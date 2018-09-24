FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ derbisi 1-1'lik beraberlikle sonuÃ§landÄ±

FotoÄŸraf: Erhan Sevenler/AA

FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ derbisi 1-1'lik beraberlikle sonuÃ§landÄ±

    • 24 EylÃ¼l 2018 21:50

    KadÄ±kÃ¶y'de oynan FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ derbisi Babel ve Andre Ayew'in bulduÄŸu gollerle 1-1 sona erdi.

    Süper Lig'in 6. haftasÄ±nda KadÄ±köy, Fenerbahçe-BeÅŸiktaÅŸ derbisine ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Seyircilere heyacanlÄ± dakikalar yaÅŸatan haftanÄ±n son maçÄ± 1-1'lik eÅŸitlikle tamamlandÄ±.

    Fenerbahçe ile BeÅŸiktaÅŸ, 2018-2019 sezonun ilk derbisinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ülker StadÄ±'nda oynanan derbiyi hakem FÄ±rat AydÄ±nus yönetti. AydÄ±nus'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Serkan Ok ve Aleks TaÅŸçÄ±oÄŸlu yaptÄ±. MüsabakanÄ±n dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlendi.

    HeyecanlÄ± pozisyonlara ve son anda kaçan fÄ±rsatlara sahne olan maçta BeÅŸiktaÅŸ, 40. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Ä°lk yarÄ± bu skorla tamamlandÄ±.

    Fenerbahçe, Andre Ayew'in golü ile 71. dakikada eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n sol kanattan ceza alanÄ±na gönderdiÄŸi ortasÄ±na iyi yükselen Andre Ayew, kafa vuruÅŸunda topu Karius'un solundan aÄŸlarla buluÅŸturdu.

    Maç 1-1'lik eÅŸitlikle sonuçlandÄ±.

    Ä°LK 11'LER

    MaçÄ±n ilk 11'leri ise ÅŸöyle:

    Fenerbahçe: Harun Tekin, Åžener ÖzbayraklÄ±, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Chahechouhe, Benzia, Slimani

    BeÅŸiktaÅŸ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, OÄŸuzhan Özyakup, Quaresma, Lens, Babel

    MAÇ ÖNCESÄ° GERGÄ°NLÄ°K

    Fenerbahçe-BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesinde tribünde gerginlik yaÅŸandÄ±. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fenerbahçeli taraftarlar, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n bulunduÄŸu tribüne doÄŸru hamle yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±nca, polis tribüne girdi ve taraftarlara engel oldu. Bir süre süren gerginlik daha sonra yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

    Öte yandan haftaya lider giren Galatasaray, Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirveyi BaÅŸakÅŸehir'e bÄ±raktÄ±. Akhisarspor ise ilk galibiyetini aldÄ±.

    6. hafta cuma günü BB Erzurumspor-Ankaragücü, Bursaspor-BaÅŸakÅŸehir maçlarÄ±yla baÅŸladÄ±. Bursa-BaÅŸakÅŸehir maçÄ±ndan gol sesi çÄ±kmazken Ankaragücü, Erzurumspor'u tek golle geçti.

    BURSASPOR-BAÅžAKÅžEHÄ°R 0-0

    Ä°lk 5 haftada 4 galibiyet 1 yenilgi alan ve lider Galatasaray'Ä± gol averajÄ±yla takip eden BaÅŸakÅŸehir, zorlu Bursa deplasmanÄ±nda tek puanla yetindi.

    BaÅŸakÅŸehir, 52'de Emmanuel Adebayor'la penaltÄ± vuruÅŸundan yararlanamadÄ±.

    BaÅŸakÅŸehir, Bursa karÅŸÄ±sÄ±nda üst üste beÅŸinci maçÄ±nda gol kaydÄ±na muvaffak olamazken Bursaspor, 6 hafta sonunda 3 puanla tanÄ±ÅŸamayan takÄ±mlardan biri olmayÄ± sürdürdü. YeÅŸil-beyazlÄ±arÄ±n 5 puanÄ± bulunuyor. BaÅŸakÅŸehir ise 13 puanda.

    BB ERZURUMSPOR-ANKARAGÜCÜ 0-1

    Lige yeni yükselen iki takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren müsabaka KazÄ±m Karabekir Stadyumu'nda oynandÄ±.

    8. dakikada Bakary Kone'nin gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kartla 10 kiÅŸi kalan Ankaragücü'de 3  puanÄ± getiren gol 90'da Kenan Özer tarafÄ±ndan kaydedildi.

    Ankaragücü bu golle puanÄ±nÄ± 10'a çÄ±kardÄ±, Erzurumspor ise 2 puanda kaldÄ±.

    YENÄ° MALATYASPOR-ÇAYKUR RÄ°ZESPOR 1-0

    Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u 43. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle maÄŸlup etti. Rize'de Matic Fink, 61. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü. Yeni Malatyaspor, puanÄ±nÄ± 10'a çÄ±karÄ±rken Rizespor 2 puanda kaldÄ±.

    KAYSERÄ°SPOR-KONYASPOR 0-2

    Konyaspor, Kayseri deplasmanÄ±nda 36'da Mustapha Yatabare, 45'te Jens Jonsson'un golleriyle 2-0 yenerek 3 puanÄ± aldÄ±. Konyaspor 11 puana yükselirken Kayserispor 8 puanda kaldÄ±.

    TRABZONSPOR-GÖZTEPE 1-2

    Göztepe, Yasin Öztekin'in 9 ve 28. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 öne geçtiÄŸi maçta sahadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±. Ev sahibinin tek golü 66'da Burak YÄ±lmaz'dan geldi. Göztepe puanÄ±nÄ± 9'a yükseltirken Trabzonspor 7 puanda kaldÄ±.

    KASIMPAÅžA-ALANYASPOR 1-2

    Alanyaspor, KasÄ±mpaÅŸa deplasmanÄ±nda Papiss Cisse'nin 45 ve 87'de attÄ±ÄŸÄ± gollerle kazandÄ±. KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n tek golünü 89'da Mbaye Diagne kaydetti. Üst üste 2. galibiyetini alan Akdeniz ekibi puanÄ±nÄ± 9'a çÄ±kardÄ±. KasÄ±mpaÅŸa ise üst üste ikinci kez yenildi ve 12 puanda kaldÄ±.

    ANTALYASPOR-SÄ°VASSPOR 2-1

    10. dakikada Arouna Kone'nin penaltÄ± golüyle öne geçen Sivasspor, 35'te Mevlüt Erdinç, 45'te Souleymane Doukara'nÄ±n penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± gole engel olamadÄ±. Antalyaspor böylece 10 puana yükselirken Sivasspor 5 puanda kaldÄ±.

    AKHÄ°SARSPOR-GALATASARAY 3-0

    Akhisarspor, haftaya lider giren Galatasaray'Ä± 51'de Elvis Manu, 80'de Güray Vural (penaltÄ±dan), 84'te Mustafa Yumlu'nun golleriyle 3-0 yendi ve ilk galibiyetini aldÄ±. Galatasaray'da Garry Rodrigues 42. dakikada penaltÄ± kaçÄ±rdÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 12 puanda kalÄ±rken Akhisarspor, 5 puana yükseldi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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