Hava Kuvvetlerinde 'FETÃ–' operasyonu: 16 ilde 85 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Hava Kuvvetlerindeki 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ±nda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 110 kiÅŸiden 85'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen "FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ)" soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli muvazzaf 110 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lardan 85'i gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, örgütün "mahrem imamlarÄ±yla" sabit telefonlardan periyodik ve ardÄ±ÅŸÄ±k arama sistemiyle haberleÅŸtikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaÅŸÄ±, 3 yüzbaÅŸÄ±, 18 üsteÄŸmen, bir teÄŸmen ve 77 astsubay hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Åžüphelilerden 5'inin pilot olduÄŸu belirtildi.

Karar doÄŸrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, tamamÄ± muvazzaf ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için Ankara merkezli 16 ilde operasyon baÅŸlattÄ±.

Operasyon kapsamÄ±nda, ÅŸu ana kadar 85 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ZanlÄ±larÄ±n ifade iÅŸlemleri için Ankara'ya getirileceÄŸi, diÄŸer ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

Ä°ZMÄ°R MERKEZLÄ° OPERASYONDA 14 GÖZALTI

Öte yandan, "FETÖ"ye yönelik Ä°zmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 14 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, ByLock kullandÄ±klarÄ±, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan eÄŸitim kurumlarÄ± ve sivil toplum yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± tespit edilenlere yönelik yakalama, arama ve el koyma kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerinin Ä°zmir merkez olmak üzere Bursa, ÅžÄ±rnak, Batman, Denizli, Antalya ve Ä°stanbul'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 14 zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AralarÄ±nda meslekten ihraç edilen öÄŸretmenler ile öÄŸrenci, iÅŸ insanÄ± ve esnafÄ±n da bulunduÄŸu zanlÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 10:27

www.evrensel.net