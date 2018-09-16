Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

Åžampiyonlar Ligi'ndeki gruplara, maÃ§ takvimine ve takÄ±mlarÄ±n kadrolarÄ±na bu sayfadan ulaÅŸabilirsiniz.

HazÄ±rlayan: Mithat Fabian SÖZMEN

Avrupa futbolunda kulüpler arasÄ± mücadelenin en üst düzey platformu olan Åžampiyonlar Ligi’nde mücadele önümüzdeki hafta baÅŸlÄ±yor.

Kupa 1’in 64. sezonu, 18-19 Eylül’deki grup maçlarÄ±yla sezona ‘merhaba’ diyecek. Serüven, 1 Haziran’da Atletico Madrid’in stadÄ± Wanda Metropolitano’da oynanacak olan finalle sona erecek.

15 ülkeden 32 takÄ±mÄ±n 8 ayrÄ± grupta mücadele ettiÄŸi 2018/19 Åžampiyonlar Ligi’nde gruplarÄ±nÄ± ilk iki sÄ±rada tamamlayan 16 takÄ±m ikinci tura kalacak. TurnuvanÄ±n, ikinci tur, çeyrek final ve yarÄ± final aÅŸamalarÄ± çift maçlÄ± eliminasyon sistemiyle oynanacak.

Bugünden turnuvanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± salÄ± gününe kadar 8 grupta yer alan takÄ±mlarÄ±n tamamÄ±nÄ± bu sayfadan tanÄ±tacaÄŸÄ±z.

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ATLETICO MADRID

Teknik Direktör: Diego Simeone

Stat: Estadio Metropolitano de Madrid (67 bin 829)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 2.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1974, 2014 ve 2016 Åžampiyonlar Ligi finalisti.

Geçen sezon ne yaptÄ±: La Liga’yÄ± 79 puanla 2. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde grupta 3. oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 807 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Antoine Griezmann (120 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 27.1

KADRO

KALECÄ° - Jan Oblak, Antonio Adan, Alex Dos Santos

DEFANS - Diego Godin, Filipe Luis, Santiago Arias, Stefan Savic, Juanfran, Lucas Hernandez, Jose Maria Gimenez

ORTA SAHA - Thomas Partey, Koke, Saul Niguez, Angel Correa, Thomas Lemar, Rodri, Gelson Martins, Vitolo

FORVET - Antoine Griezmann, Nikola Kalinic, Diego Costa

BORUSSIA DORTMUND

Teknik Direktör: Lucien Favre

Stat: Signal Iduna Park (81 bin 365)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 10.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1997’de ÅŸampiyon oldu.

Geçen sezon ne yaptÄ±: Bundesliga’yÄ± 55 puanla 4. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi grubunda sadece 2 puan toplayarak 3. oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda Salzburg’a elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 412.3 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Christian Pulisic (45 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.6

KADRO

KALECÄ° - Roman Bürki, Marwin Hitz

DEFANS - Dan-Axel Zagadou, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Raphael Guerreiro, Jeremy Toljan, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak

ORTA SAHA - Thomas Delaney, Jadon Sancho, Marco Reus, Sergio Gomez, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Axel Witsel, Julian Weigl, Jacob Bruun Larsen

FORVET - Paco Alcacer, Mario Götze, Maximillian Philipp, Marius Wolf

MONACO

Teknik Direktör: Leonardo Jardim

Stat: Stade Louis II (18 bin 521)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 27.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2004 finalisti.

Geçen sezon ne yaptÄ±: Ligue 1’i 80 puanla ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± G grubunda 2 puan toplayarak sonuncu oldu.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 297.65 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Aleksandr Golovin (30 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.7

KADRO

KALECÄ° - Danijel Subasic, Diego Benaglio.

DEFANS - Antonio Barreca, Jemerson, Kamil Glik, Djibril Sidibe, Benjamin Heinrichs, Andrea Raggi, Almamy Toure, Julien Serrano

ORTA SAHA - Jean Eudes Aholou, Youssef Ait Bennaser, Rony Lopes, Youri Tielemans, Adama Traore, Aleksandr Golovin, Nacer Chadli, Samuel Grandsir, Kevin N’Doram, Han Noah Massengo

FORVET - Radamel Falcao, Stefan Jovetic, Sofiane Diop, Pietro Pellegri, Jordi Mboula.

CLUB BRUGGE

Teknik Direktör: Ivan Leko

Stat: Jan Breydel (30 bin)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 50.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1978 finalisti.

Geçen sezon ne yaptÄ±: Ligde 67 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda BaÅŸakÅŸehir’e, UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda AEK Atina’ya elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 84.05 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Marvelous Nakamba (8 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.4

KADRO

KALECÄ° - Karlo Letica, Ethan Horvath

DEFANS - Luan Peres, Benoit Poulain, Ivan Tomecak, Matej Mitrovic, Dion Cools, Stefano Denswil, Saulo Decarli, Brandon Mechele, Clinton Mata

ORTA SAHA - Siebe Schrijvers, Marvelous Nakamba, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Brandon Baiye, Sofyan Amrabat, Krepin Diatta

FORVET - Wesley, Jelle Wossen, Mats Rits, Emmanuel Bonaventure, Arnaut Groeneveld, Lois Openda, Kaveh Rezaei.

MAÇ TAKVÄ°MÄ°

18 Eylül - Club Brugge-Borussia Dortmund, Monaco-Atletico Madrid

3 Ekim - Atletico Madrid-Club Brugge, Borussia Dortmund-Monaco

24 Ekim - Club Brugge-Monaco, Borussia Dortmund-Atletico Madrid

6 KasÄ±m - Monaco-Club Brugge, Atletico Madrid-Borussia Dortmund

27 KasÄ±m - Atletico Madrid-Monaco, Borussia Dortmund-Club Brugge

11 AralÄ±k - Club Brugge-Atletico Madrid, Monaco-Borussia Dortmund.

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BARCELONA

Teknik Direktör: Ernesto Valverde

Stat: Camp Nou (99 bin 750 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 4.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 ÅŸampiyonu

Geçen sezon: La Liga’da 93 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Roma’ya elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 1.14 milyar avro.

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Lionel Messi (180 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7

Kadro

KALECÄ° – Marc Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Jokin Ezkieta

DEFANS – Nelson Semedo, Gerard Pique, Rafinha, Clement Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen

ORTA SAHA – Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Arthur, Sergi Samper, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Carles Alena

FORVET – Philippe Coutinho, Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Malcolm, Munir el Haddadi

TOTTENHAM HOTSPUR

Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

Stat: Wembley (90 bin kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 19.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1962’de Kupa 1’de yarÄ± final oynadÄ±.

Geçen sezon: Premier Lig’i 77 puanla 3. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde 2. turda Juventus’a elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 830.5 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Harry Kane (150 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7

Kadro

KALECÄ° – Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga

DEFANS – Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Verthongen, Davinson Sanchez, Kyle Walker-Peters, Juan Foyth, Serge Aurier, Ben Davies

ORTA SAHA – Harry Winks, Erik Lamela, Victor Wanyama, Georges-Kevin N’Koudou, Eric Dier, Moussa Sissoko, Mousa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Lucas, Luke Amos

FORVET – Heung-Min Son, Harry Kane, Fernando Llorente, Vincent Jansen

PSV EINDHOVEN

Teknik Direktör: Mark van Bommel

Stat: Philips (36 bin 150 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 40.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1988 ÅŸampiyonu.

Geçen sezon: Ligde 83 puanla ÅŸampiyon oldu. UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turunda veda etti.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 131.35 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Hirving Lozano (30 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.4

Kadro

KALECÄ° – Jeroen Zoet, Eloy Room, Yanick van Osch

DEFANS – Nicolas Isimat Mirin, Aziz Behich, Nick Viergever, Daniel Schwaab, Jose Tasende, Armando Obispo, Trent Sainsbury, Denzel Dumfries

ORTA SAHA – Jorrit Hendrix, Dante Rigo, Pablo Rosario, Bart Ramselaar, Mauro Junior, Erick Gutierrez, Ramon-Pascal Lundqvist, Michal Sadilek

FORVET – Gaston Pereiro, Luuk de Jong, Maximiliano Romero, Hirving Lozano, Donyell Malen, Steven Bergwijn, Cody Gakpo

INTER

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Stat: Giuseppe Meazza (82 bin 955)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 83.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1964, 1965, 2010 ÅŸampiyonu

Geçen sezon: Serie A’yÄ± 72 puanla 4. tamamladÄ±. Avrupa kupalarÄ±nda mücadele etmedi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 550.6 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Mauro Icardi (95 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 28.2

Kadro

KALECÄ° – Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni

DEFANS – Sime Vrsaljko, Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia, Kwadwo Asamoah, Miranda, Dalbert, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar

ORTA SAHA – Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Radja Nainggolan, Joao Mario, Matteo Politano, Borja Valero, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva

FORVET – Yann Karamoh, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde.

MAÇ TAKVÄ°MÄ°

18 Eylül – Barcelona-PSV Eindhoven, Inter-Tottenham

3 Ekim – Tottenham-Barcelona, PSV Eindhoven-Inter

24 Ekim – PSV Eindhoven-Tottenham, Barcelona-Inter

6 KasÄ±m – Tottenham-PSV Eindhoven, Inter-Barcelona

28 KasÄ±m – PSV Eindhoven-Barcelona, Tottenham-Inter

11 AralÄ±k – Barcelona-Tottenham, Inter-PSV Eindhoven

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PSG

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Stat: Parc des Princes (48 bin 712 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 7.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Devler Ligi’ndeki en büyük baÅŸarÄ±sÄ± çeyrek final.

Geçen sezon: Ligue 1’i 93 puanla ÅŸampiyon tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Real Madrid’e elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 816.50 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Neymar (180 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.9

Kadro

KALECÄ° – Gianluigi Buffon, Alphonse Areola, Sebastian Cibois

DEFANS – Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos, Thomas Meunier, Juan Bernat, Laywin Kurzawa, Dani Alves

ORTA SAHA – Marco Verratti, Angel Di Maria, Lassana Diarra, Julian Draxler, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot, Antoine Bernede

FORVET – Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar, Eric Maxim Choupo-Moting, Timothy Weah

NAPOLI

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Stat: San Paolo (78 bin 210 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 17.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2. tur

Geçen sezon: Serie A’yÄ± 91 puanla 2. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi grubunda ise 3. oldu ve UEFA Avrupa Ligi’ne kaldÄ±.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 489 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Kalidou Koulibaly (60 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7

Kadro

KALECÄ° – David Ospina, Alex Meret, Orestis Karnezis

DEFANS – Mario Rui, Sebastiano Luperto, Nikola Maksimovic, Vlad ChiricheÅŸ, Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Raul Albiol

ORTA SAHA – Allan, Fabian Ruiz, Adam Ounas, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Marko Rog, Amadou Diawara

FORVET – Jose Callejon, Simone Verdi, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Amin Younes, Arkadiusz Milik

LIVERPOOL

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Stat: Anfield (54 bin 74)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 22.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ÅŸampiyonu.

Geçen sezon: Premier Lig’i 75 puanla dördüncü tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e 3-1 yenildi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 876 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Muhammed Salah (150 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.3

Kadro

KALECÄ° – Alisson Becker, Simon Mignolet

DEFANS – Nathaniel Clyne, Virgil Van Dijk, Dejan Lovren, Joe Gomez, Alberto Moreno, Andy Robertson, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold

ORTA SAHA – Fabinho, Georginio Wijnaldum, James Milner, Naby Keita, Sadio Mane, Jordan Henderson, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri, Lazar Markovic

FORVET – Roberto Firmino, Muhammed Salah, Daniel Sturridge, Divock Origi, Rhian Brewster, Dominick Solanke

KIZILYILDIZ

Teknik Direktör: Vladan Milojevic

Stat: Rajko Mitic (55 bin 538)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 119.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1991 ÅŸampiyonu.

Geçen sezon: SÄ±rbistan liginde ÅŸampiyon oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunda CSKA Moskova’ya elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 43.90 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Richmond Boakye (4.5 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.4

Kadro

KALECÄ° - Zoran Popovic, Nemanja Supic, Milan Borjan

DEFANS - Milos Degenek, Srdan Babic, Milan Rodic, Strahinja Erakovic, Filip Stojkovic, Rashid Sumaila, Marko Gobelijic, Vujadin Savic, Aleksa Terzic

ORTA SAHA - Branko Jovicic, Nenad Krsticic, Dejan Meleg, Lorenzo Ebecilio, Slavoljub, Srnic, Marko Marin, Goran Causic, Veljko Simic, Dusan Jovancic, El Fardou Ben Nabouhane, Milan Jevtovic, Stefan Cvetkovic

FORVET – Milan Pavkov, Nikola Stoiljkovic, Jonathan Cafu, Dejan Joveljic, Richmond Boakye

MAÇ TAKVÄ°MÄ°

18 Eylül – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-Napoli, Liverpool-PSG

3 Ekim – PSG-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, Napoli-Liverpool

24 Ekim – Liverpool-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, PSG-Napoli

6 KasÄ±m – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-Liverpool, Napoli-PSG

28 KasÄ±m – Napoli-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, PSG-Liverpool

11 AralÄ±k – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-PSG, Liverpool-Napoli

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LOKOMOTIV MOSKOVA

Teknik Direktör: Yuri Semin

Stat: Lokomotiv Central (30 bin kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 63.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2.tur

Geçen sezon: Rusya liginde 60 puanla ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Atletico Madrid’e elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 110 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Grzegorz Krychowiak (18 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 28.8

Kadro

KALECÄ° - Guilherme, Nikita Medvedev, Anton Kochenkov

DEFANS - Bryan Oladapo Idowu, Benedikt Howedes, Vedran Corluka, Taras Mikhalik, Boris Rotenberg, Maciej Rybus, Solomon Kverkvelia, Mikhail Lysov

ORTA SAHA - Manuel Fernandes, Dmitri Barinov, Grzegorz Kyrchowiak, Jefferson Farfan, Anton Miranchuk, Aleksandr Kolomeytsev, Vladislav Ignatyev, Dmitri Tarasov, Igor Denisov, Alexander Vulfov, Aleksei Miranchuk, Roman Tugarev, Daniil Kulikov, Nikita Dorofeev, Dmitrii Rybchinskii, Ivan Galanin

FORVET - Fedor Smolov, Edderzito Antonio Eder, Rifat Zhemaletdinov

PORTO

Teknik Direktör: Sergio Conceiçao

Stat: Estadio Dragao (50 bin 948 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 11.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1987 ve 2004 ÅŸampiyonu

Geçen sezon: Portekiz liginde 88 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’nde grubu BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n ardÄ±ndan ikinci bitirdi, son 16 turunda Liverpool’a elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 239 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Yacine Brahimi (26 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.7

Kadro

KALECÄ° - Iker Casillas, Vanailson Luciano de Souza Alves, Diogo Costa

DEFANS - Maxi Pereira, Eder Gabriel Militao, Diogo Leite, Alex Telles, Jorge, Felipe, Chidozie Awaziem

ORTA SAHA - Bruno Costa, Yacine Brahimi, Olivier Torres, Hector Herrera, Danilo, Riechedly Bazoer, Otavio, Sergio Oliveira

FORVET - Hernani, Vincent Aboubakar, Moussa Marega, Jesus Corona, Adrian Lopez, Andre Flipe Ferreira, Coelho Perieira

SCHALKE

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Stat: Veltins Arena (62 bin 271 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 24.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Çeyrek final.

Geçen sezon: Bundesliga’yÄ± 63 puanla ikinci bitirdi. Avrupa kupalarÄ±nda yoktu.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 256.4 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Amine Harit (25 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.4

Kadro

KALECÄ° - Ralf Fahrmann, Yannic Lenze, Alexander Nubel

DEFANS - Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Sebastian Rudy, Abdul Baba Rahman, Salif Sane, Ronaldo Aparecido Naldo, Niklas Wiemann

ORTA SAHA - Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Jannie Kubler, Alessandro Schopf, Benjamin Goller

FORVET - Mark Uth, Franco Di Santo, Ahmed Kutucu, Guido Burgstaller, Steven Skrybski, Cedric Teuchert, Breel Embolo

GALATASARAY

Teknik Direktör: Fatih Terim

Stat: Türk Telekom StadÄ± (52 bin 600 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 51.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Åžampiyon Kulüpler KupasÄ±’nda 1988/89’da yarÄ± final oynadÄ±. Åžampiyonlar Ligi formatÄ±nda en iyi derecesi çeyrek final.

Geçen sezon: Süper Lig’de 75 puanla ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. UEFA Avrupa Ligi’ne ön elemede Östersunds’a elenerek veda etti.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 96.65 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Badou Ndiaye (15 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 27

Kadro

KALECÄ° - Fernando Muslera, Ä°smail Çipe

DEFANS - Mariano Ferreira, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet ÇalÄ±k, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

ORTA SAHA - Selçuk Ä°nan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Sofiane Feghouli

FORVET - Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan GümüÅŸ, Henry Onyekuru, MuÄŸdat Çelik

MAÇ TAKVÄ°MÄ°

18 Eylül – Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto

3 Ekim – Lokomotiv Moskova-Schalke 04, Porto-Galatasaray

24 Ekim – Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto

6 KasÄ±m – Porto-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Galatasaray

28 KasÄ±m – Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

11 AralÄ±k – Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova

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BAYERN MÜNÄ°H

Teknik Direktör: Niko Kovac

Stat: Allianz Arena (75 bin kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 3.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 ÅŸampiyonu

Geçen sezon: Bundesliga’da üst üste 6. ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde yarÄ± finalde Real Madrid’e elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 827.8 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Robert Lewandowski (85 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 27.2

Kadro

KALECÄ° - Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Fruchtl, Ron-Torben Hoffmann

DEFANS - Niklas Sule, Mats Hummels, Rafinha, Jerome Boateng, David Alaba, Maxime Awoudja, Lars Lukas Mai

ORTA SAHA - Thiago Alcantara, Franck Ribery, Javi Martinez, Arjen Robben, James Rodriguez, Leon Goretzka, Wooyeong Jeong, Jonathan Meier, Corentin Tolisso, Paul Will, Joshua Kimmich, Renato Sanches, Meritan Shabani

FORVET – Sandro Wagner, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller, Kinglsey Coman, Oliver Batista Meier, Frank Evina, Maximilan Franzke

BENFICA

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Stat: Estadio da Luz (65 bin 647 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 15.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1961, 1962 ÅŸampiyonu.

Geçen sezon: Portekiz ligini ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde tarihinin en baÅŸarÄ±sÄ±z performansÄ±yla grupta 0 puanda kaldÄ±.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 243.4 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Eduardo Salvio (22 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.7

Kadro

KALECÄ° - Mile Svilar, Bruno Varela, Odisseas Vlachodimos

DEFANS - German Conti, Alex Grimaldo, Ruben Dias, Sebastien Corchia, Yuri Ribeiro, Cristian Lema, Jardel, Andre Almeida

ORTA SAHA - Ljubomir Fejsa, Gabriel Appelt Pires, Alfa Semedo, Eduardo Salvio, Filipr Krovinovic, Pizzi, Gedson Fernandes

FORVET – Jonas, Franco Cervi, Haris Seferovic, Andrija Zivkovic, Facundo Ferreyra, Rafa Silva, Nicolas Castillo

AJAX

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Stat: Johan Cruyff Arena (52 bin 500 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 31.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1971, 1972, 1973, 1995 ÅŸampiyonu

Geçen sezon: Hollanda ligini ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda, UEFA Avrupa Ligi’ne playoff turunda veda etti.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 225.25 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Matthijs de Ligt (40 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.5

Kadro

KALECÄ° - Andre Onana, Kostas Lamprou, Dominik Kotarski

DEFANS - Rasmus Kristensen, Joel Veltman, Maximilian Wober, Daley Blind, Perr Schuurs, Luis Orejuela, Nicolas Tagliafico

ORTA SAHA - Daley Sinkgraven, Zakaria Labyad, Lasse Schone, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech

FORVET - David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Hassane Bande, Kasper Dolberg, Dennis Johnsen

AEK

Teknik Direktör: Marinos Ouzounidis

Stat: Olympiako Stadio Spyros Louis (69 bin 618 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 123.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Hiç gruptan çÄ±kamadÄ±. 2002/03’te grubu 3. tamamladÄ±.

Geçen sezon: Yunanistan ligini 70 puanla ÅŸampiyon tamamladÄ±.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 38.4 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Andre Simoes (4 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.8

Kadro

KALECÄ° - Vassilis Barks, Panagiotis Tsintotas

DEFANS - Michalis Bakakis, Helder Lopes, Marios Oikaonomou, Vasileios Lampropoulos, Rodrigo Galo, Uros Cosic, Dmytro Chygrynskiy, Niklas Hult

ORTA SAHA - Andre Simoes, Yannis Gianniotas, Petros Mantalos, Kostas Galanopoulos, Erik Moran, Alef

FORVET – Giorgos Giakoumakis, Marko Livaja, Tasos Bakasetas, Victor Klonaridis, Ezequiel Ponce, Lucas Boye.

MAÇ TAKVÄ°MÄ°

19 Eylül – Ajax-AEK, Benfica-Bayern Münih

2 Ekim – AEK-Benfica, Bayern Münih-Ajax

23 Ekim – AEK-Bayern Münih, Ajax-Benfica

7 KasÄ±m – Bayern Münih-AEK, Benfica-Ajax

27 KasÄ±m – AEK-Ajax, Bayern Münih-Benfica

12 AralÄ±k – Ajax-Bayern Münih, Benfica-AEK

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MANCHESTER CITY

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Stat: Etihad (55 bin 97)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 8.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2016’da yarÄ± final oynadÄ±.

Geçen sezon: Premier Lig’i en yakÄ±n rakibinin 19 puan önünde ÅŸampiyon tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Liverpool’a elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 1.06 milyar avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Kevin de Bruyne (150 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.2

Kadro

KALECÄ° - Ederson, Daniel Grimshaw

DEFANS - Kyle Walker, Danilo, Vincent Kompany, John Stones, Aymeric Laporte, Eliaquim Mangala, Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi

ORTA SAHA - Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, Leroy Sane, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez, Olexandr Zinchenko

FORVET – Sergio Aguero, Gabriel Jesus

SHAKHTAR DONETSK

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Stat: Donbass Arena (51 bin 504 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 14.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2011’de çeyrek finalde elendi.

Geçen sezon: Ukrayna liginde ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’ne 2. turda veda etti.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 103 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Marlos (11 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.2

Kadro

KALECÄ° - Oleksii Shevchenko, Andriy Pyatov, Oleh Kudryk

DEFANS - Bohdan Butko, Serhiy Kryvtsov, David Khocholava, Ivan Ordets, Mykola Matviyenko, Ismaily, Yaroslav Rakitskiy

ORTA SAHA - Taras Stepanenko, Taison, Bruno Bentinho, Marlos, Alan Patrick, Wellington Nem, Maycon de Andrade Barberan, Cipriano Marcos Robson, Andriy Totovytskiy, Serhiy Bolbat, Viktor Kovalenko, Oleg Danchenko, Fernando Dos Santos Pedro

FORVET – Olarenwaju Kayode, Junior Moraes

LYON

Teknik Direktör: Bruno Genesio

Stat: Groupama (59 bin 186 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 25.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2010’da yarÄ± final oynadÄ±.

Geçen sezon: Fransa ligini 78 puanla üçüncü bitirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda CSKA Moskova’ya elendi.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 338.75 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Nabil Fekir (60 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 24

Kadro

KALECÄ° - Anthony Lopes, Anthony Racioppi, Mathieu Gorgelin, Dorian Grange

DEFANS - Mapou Yanga-Mbiwa, Rafael, Jason Denayer, Marcelo, Leo Dubois, Jeremy Morel, Fernando Marcal, Ferland Mendy, Kenny Tete, Oumar Solet

ORTA SAHA - Martin Terrier, Houssem Aouar, Jordan Ferri, Pape Cheikh, Tanguy Ndombele, Ousseynou Ndiyae

FORVET – Moussa Dembele, Memphis Depay, Nabil Fekir, Maxwel Cornet

HOFFENHEIM

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Stat: Rhein Neckar Arena (30 bin 164 kiÅŸi)

UEFA sÄ±ralamasÄ±: 99.

Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Gruplara ilk kez katÄ±lÄ±yor.

Geçen sezon: Bundesliga’yÄ± 55 puanla üçüncü tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi playoff turunda Liverpool’a elendi, UEFA Avrupa Ligi’ne gruplarda veda etti.

Kadronun piyasa deÄŸeri: 214.85 milyon avro

Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Andrej Kramaric (35 milyon avro)

YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.9

Kadro

KALECÄ° - Oliver Baumann, Gregor Kobel

DEFANS - Joshua Brenet, Pavel Kaderabek, Ermin Bicakcic, Kassim Adams Nuhu, Nico Schulz, Benjamin Hubner, Justin Hoogma, Kevin Akpoguma, Stefan Posch

ORTA SAHA - Havard Nordtveit, Dennis Geiger, Kerem Demirbay, Florian Grillitsch, Leonardo Bittencourt, Steven Zuber, Nadiem Amiri, Kevin Vogt, Vincenzo Grifo

FORVET – Reiss Nelson, Ishak Belfodil, Andrej Kramaric, Adam Szalai, Joelinton

MAÇ TAKVÄ°MÄ°

19 Eylül – Shakhtar Donetsk-Hoffenheim, Manchester City-Lyon

2 Ekim – Hoffenheim-Manchester City, Lyon-Shakhtar Donetsk

23 Ekim – Hoffenheim-Lyon, Shakhtar Donetsk-Manchester City

7 KasÄ±m – Lyon-Hoffenheim, Manchester City-Shakhtar Donetsk

27 KasÄ±m – Hoffenheim-Shakhtar Donetsk, Lyon-Manchester City

12 AralÄ±k – Manchester City-Hoffenheim, Shakhtar Donetsk-Lyon

YarÄ±n G grubu

Åžampiyonlar Ligiâ€™nin kendi kalesine gol tarihi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 09:16

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