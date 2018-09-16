Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

FotoÄŸraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)

Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

    • 16 EylÃ¼l 2018 07:35

    Åžampiyonlar Ligi'ndeki gruplara, maÃ§ takvimine ve takÄ±mlarÄ±n kadrolarÄ±na bu sayfadan ulaÅŸabilirsiniz.

    HazÄ±rlayan: Mithat Fabian SÖZMEN

    Avrupa futbolunda kulüpler arasÄ± mücadelenin en üst düzey platformu olan Åžampiyonlar Ligi’nde mücadele önümüzdeki hafta baÅŸlÄ±yor.

    Kupa 1’in 64. sezonu, 18-19 Eylül’deki grup maçlarÄ±yla sezona ‘merhaba’ diyecek. Serüven, 1 Haziran’da Atletico Madrid’in stadÄ± Wanda Metropolitano’da oynanacak olan finalle sona erecek.

    15 ülkeden 32 takÄ±mÄ±n 8 ayrÄ± grupta mücadele ettiÄŸi 2018/19 Åžampiyonlar Ligi’nde gruplarÄ±nÄ± ilk iki sÄ±rada tamamlayan 16 takÄ±m ikinci tura kalacak. TurnuvanÄ±n, ikinci tur, çeyrek final ve yarÄ± final aÅŸamalarÄ± çift maçlÄ± eliminasyon sistemiyle oynanacak.

    Bugünden turnuvanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± salÄ± gününe kadar 8 grupta yer alan takÄ±mlarÄ±n tamamÄ±nÄ± bu sayfadan tanÄ±tacaÄŸÄ±z.

    A GRUBU

    Atletico Madrid

    Logolar: Wikimedia Commons

    ATLETICO MADRID

    Teknik Direktör: Diego Simeone

    Stat: Estadio Metropolitano de Madrid (67 bin 829)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 2.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1974, 2014 ve 2016 Åžampiyonlar Ligi finalisti.

    Geçen sezon ne yaptÄ±: La Liga’yÄ± 79 puanla 2. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde grupta 3. oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 807 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Antoine Griezmann (120 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 27.1

    KADRO
    KALECÄ° -     Jan Oblak, Antonio Adan, Alex Dos Santos
    DEFANS - Diego Godin, Filipe Luis, Santiago Arias, Stefan Savic, Juanfran, Lucas Hernandez, Jose Maria Gimenez
    ORTA SAHA - Thomas Partey, Koke, Saul Niguez, Angel Correa, Thomas Lemar, Rodri, Gelson Martins, Vitolo
    FORVET - Antoine Griezmann, Nikola Kalinic, Diego Costa

    BORUSSIA DORTMUND

    Teknik Direktör: Lucien Favre

    Stat: Signal Iduna Park (81 bin 365)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 10.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1997’de ÅŸampiyon oldu.

    Geçen sezon ne yaptÄ±: Bundesliga’yÄ± 55 puanla 4. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi grubunda sadece 2 puan toplayarak 3. oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda Salzburg’a elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 412.3 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Christian Pulisic (45 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.6

    KADRO
    KALECÄ° - Roman Bürki, Marwin Hitz
    DEFANS - Dan-Axel Zagadou, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Raphael Guerreiro, Jeremy Toljan, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak
    ORTA SAHA - Thomas Delaney, Jadon Sancho, Marco Reus, Sergio Gomez, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Axel Witsel, Julian Weigl, Jacob Bruun Larsen
    FORVET - Paco Alcacer, Mario Götze, Maximillian Philipp, Marius Wolf

    MONACO

    Teknik Direktör: Leonardo Jardim

    Stat: Stade Louis II (18 bin 521)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 27.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2004 finalisti.

    Geçen sezon ne yaptÄ±: Ligue 1’i 80 puanla ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± G grubunda 2 puan toplayarak sonuncu oldu.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 297.65 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Aleksandr Golovin (30 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.7

    KADRO
    KALECÄ° -     Danijel Subasic, Diego Benaglio.
    DEFANS - Antonio Barreca, Jemerson, Kamil Glik, Djibril Sidibe, Benjamin Heinrichs, Andrea Raggi, Almamy Toure, Julien Serrano
    ORTA SAHA - Jean Eudes Aholou, Youssef Ait Bennaser, Rony Lopes, Youri Tielemans, Adama Traore, Aleksandr Golovin, Nacer Chadli, Samuel Grandsir, Kevin N’Doram, Han Noah Massengo
    FORVET - Radamel Falcao, Stefan Jovetic, Sofiane Diop, Pietro Pellegri, Jordi Mboula.

    CLUB BRUGGE

    Teknik Direktör: Ivan Leko

    Stat: Jan Breydel (30 bin)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 50.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1978 finalisti.

    Geçen sezon ne yaptÄ±: Ligde 67 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda BaÅŸakÅŸehir’e, UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda AEK Atina’ya elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 84.05 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Marvelous Nakamba (8 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.4

    KADRO
    KALECÄ° - Karlo Letica, Ethan Horvath
    DEFANS - Luan Peres, Benoit Poulain, Ivan Tomecak, Matej Mitrovic, Dion Cools, Stefano Denswil, Saulo Decarli, Brandon Mechele, Clinton Mata
    ORTA SAHA - Siebe Schrijvers, Marvelous Nakamba, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Brandon Baiye, Sofyan Amrabat, Krepin Diatta
    FORVET - Wesley, Jelle Wossen, Mats Rits, Emmanuel Bonaventure, Arnaut Groeneveld, Lois Openda, Kaveh Rezaei.

    MAÇ TAKVÄ°MÄ°

    18 Eylül - Club Brugge-Borussia Dortmund, Monaco-Atletico Madrid
    3 Ekim - Atletico Madrid-Club Brugge, Borussia Dortmund-Monaco
    24 Ekim - Club Brugge-Monaco, Borussia Dortmund-Atletico Madrid
    6 KasÄ±m - Monaco-Club Brugge, Atletico Madrid-Borussia Dortmund
    27 KasÄ±m - Atletico Madrid-Monaco, Borussia Dortmund-Club Brugge
    11 AralÄ±k - Club Brugge-Atletico Madrid, Monaco-Borussia Dortmund.

    B GRUBU

    B grubu

    Logolar: Wikimedia Commons

    BARCELONA

    Teknik Direktör: Ernesto Valverde

    Stat: Camp Nou (99 bin 750 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 4.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 ÅŸampiyonu

    Geçen sezon: La Liga’da 93 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Roma’ya elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 1.14 milyar avro.

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Lionel Messi (180 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7

    Kadro

    KALECÄ° – Marc Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Jokin Ezkieta
    DEFANS – Nelson Semedo, Gerard Pique, Rafinha, Clement Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen
    ORTA SAHA – Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Arthur, Sergi Samper, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Carles Alena
    FORVET – Philippe Coutinho, Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Malcolm, Munir el Haddadi

    TOTTENHAM HOTSPUR

    Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

    Stat: Wembley (90 bin kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 19.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1962’de Kupa 1’de yarÄ± final oynadÄ±.

    Geçen sezon: Premier Lig’i 77 puanla 3. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde 2. turda Juventus’a elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 830.5 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Harry Kane (150 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7

    Kadro

    KALECÄ° – Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga
    DEFANS – Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Verthongen, Davinson Sanchez, Kyle Walker-Peters, Juan Foyth, Serge Aurier, Ben Davies
    ORTA SAHA – Harry Winks, Erik Lamela, Victor Wanyama, Georges-Kevin N’Koudou, Eric Dier, Moussa Sissoko, Mousa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Lucas, Luke Amos
    FORVET – Heung-Min Son, Harry Kane, Fernando Llorente, Vincent Jansen

    PSV EINDHOVEN

    Teknik Direktör: Mark van Bommel

    Stat: Philips (36 bin 150 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 40.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1988 ÅŸampiyonu.

    Geçen sezon: Ligde 83 puanla ÅŸampiyon oldu. UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turunda veda etti.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 131.35 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Hirving Lozano (30 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.4

    Kadro

    KALECÄ° – Jeroen Zoet, Eloy Room, Yanick van Osch
    DEFANS – Nicolas Isimat Mirin, Aziz Behich, Nick Viergever, Daniel Schwaab, Jose Tasende, Armando Obispo, Trent Sainsbury, Denzel Dumfries
    ORTA SAHA – Jorrit Hendrix, Dante Rigo, Pablo Rosario, Bart Ramselaar, Mauro Junior, Erick Gutierrez, Ramon-Pascal Lundqvist, Michal Sadilek
    FORVET – Gaston Pereiro, Luuk de Jong, Maximiliano Romero, Hirving Lozano, Donyell Malen, Steven Bergwijn, Cody Gakpo

    INTER

    Teknik Direktör: Luciano Spalletti

    Stat: Giuseppe Meazza (82 bin 955)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 83.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1964, 1965, 2010 ÅŸampiyonu

    Geçen sezon: Serie A’yÄ± 72 puanla 4. tamamladÄ±. Avrupa kupalarÄ±nda mücadele etmedi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 550.6 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Mauro Icardi (95 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 28.2

    Kadro

    KALECÄ° – Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni
    DEFANS – Sime Vrsaljko, Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia, Kwadwo Asamoah, Miranda, Dalbert, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar
    ORTA SAHA – Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Radja Nainggolan, Joao Mario, Matteo Politano, Borja Valero, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva
    FORVET – Yann Karamoh, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde.

    MAÇ TAKVÄ°MÄ°

    18 Eylül – Barcelona-PSV Eindhoven, Inter-Tottenham
    3 Ekim – Tottenham-Barcelona, PSV Eindhoven-Inter
    24 Ekim – PSV Eindhoven-Tottenham, Barcelona-Inter
    6 KasÄ±m – Tottenham-PSV Eindhoven, Inter-Barcelona
    28 KasÄ±m – PSV Eindhoven-Barcelona, Tottenham-Inter
    11 AralÄ±k – Barcelona-Tottenham, Inter-PSV Eindhoven

    C GRUBU

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    PSG

    Teknik Direktör: Thomas Tuchel

    Stat: Parc des Princes (48 bin 712 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 7.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Devler Ligi’ndeki en büyük baÅŸarÄ±sÄ± çeyrek final.

    Geçen sezon: Ligue 1’i 93 puanla ÅŸampiyon tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Real Madrid’e elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 816.50 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Neymar (180 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.9

    Kadro

    KALECÄ° – Gianluigi Buffon, Alphonse Areola, Sebastian Cibois
    DEFANS – Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos, Thomas Meunier, Juan Bernat, Laywin Kurzawa, Dani Alves
    ORTA SAHA – Marco Verratti, Angel Di Maria, Lassana Diarra, Julian Draxler, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot, Antoine Bernede
    FORVET – Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar, Eric Maxim Choupo-Moting, Timothy Weah

    NAPOLI

    Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

    Stat: San Paolo (78 bin 210 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 17.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2. tur

    Geçen sezon: Serie A’yÄ± 91 puanla 2. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi grubunda ise 3. oldu ve UEFA Avrupa Ligi’ne kaldÄ±.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 489 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Kalidou Koulibaly (60 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7

    Kadro

    KALECÄ° – David Ospina, Alex Meret, Orestis Karnezis
    DEFANS – Mario Rui, Sebastiano Luperto, Nikola Maksimovic, Vlad ChiricheÅŸ, Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Raul Albiol
    ORTA SAHA – Allan, Fabian Ruiz, Adam Ounas, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Marko Rog, Amadou Diawara
    FORVET – Jose Callejon, Simone Verdi, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Amin Younes, Arkadiusz Milik

    LIVERPOOL

    Teknik Direktör: Jürgen Klopp

    Stat: Anfield (54 bin 74)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 22.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ÅŸampiyonu.

    Geçen sezon: Premier Lig’i 75 puanla dördüncü tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e 3-1 yenildi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 876 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Muhammed Salah (150 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.3

    Kadro

    KALECÄ° – Alisson Becker, Simon Mignolet
    DEFANS – Nathaniel Clyne, Virgil Van Dijk, Dejan Lovren, Joe Gomez, Alberto Moreno, Andy Robertson, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold
    ORTA SAHA – Fabinho, Georginio Wijnaldum, James Milner, Naby Keita, Sadio Mane, Jordan Henderson, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri, Lazar Markovic
    FORVET – Roberto Firmino, Muhammed Salah, Daniel Sturridge, Divock Origi, Rhian Brewster, Dominick Solanke

    KIZILYILDIZ

    Teknik Direktör: Vladan Milojevic

    Stat: Rajko Mitic (55 bin 538)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 119.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1991 ÅŸampiyonu.

    Geçen sezon: SÄ±rbistan liginde ÅŸampiyon oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunda CSKA Moskova’ya elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 43.90 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Richmond Boakye (4.5 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.4

    Kadro

    KALECÄ° - Zoran Popovic, Nemanja Supic, Milan Borjan
    DEFANS - Milos Degenek, Srdan Babic, Milan Rodic, Strahinja Erakovic, Filip Stojkovic, Rashid Sumaila, Marko Gobelijic, Vujadin Savic, Aleksa Terzic
    ORTA SAHA - Branko Jovicic, Nenad Krsticic, Dejan Meleg, Lorenzo Ebecilio, Slavoljub, Srnic, Marko Marin, Goran Causic, Veljko Simic, Dusan Jovancic, El Fardou Ben Nabouhane, Milan Jevtovic, Stefan Cvetkovic
    FORVET – Milan Pavkov, Nikola Stoiljkovic, Jonathan Cafu, Dejan Joveljic, Richmond Boakye

    MAÇ TAKVÄ°MÄ°

    18 Eylül – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-Napoli, Liverpool-PSG
    3 Ekim – PSG-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, Napoli-Liverpool
    24 Ekim – Liverpool-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, PSG-Napoli
    6 KasÄ±m – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-Liverpool, Napoli-PSG
    28 KasÄ±m – Napoli-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, PSG-Liverpool
    11 AralÄ±k – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-PSG, Liverpool-Napoli

    D GRUBU

    D grubu

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    LOKOMOTIV MOSKOVA

    Teknik Direktör: Yuri Semin

    Stat: Lokomotiv Central (30 bin kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 63.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2.tur

    Geçen sezon: Rusya liginde 60 puanla ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Atletico Madrid’e elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 110 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Grzegorz Krychowiak (18 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 28.8

    Kadro
    KALECÄ° - Guilherme, Nikita Medvedev, Anton Kochenkov
    DEFANS - Bryan Oladapo Idowu, Benedikt Howedes, Vedran Corluka, Taras Mikhalik, Boris Rotenberg, Maciej Rybus, Solomon Kverkvelia, Mikhail Lysov
    ORTA SAHA - Manuel Fernandes, Dmitri Barinov, Grzegorz Kyrchowiak, Jefferson Farfan, Anton Miranchuk, Aleksandr Kolomeytsev, Vladislav Ignatyev, Dmitri Tarasov, Igor Denisov, Alexander Vulfov, Aleksei Miranchuk, Roman Tugarev, Daniil Kulikov, Nikita Dorofeev, Dmitrii Rybchinskii, Ivan Galanin
    FORVET - Fedor Smolov, Edderzito Antonio Eder, Rifat Zhemaletdinov

    PORTO

    Teknik Direktör: Sergio Conceiçao

    Stat: Estadio Dragao (50 bin 948 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 11.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1987 ve 2004 ÅŸampiyonu

    Geçen sezon: Portekiz liginde 88 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’nde grubu BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n ardÄ±ndan ikinci bitirdi, son 16 turunda Liverpool’a elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 239 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Yacine Brahimi (26 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.7

    Kadro

    KALECÄ° - Iker Casillas, Vanailson Luciano de Souza Alves, Diogo Costa
    DEFANS - Maxi Pereira, Eder Gabriel Militao, Diogo Leite, Alex Telles, Jorge, Felipe, Chidozie Awaziem
    ORTA SAHA - Bruno Costa, Yacine Brahimi, Olivier Torres, Hector Herrera, Danilo, Riechedly Bazoer, Otavio, Sergio Oliveira
    FORVET - Hernani, Vincent Aboubakar, Moussa Marega, Jesus Corona, Adrian Lopez, Andre Flipe Ferreira, Coelho Perieira

    SCHALKE

    Teknik Direktör: Domenico Tedesco

    Stat: Veltins Arena (62 bin 271 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 24.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Çeyrek final.

    Geçen sezon: Bundesliga’yÄ± 63 puanla ikinci bitirdi. Avrupa kupalarÄ±nda yoktu.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 256.4 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Amine Harit (25 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.4

    Kadro

    KALECÄ° - Ralf Fahrmann, Yannic Lenze, Alexander Nubel
    DEFANS - Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Sebastian Rudy, Abdul Baba Rahman, Salif Sane, Ronaldo Aparecido Naldo, Niklas Wiemann
    ORTA SAHA - Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Jannie Kubler, Alessandro Schopf, Benjamin Goller
    FORVET - Mark Uth, Franco Di Santo, Ahmed Kutucu, Guido Burgstaller, Steven Skrybski, Cedric Teuchert, Breel Embolo

    GALATASARAY

    Teknik Direktör: Fatih Terim

    Stat: Türk Telekom StadÄ± (52 bin 600 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 51.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Åžampiyon Kulüpler KupasÄ±’nda 1988/89’da yarÄ± final oynadÄ±. Åžampiyonlar Ligi formatÄ±nda en iyi derecesi çeyrek final.

    Geçen sezon: Süper Lig’de 75 puanla ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. UEFA Avrupa Ligi’ne ön elemede Östersunds’a elenerek veda etti.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 96.65 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Badou Ndiaye (15 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 27

    Kadro

    KALECÄ° - Fernando Muslera, Ä°smail Çipe
    DEFANS - Mariano Ferreira, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet ÇalÄ±k, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo
    ORTA SAHA - Selçuk Ä°nan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Sofiane Feghouli
    FORVET - Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan GümüÅŸ, Henry Onyekuru, MuÄŸdat Çelik

    MAÇ TAKVÄ°MÄ°

    18 Eylül – Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto

    3 Ekim – Lokomotiv Moskova-Schalke 04, Porto-Galatasaray

    24 Ekim – Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto

    6 KasÄ±m – Porto-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Galatasaray

    28 KasÄ±m – Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

    11 AralÄ±k – Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova

    E GRUBU

    E grubu

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    BAYERN MÜNÄ°H

    Teknik Direktör: Niko Kovac

    Stat: Allianz Arena (75 bin kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 3.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 ÅŸampiyonu

    Geçen sezon: Bundesliga’da üst üste 6. ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde yarÄ± finalde Real Madrid’e elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 827.8 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Robert Lewandowski (85 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 27.2

    Kadro
    KALECÄ° -     Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Fruchtl, Ron-Torben Hoffmann
    DEFANS - Niklas Sule, Mats Hummels, Rafinha, Jerome Boateng, David Alaba, Maxime Awoudja, Lars Lukas Mai
    ORTA SAHA - Thiago Alcantara, Franck Ribery, Javi Martinez, Arjen Robben, James Rodriguez, Leon Goretzka, Wooyeong Jeong, Jonathan Meier, Corentin Tolisso, Paul Will, Joshua Kimmich, Renato Sanches, Meritan Shabani
    FORVET – Sandro Wagner, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller, Kinglsey Coman, Oliver Batista Meier, Frank Evina, Maximilan Franzke

    BENFICA

    Teknik Direktör: Rui Vitoria

    Stat: Estadio da Luz (65 bin 647 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 15.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1961, 1962 ÅŸampiyonu.

    Geçen sezon: Portekiz ligini ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde tarihinin en baÅŸarÄ±sÄ±z performansÄ±yla grupta 0 puanda kaldÄ±.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 243.4 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Eduardo Salvio (22 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.7

    Kadro
    KALECÄ° -     Mile Svilar, Bruno Varela, Odisseas Vlachodimos
    DEFANS - German Conti, Alex Grimaldo, Ruben Dias, Sebastien Corchia, Yuri Ribeiro, Cristian Lema, Jardel, Andre Almeida
    ORTA SAHA - Ljubomir Fejsa, Gabriel Appelt Pires, Alfa Semedo, Eduardo Salvio, Filipr Krovinovic, Pizzi, Gedson Fernandes
    FORVET – Jonas, Franco Cervi, Haris Seferovic, Andrija Zivkovic, Facundo Ferreyra, Rafa Silva, Nicolas Castillo

    AJAX

    Teknik Direktör: Erik ten Hag

    Stat: Johan Cruyff Arena (52 bin 500 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 31.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1971, 1972, 1973, 1995 ÅŸampiyonu

    Geçen sezon: Hollanda ligini ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda, UEFA Avrupa Ligi’ne playoff turunda veda etti.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 225.25 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Matthijs de Ligt (40 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.5

    Kadro
    KALECÄ° - Andre Onana, Kostas Lamprou, Dominik Kotarski
    DEFANS - Rasmus Kristensen, Joel Veltman, Maximilian Wober, Daley Blind, Perr Schuurs, Luis Orejuela, Nicolas Tagliafico
    ORTA SAHA - Daley Sinkgraven, Zakaria Labyad, Lasse Schone, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech
    FORVET - David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Hassane Bande, Kasper Dolberg, Dennis Johnsen

    AEK

    Teknik Direktör: Marinos Ouzounidis

    Stat: Olympiako Stadio Spyros Louis (69 bin 618 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 123.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Hiç gruptan çÄ±kamadÄ±. 2002/03’te grubu 3. tamamladÄ±.

    Geçen sezon: Yunanistan ligini 70 puanla ÅŸampiyon tamamladÄ±.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 38.4 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Andre Simoes (4 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.8

    Kadro
    KALECÄ° - Vassilis Barks, Panagiotis Tsintotas
    DEFANS - Michalis Bakakis, Helder Lopes, Marios Oikaonomou, Vasileios Lampropoulos, Rodrigo Galo, Uros Cosic, Dmytro Chygrynskiy, Niklas Hult
    ORTA SAHA - Andre Simoes, Yannis Gianniotas, Petros Mantalos, Kostas Galanopoulos, Erik Moran, Alef
    FORVET – Giorgos Giakoumakis, Marko Livaja, Tasos Bakasetas, Victor Klonaridis, Ezequiel Ponce, Lucas Boye.

    MAÇ TAKVÄ°MÄ°

    19 Eylül – Ajax-AEK, Benfica-Bayern Münih

    2 Ekim – AEK-Benfica, Bayern Münih-Ajax

    23 Ekim – AEK-Bayern Münih, Ajax-Benfica

    7 KasÄ±m – Bayern Münih-AEK, Benfica-Ajax

    27 KasÄ±m – AEK-Ajax, Bayern Münih-Benfica

    12 AralÄ±k – Ajax-Bayern Münih, Benfica-AEK

    F GRUBU

    F grubu

    Logolar: Wikimedia Commons

    MANCHESTER CITY

    Teknik Direktör: Pep Guardiola

    Stat: Etihad (55 bin 97)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 8.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2016’da yarÄ± final oynadÄ±.

    Geçen sezon: Premier Lig’i en yakÄ±n rakibinin 19 puan önünde ÅŸampiyon tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Liverpool’a elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 1.06 milyar avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Kevin de Bruyne (150 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.2

    Kadro

    KALECÄ° - Ederson, Daniel Grimshaw
    DEFANS - Kyle Walker, Danilo, Vincent Kompany, John Stones, Aymeric Laporte, Eliaquim Mangala, Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi
    ORTA SAHA - Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, Leroy Sane, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez, Olexandr Zinchenko
    FORVET – Sergio Aguero, Gabriel Jesus

    SHAKHTAR DONETSK

    Teknik Direktör: Paulo Fonseca

    Stat: Donbass Arena (51 bin 504 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 14.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2011’de çeyrek finalde elendi.

    Geçen sezon: Ukrayna liginde ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’ne 2. turda veda etti.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 103 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Marlos (11 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.2

    Kadro
    KALECÄ° - Oleksii Shevchenko, Andriy Pyatov, Oleh Kudryk
    DEFANS - Bohdan Butko, Serhiy Kryvtsov, David Khocholava, Ivan Ordets, Mykola Matviyenko, Ismaily, Yaroslav Rakitskiy
    ORTA SAHA - Taras Stepanenko, Taison, Bruno Bentinho, Marlos, Alan Patrick, Wellington Nem, Maycon de Andrade Barberan, Cipriano Marcos Robson, Andriy Totovytskiy, Serhiy Bolbat, Viktor Kovalenko, Oleg Danchenko, Fernando Dos Santos Pedro
    FORVET – Olarenwaju Kayode, Junior Moraes

    LYON

    Teknik Direktör: Bruno Genesio

    Stat: Groupama (59 bin 186 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 25.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2010’da yarÄ± final oynadÄ±.

    Geçen sezon: Fransa ligini 78 puanla üçüncü bitirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda CSKA Moskova’ya elendi.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 338.75 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Nabil Fekir (60 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 24

    Kadro
    KALECÄ° - Anthony Lopes, Anthony Racioppi, Mathieu Gorgelin, Dorian Grange
    DEFANS - Mapou Yanga-Mbiwa, Rafael, Jason Denayer, Marcelo, Leo Dubois, Jeremy Morel, Fernando Marcal, Ferland Mendy, Kenny Tete, Oumar Solet
    ORTA SAHA - Martin Terrier, Houssem Aouar, Jordan Ferri, Pape Cheikh, Tanguy Ndombele, Ousseynou Ndiyae
    FORVET – Moussa Dembele, Memphis Depay, Nabil Fekir, Maxwel Cornet

    HOFFENHEIM

    Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

    Stat: Rhein Neckar Arena (30 bin 164 kiÅŸi)

    UEFA sÄ±ralamasÄ±: 99.

    Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Gruplara ilk kez katÄ±lÄ±yor.

    Geçen sezon: Bundesliga’yÄ± 55 puanla üçüncü tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi playoff turunda Liverpool’a elendi, UEFA Avrupa Ligi’ne gruplarda veda etti.

    Kadronun piyasa deÄŸeri: 214.85 milyon avro

    Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Andrej Kramaric (35 milyon avro)

    YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.9

    Kadro
    KALECÄ° - Oliver Baumann, Gregor Kobel
    DEFANS - Joshua Brenet, Pavel Kaderabek, Ermin Bicakcic, Kassim Adams Nuhu, Nico Schulz, Benjamin Hubner, Justin Hoogma, Kevin Akpoguma, Stefan Posch
    ORTA SAHA - Havard Nordtveit, Dennis Geiger, Kerem Demirbay, Florian Grillitsch, Leonardo Bittencourt, Steven Zuber, Nadiem Amiri, Kevin Vogt, Vincenzo Grifo
    FORVET – Reiss Nelson, Ishak Belfodil, Andrej Kramaric, Adam Szalai, Joelinton

    MAÇ TAKVÄ°MÄ°

    19 Eylül – Shakhtar Donetsk-Hoffenheim, Manchester City-Lyon

    2 Ekim – Hoffenheim-Manchester City, Lyon-Shakhtar Donetsk

    23 Ekim – Hoffenheim-Lyon, Shakhtar Donetsk-Manchester City

    7 KasÄ±m – Lyon-Hoffenheim, Manchester City-Shakhtar Donetsk

    27 KasÄ±m – Hoffenheim-Shakhtar Donetsk, Lyon-Manchester City

    12 AralÄ±k – Manchester City-Hoffenheim, Shakhtar Donetsk-Lyon

    YarÄ±n G grubu

    Åžampiyonlar Ligiâ€™nin kendi kalesine gol tarihi

    MÄ°THAT FABÄ°AN SÖZMEN: ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ° GRUP TANITIMLARI

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 09:16
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