 kuÅŸaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenci genÃ§lik hareketinin Ã¶ncÃ¼lerindendi.

23 Eylül 1969 yÄ±lÄ±nda öldürülen devrimci gençlik önderlerinden Taylan Özgür, 23 Åžubat 1948 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olan Taylan Özgür, ODTÜ Metalurji ve Malzeme MühendisliÄŸi bölümünü kazandÄ±. ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü ve ODTÜ ÖÄŸrenci BirliÄŸi Denetleme Kurulu üyesiydi.

BatÄ±'da öÄŸrenci hareketlerinin yükseldiÄŸi ve özellikle de Paris ayaklanmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 1968 yÄ±lÄ±, Türkiye’de de eylemliliÄŸin yükseldiÄŸi bir yÄ±l oldu. 1968 yÄ±lÄ±nda öÄŸreci gençlik hareketi, antiemperyalist nitelikli eylem ve talepleri ile iÅŸçi ve emekçi sÄ±nÄ±fla birleÅŸmenin yollarÄ±nÄ± arÄ±yordu.

'VÄ°ETNAM KASABI' KOMMER'Ä° PROTESTO ETTÄ°LER

28 KasÄ±m 1968’de CIA'de çalÄ±ÅŸan ve Vietnam'da görev yapan "Vietnam KasabÄ±" olarak bilinen ABD Büyükelçisi Robert Kommer, Türkiye'ye büyükelçi olarak atandÄ±. Büyükelçiyi protesto etmek için öÄŸrenciler havalimanÄ±nda eylem düzenledi. Polisle yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan aralarÄ±nda Deniz GezmiÅŸ’in de olduÄŸu 17 öÄŸrenci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

6 Ocak 1969 yÄ±lÄ±nda ODTÜ Rektörü Kemal KurdaÅŸ, ABD Büyükelçisi Robert Kommer’i üniversiteye davet etti. KurÅŸun geçirmez camlarla kaplÄ± özel güvenlikli arabasÄ±nÄ± rektörlük önüne bÄ±rakarak içeriye girdi. Kommer'in geliÅŸ haberini alan aralarÄ±nda Sinan Cemgil, Hüseyin Ä°nan, Yusuf Arslan ve Taylan Özgür’ün de aralarÄ±nda bulunduÄŸu binlerce öÄŸrenci rektörlük önünde toplandÄ±. Eylem sÄ±rasÄ±nda büyükelçinin arabasÄ± ters çevrilerek yakÄ±ldÄ±. AralarÄ±nda Taylan Özgür’ün de yer aldÄ±ÄŸÄ± 13 öÄŸrenci tutuklandÄ±. Taylan Özgür, 2 ay tutukluluÄŸun ardÄ±ndan 12 Mart 1969 tarihinde tahliye edildi.

POLÄ°S KURÅžUNUYLA ARKASINDAN VURULDU

Taylan, 23 Eylül 1969 yÄ±lÄ±nda ÖÄŸrenci BirliÄŸi Kongresine katÄ±lmak üzere Ä°stanbul Üniversitesine geldiÄŸi sÄ±rada kolluk kuvvetleri tarafÄ±ndan BeyazÄ±t MeydanÄ±'nda arkasÄ±ndan vuruldu. 21 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Taylan Özgür'ün cinayeti halen aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±. AblasÄ± Hale KÄ±yÄ±cÄ± kardeÅŸinin katledilmesini ÅŸöyle anlatÄ±yor: "KardeÅŸim Taylan’Ä±n Ä°stanbul Üniversitesinin bahçesinde öldürülmediÄŸini gazete arÅŸivlerine bakarak bile öÄŸrenebilirdiniz. YaralÄ± vaziyette KumkapÄ± Toplum Polisi karargâhÄ±nda 2,5 saat dövülerek tutulduÄŸunu, ODTÜ’den Ä°stanbul’a nasÄ±l geldiÄŸini, yanÄ±nda olup da katili en yakÄ±ndan görüp davada tanÄ±klÄ±k yapmayan Mim. Sait KozacÄ±oÄŸlu’nun adÄ±nÄ± geçirememek, danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±zdan Fahri Aral’Ä±n savcÄ±lÄ±kta tanÄ±yÄ±p da, mahkemede tanÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek yargÄ±lanan kiÅŸinin beraatine neden olduÄŸunu, saÄŸÄ±r sultan bile duydu."

Taylan Özgür'ün ölümünün ardÄ±ndan hazÄ±rlanan afiÅŸ.

Taylan Özgür'ün vurulmasÄ±na ÅŸahit olan Can AtaklÄ± ise ÅŸöyle anlatÄ±yor: "Annem babamla birlikte BeyazÄ±t tarafÄ±ndan KapalÄ±çarÅŸÄ±'ya gidecektik. O gün meydan çok kalabalÄ±ktÄ±. Çünkü birkaç gün önce, Milli Türk Talebe BirliÄŸi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± bomba elinde patlayan Mustafa Bilgi adlÄ± saÄŸcÄ± öÄŸrencinin cenazesi vardÄ±. Bu nedenle BeyazÄ±t MeydanÄ± (O günkü adÄ± Hürriyet MeydanÄ±'ydÄ±) çarÅŸaflÄ±, türbanlÄ± kadÄ±nlar ve sakallÄ± cüppeli erkeklerle doluydu. Biz o zaman Marmara SinemasÄ± olan binanÄ±n giriÅŸinde durup uzaktaki kalabalÄ±ÄŸa bakÄ±yorduk. Tam o sÄ±rada önümüzde, otobüs duraÄŸÄ±nda, siyah renkli bir otomobil durdu. Ä°çinden iki üç kiÅŸi fÄ±rladÄ±, 1.5 metre kadar önümüzde yürüyen iki kiÅŸinin üzerine çullandÄ±lar. Bunlardan biri zorla otomobile bindirildi. Ama bu kiÅŸi otomobilin diÄŸer kapÄ±sÄ±ndan çÄ±ktÄ±. ArkasÄ±ndan biri ceketinin yakasÄ±nÄ± tuttu. Ceket ve gömlek yÄ±rtÄ±larak gencin üzerinden sÄ±yrÄ±ldÄ±. Gencin üzerinde sadece kÄ±rmÄ±zÄ± bir atlet kaldÄ±.ÇarÅŸÄ±kapÄ± yönüne doÄŸru koÅŸmaya baÅŸlayan genç, yolu ayÄ±ran demir bariyerin üzerinden tam atlayacakken, yine 2 metre kadar önümüzde duran, gri takÄ±m elbiseli biri, elinde rulo olarak tuttuÄŸu gazeteyi kenara bÄ±raktÄ±, içinden çÄ±kan silahÄ± kaçan kiÅŸiye doÄŸru yöneltti, niÅŸan aldÄ±. Mantar tabancasÄ± patlar gibi bir ses çÄ±ktÄ±. Kaçan genç yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±, birileri koÅŸup onu aldÄ±lar ve bir jipe bindirip götürdüler.AkÅŸam üzeri saat 17.00'de radyo haberlerini dinliyorduk. Spiker 'Bugün BeyazÄ±t MeydanÄ±'nda çÄ±kan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada Taylan Özgür adlÄ± ODTÜ öÄŸrencisi vurularak öldü. KurÅŸunun karaciÄŸerine saplandÄ±ÄŸÄ± bildirilen Taylan Özgür'ün üzerinden iki tabanca çÄ±ktÄ±' deyince donup kaldÄ±k. Çünkü öldürülen Taylan Özgür'ün üzerinde silah yoktu, çatÄ±ÅŸma çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±, sadece tek el ateÅŸ edilmiÅŸti. Bu olay ilk kez bir öÄŸrenci liderinin, sokak ortasÄ±nda, üstelik resmen öldürülmesi Türkiye'nin yakÄ±n geleceÄŸini etkileyecek baskÄ±, tehdit döneminin habercisiydi.

Taylan, 5 bin öÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kitlesel bir törenle Cebeci Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.

DENÄ°ZLER, TAYLAN'IN YANINA GÖMÜLMEYÄ° VASÄ°YET ETTÄ°

Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan idamlarÄ±ndan önce Taylan Özgür’ün yanÄ±na gömülmeyi vasiyet etmiÅŸti.

68 kuÅŸaÄŸÄ± devrimci önderlerinden Deniz GeçmiÅŸ idam edilmeden önce babasÄ± Cemil GezmiÅŸ'e yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda ÅŸu sözlere yer verir: "Cenazem için avukatlarÄ±ma gerekli talimatÄ± verdim. AyrÄ±ca savcÄ±ya da bildireceÄŸim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaÅŸÄ±m Taylan Özgür'ün yanÄ±na gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi Ä°stanbul’a götürmeye kalkÄ±ÅŸma, annemi teselli etmek sana düÅŸüyor, kitaplarÄ±mÄ± küçük kardeÅŸime bÄ±rakÄ±yorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamÄ± olmasÄ±nÄ± istiyorum, bilimle uÄŸraÅŸsÄ±n ve unutmasÄ±n ki bilimle uÄŸraÅŸmak da bir yerde insanlÄ±ÄŸa hizmettir, son anda yaptÄ±klarÄ±mdan en ufak bir piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirtir seni, annemi, abimi, kardeÅŸimi devrimciliÄŸimin olanca ateÅŸi ile kucaklarÄ±m."

Ancak Denizlerin vasiyeti yerine getirilmedi ve KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±na gömüldüler. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 16:01

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