ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyareti baÅŸlamadan protestolar baÅŸladÄ±

ErdoÄŸan'Ä±n 28-29 EylÃ¼lâ€™de gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Almanya ziyareti Ã¶ncesi Ã¼lkenin birÃ§ok kentinde 'HoÅŸ gelmedin ErdoÄŸan' eylemleri dÃ¼zenlendi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 28-29 Eylül’de Almanya’ya gidecek olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± ülkede protesto gösterileri baÅŸladÄ±. Cumartesi günü baÅŸta Berlin ve Bielefeld olmak üzere birçok kentte “ErdoÄŸan hoÅŸ gelmedin” adÄ± altÄ±nda eylemler düzenlendi.

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Bielefeld, Bremen, Essen ve Darmstadt kentlerinde gösteriler düzenlendi. Alman basÄ±nÄ±n ilgi gösterdiÄŸi protestolara yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

TÜRKÄ°YELÄ° GÖÇMEN ÖRGÜTLERÄ° DE KATILDI

BaÅŸkent Berlin’de Hermannplatz’dan baÅŸlayan kitlesel yürüyüÅŸ göçmenlerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kreuzberg ilçesinde son buldu. Birçok göçmen kuruluÅŸu, siyasi parti ve sol gruplarÄ±n destek verdiÄŸi yürüyüÅŸte ErdoÄŸan ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel’e tepki gösteren pankartlar dikkat çekti. “Stop/Dur” baÅŸlÄ±klÄ± ErdoÄŸan’Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± yüzlerce dövizin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gösteride ErdoÄŸan yönetimiyle iÅŸ birliÄŸi yapan Merkel hükümeti de protesto edildi.

Bielefeld kendinde de Demokratik Güç BirliÄŸi bileÅŸenleri tarafÄ±ndan organize edilen, Alman partiler, antifaÅŸist kurumlar ve Türkiyeli örgütler tarafÄ±ndan desteklenen yürüyüÅŸe yaklaÅŸÄ±k 250 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Merkez istasyondan ÅŸehir merkezine doÄŸru yürüyüÅŸe geçen kitle, döviz ve sloganlar eÅŸliÄŸinde ErdoÄŸan’nÄ±n Almanya’ya gelme kararÄ±nÄ± protesto etti.

‘ALMANYA’YA HOÅž GELMEDÄ°N’

FotoÄŸraf: Evrensel

Åžehir merkezinin çeÅŸitli noktalarÄ±nda yapÄ±lan mitinglerle devam eden yürüyüÅŸe Sol Parti milletvekili Friedrich Straetmanns ve BarÄ±ÅŸ inisiyatifinden Uschi Kappeler destek vererek birer konuÅŸma yaptÄ±lar. YaklaÅŸÄ±k iki saat süren yürüyüÅŸ, Berlin ve Köln’de yapÄ±lacak gösterilerin çaÄŸrÄ±sÄ±yla son buldu.

AynÄ± gün Frankfurt merkez tren istasyonu yüzlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸlayan yürüyüÅŸte “Almanya’ya hoÅŸ gelmedin ErdoÄŸan” pankartÄ± taÅŸÄ±ndÄ±. Alte Oper MeydanÄ±’na kadar devam eden yürüyüÅŸte Alman hükümetine iliÅŸkileri kesme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Bütün eylemlerde 28 Eylül’de Berlin’de 29 Eylül’de ise Köln’de yapÄ±lacak mitiglere katÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. (Köln/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 14:43

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