FotoÄŸraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)
Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)
Åžampiyonlar Ligi'ndeki gruplara, maÃ§ takvimine ve takÄ±mlarÄ±n kadrolarÄ±na bu sayfadan ulaÅŸabilirsiniz.
HazÄ±rlayan: Mithat Fabian SÖZMEN
Avrupa futbolunda kulüpler arasÄ± mücadelenin en üst düzey platformu olan Åžampiyonlar Ligi’nde mücadele önümüzdeki hafta baÅŸlÄ±yor.
Kupa 1’in 64. sezonu, 18-19 Eylül’deki grup maçlarÄ±yla sezona ‘merhaba’ diyecek. Serüven, 1 Haziran’da Atletico Madrid’in stadÄ± Wanda Metropolitano’da oynanacak olan finalle sona erecek.
15 ülkeden 32 takÄ±mÄ±n 8 ayrÄ± grupta mücadele ettiÄŸi 2018/19 Åžampiyonlar Ligi’nde gruplarÄ±nÄ± ilk iki sÄ±rada tamamlayan 16 takÄ±m ikinci tura kalacak. TurnuvanÄ±n, ikinci tur, çeyrek final ve yarÄ± final aÅŸamalarÄ± çift maçlÄ± eliminasyon sistemiyle oynanacak.
Bugünden turnuvanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± salÄ± gününe kadar 8 grupta yer alan takÄ±mlarÄ±n tamamÄ±nÄ± bu sayfadan tanÄ±tacaÄŸÄ±z.
A GRUBU
ATLETICO MADRID
Teknik Direktör: Diego Simeone
Stat: Estadio Metropolitano de Madrid (67 bin 829)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 2.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1974, 2014 ve 2016 Åžampiyonlar Ligi finalisti.
Geçen sezon ne yaptÄ±: La Liga’yÄ± 79 puanla 2. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde grupta 3. oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 807 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Antoine Griezmann (120 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 27.1
KADRO
KALECÄ° - Jan Oblak, Antonio Adan, Alex Dos Santos
DEFANS - Diego Godin, Filipe Luis, Santiago Arias, Stefan Savic, Juanfran, Lucas Hernandez, Jose Maria Gimenez
ORTA SAHA - Thomas Partey, Koke, Saul Niguez, Angel Correa, Thomas Lemar, Rodri, Gelson Martins, Vitolo
FORVET - Antoine Griezmann, Nikola Kalinic, Diego Costa
BORUSSIA DORTMUND
Teknik Direktör: Lucien Favre
Stat: Signal Iduna Park (81 bin 365)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 10.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1997’de ÅŸampiyon oldu.
Geçen sezon ne yaptÄ±: Bundesliga’yÄ± 55 puanla 4. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi grubunda sadece 2 puan toplayarak 3. oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda Salzburg’a elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 412.3 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Christian Pulisic (45 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.6
KADRO
KALECÄ° - Roman Bürki, Marwin Hitz
DEFANS - Dan-Axel Zagadou, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Raphael Guerreiro, Jeremy Toljan, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak
ORTA SAHA - Thomas Delaney, Jadon Sancho, Marco Reus, Sergio Gomez, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Axel Witsel, Julian Weigl, Jacob Bruun Larsen
FORVET - Paco Alcacer, Mario Götze, Maximillian Philipp, Marius Wolf
MONACO
Teknik Direktör: Leonardo Jardim
Stat: Stade Louis II (18 bin 521)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 27.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2004 finalisti.
Geçen sezon ne yaptÄ±: Ligue 1’i 80 puanla ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± G grubunda 2 puan toplayarak sonuncu oldu.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 297.65 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Aleksandr Golovin (30 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.7
KADRO
KALECÄ° - Danijel Subasic, Diego Benaglio.
DEFANS - Antonio Barreca, Jemerson, Kamil Glik, Djibril Sidibe, Benjamin Heinrichs, Andrea Raggi, Almamy Toure, Julien Serrano
ORTA SAHA - Jean Eudes Aholou, Youssef Ait Bennaser, Rony Lopes, Youri Tielemans, Adama Traore, Aleksandr Golovin, Nacer Chadli, Samuel Grandsir, Kevin N’Doram, Han Noah Massengo
FORVET - Radamel Falcao, Stefan Jovetic, Sofiane Diop, Pietro Pellegri, Jordi Mboula.
CLUB BRUGGE
Teknik Direktör: Ivan Leko
Stat: Jan Breydel (30 bin)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 50.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1978 finalisti.
Geçen sezon ne yaptÄ±: Ligde 67 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda BaÅŸakÅŸehir’e, UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda AEK Atina’ya elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 84.05 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Marvelous Nakamba (8 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.4
KADRO
KALECÄ° - Karlo Letica, Ethan Horvath
DEFANS - Luan Peres, Benoit Poulain, Ivan Tomecak, Matej Mitrovic, Dion Cools, Stefano Denswil, Saulo Decarli, Brandon Mechele, Clinton Mata
ORTA SAHA - Siebe Schrijvers, Marvelous Nakamba, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Brandon Baiye, Sofyan Amrabat, Krepin Diatta
FORVET - Wesley, Jelle Wossen, Mats Rits, Emmanuel Bonaventure, Arnaut Groeneveld, Lois Openda, Kaveh Rezaei.
MAÇ TAKVÄ°MÄ°
18 Eylül - Club Brugge-Borussia Dortmund, Monaco-Atletico Madrid
3 Ekim - Atletico Madrid-Club Brugge, Borussia Dortmund-Monaco
24 Ekim - Club Brugge-Monaco, Borussia Dortmund-Atletico Madrid
6 KasÄ±m - Monaco-Club Brugge, Atletico Madrid-Borussia Dortmund
27 KasÄ±m - Atletico Madrid-Monaco, Borussia Dortmund-Club Brugge
11 AralÄ±k - Club Brugge-Atletico Madrid, Monaco-Borussia Dortmund.
B GRUBU
BARCELONA
Teknik Direktör: Ernesto Valverde
Stat: Camp Nou (99 bin 750 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 4.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 ÅŸampiyonu
Geçen sezon: La Liga’da 93 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Roma’ya elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 1.14 milyar avro.
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Lionel Messi (180 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7
Kadro
KALECÄ° – Marc Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Jokin Ezkieta
DEFANS – Nelson Semedo, Gerard Pique, Rafinha, Clement Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen
ORTA SAHA – Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Arthur, Sergi Samper, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Carles Alena
FORVET – Philippe Coutinho, Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Malcolm, Munir el Haddadi
TOTTENHAM HOTSPUR
Teknik Direktör: Mauricio Pochettino
Stat: Wembley (90 bin kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 19.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1962’de Kupa 1’de yarÄ± final oynadÄ±.
Geçen sezon: Premier Lig’i 77 puanla 3. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde 2. turda Juventus’a elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 830.5 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Harry Kane (150 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7
Kadro
KALECÄ° – Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga
DEFANS – Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Verthongen, Davinson Sanchez, Kyle Walker-Peters, Juan Foyth, Serge Aurier, Ben Davies
ORTA SAHA – Harry Winks, Erik Lamela, Victor Wanyama, Georges-Kevin N’Koudou, Eric Dier, Moussa Sissoko, Mousa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Lucas, Luke Amos
FORVET – Heung-Min Son, Harry Kane, Fernando Llorente, Vincent Jansen
PSV EINDHOVEN
Teknik Direktör: Mark van Bommel
Stat: Philips (36 bin 150 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 40.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1988 ÅŸampiyonu.
Geçen sezon: Ligde 83 puanla ÅŸampiyon oldu. UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turunda veda etti.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 131.35 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Hirving Lozano (30 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.4
Kadro
KALECÄ° – Jeroen Zoet, Eloy Room, Yanick van Osch
DEFANS – Nicolas Isimat Mirin, Aziz Behich, Nick Viergever, Daniel Schwaab, Jose Tasende, Armando Obispo, Trent Sainsbury, Denzel Dumfries
ORTA SAHA – Jorrit Hendrix, Dante Rigo, Pablo Rosario, Bart Ramselaar, Mauro Junior, Erick Gutierrez, Ramon-Pascal Lundqvist, Michal Sadilek
FORVET – Gaston Pereiro, Luuk de Jong, Maximiliano Romero, Hirving Lozano, Donyell Malen, Steven Bergwijn, Cody Gakpo
INTER
Teknik Direktör: Luciano Spalletti
Stat: Giuseppe Meazza (82 bin 955)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 83.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1964, 1965, 2010 ÅŸampiyonu
Geçen sezon: Serie A’yÄ± 72 puanla 4. tamamladÄ±. Avrupa kupalarÄ±nda mücadele etmedi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 550.6 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Mauro Icardi (95 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 28.2
Kadro
KALECÄ° – Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni
DEFANS – Sime Vrsaljko, Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia, Kwadwo Asamoah, Miranda, Dalbert, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar
ORTA SAHA – Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Radja Nainggolan, Joao Mario, Matteo Politano, Borja Valero, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva
FORVET – Yann Karamoh, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde.
MAÇ TAKVÄ°MÄ°
18 Eylül – Barcelona-PSV Eindhoven, Inter-Tottenham
3 Ekim – Tottenham-Barcelona, PSV Eindhoven-Inter
24 Ekim – PSV Eindhoven-Tottenham, Barcelona-Inter
6 KasÄ±m – Tottenham-PSV Eindhoven, Inter-Barcelona
28 KasÄ±m – PSV Eindhoven-Barcelona, Tottenham-Inter
11 AralÄ±k – Barcelona-Tottenham, Inter-PSV Eindhoven
C GRUBU
PSG
Teknik Direktör: Thomas Tuchel
Stat: Parc des Princes (48 bin 712 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 7.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Devler Ligi’ndeki en büyük baÅŸarÄ±sÄ± çeyrek final.
Geçen sezon: Ligue 1’i 93 puanla ÅŸampiyon tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Real Madrid’e elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 816.50 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Neymar (180 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.9
Kadro
KALECÄ° – Gianluigi Buffon, Alphonse Areola, Sebastian Cibois
DEFANS – Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos, Thomas Meunier, Juan Bernat, Laywin Kurzawa, Dani Alves
ORTA SAHA – Marco Verratti, Angel Di Maria, Lassana Diarra, Julian Draxler, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot, Antoine Bernede
FORVET – Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar, Eric Maxim Choupo-Moting, Timothy Weah
NAPOLI
Teknik Direktör: Carlo Ancelotti
Stat: San Paolo (78 bin 210 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 17.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2. tur
Geçen sezon: Serie A’yÄ± 91 puanla 2. tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi grubunda ise 3. oldu ve UEFA Avrupa Ligi’ne kaldÄ±.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 489 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Kalidou Koulibaly (60 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.7
Kadro
KALECÄ° – David Ospina, Alex Meret, Orestis Karnezis
DEFANS – Mario Rui, Sebastiano Luperto, Nikola Maksimovic, Vlad ChiricheÅŸ, Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Raul Albiol
ORTA SAHA – Allan, Fabian Ruiz, Adam Ounas, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Marko Rog, Amadou Diawara
FORVET – Jose Callejon, Simone Verdi, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Amin Younes, Arkadiusz Milik
LIVERPOOL
Teknik Direktör: Jürgen Klopp
Stat: Anfield (54 bin 74)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 22.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ÅŸampiyonu.
Geçen sezon: Premier Lig’i 75 puanla dördüncü tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e 3-1 yenildi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 876 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Muhammed Salah (150 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.3
Kadro
KALECÄ° – Alisson Becker, Simon Mignolet
DEFANS – Nathaniel Clyne, Virgil Van Dijk, Dejan Lovren, Joe Gomez, Alberto Moreno, Andy Robertson, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold
ORTA SAHA – Fabinho, Georginio Wijnaldum, James Milner, Naby Keita, Sadio Mane, Jordan Henderson, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri, Lazar Markovic
FORVET – Roberto Firmino, Muhammed Salah, Daniel Sturridge, Divock Origi, Rhian Brewster, Dominick Solanke
KIZILYILDIZ
Teknik Direktör: Vladan Milojevic
Stat: Rajko Mitic (55 bin 538)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 119.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1991 ÅŸampiyonu.
Geçen sezon: SÄ±rbistan liginde ÅŸampiyon oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunda CSKA Moskova’ya elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 43.90 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Richmond Boakye (4.5 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.4
Kadro
KALECÄ° - Zoran Popovic, Nemanja Supic, Milan Borjan
DEFANS - Milos Degenek, Srdan Babic, Milan Rodic, Strahinja Erakovic, Filip Stojkovic, Rashid Sumaila, Marko Gobelijic, Vujadin Savic, Aleksa Terzic
ORTA SAHA - Branko Jovicic, Nenad Krsticic, Dejan Meleg, Lorenzo Ebecilio, Slavoljub, Srnic, Marko Marin, Goran Causic, Veljko Simic, Dusan Jovancic, El Fardou Ben Nabouhane, Milan Jevtovic, Stefan Cvetkovic
FORVET – Milan Pavkov, Nikola Stoiljkovic, Jonathan Cafu, Dejan Joveljic, Richmond Boakye
MAÇ TAKVÄ°MÄ°
18 Eylül – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-Napoli, Liverpool-PSG
3 Ekim – PSG-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, Napoli-Liverpool
24 Ekim – Liverpool-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, PSG-Napoli
6 KasÄ±m – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-Liverpool, Napoli-PSG
28 KasÄ±m – Napoli-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, PSG-Liverpool
11 AralÄ±k – KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z-PSG, Liverpool-Napoli
D GRUBU
LOKOMOTIV MOSKOVA
Teknik Direktör: Yuri Semin
Stat: Lokomotiv Central (30 bin kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 63.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2.tur
Geçen sezon: Rusya liginde 60 puanla ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Atletico Madrid’e elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 110 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Grzegorz Krychowiak (18 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 28.8
Kadro
KALECÄ° - Guilherme, Nikita Medvedev, Anton Kochenkov
DEFANS - Bryan Oladapo Idowu, Benedikt Howedes, Vedran Corluka, Taras Mikhalik, Boris Rotenberg, Maciej Rybus, Solomon Kverkvelia, Mikhail Lysov
ORTA SAHA - Manuel Fernandes, Dmitri Barinov, Grzegorz Kyrchowiak, Jefferson Farfan, Anton Miranchuk, Aleksandr Kolomeytsev, Vladislav Ignatyev, Dmitri Tarasov, Igor Denisov, Alexander Vulfov, Aleksei Miranchuk, Roman Tugarev, Daniil Kulikov, Nikita Dorofeev, Dmitrii Rybchinskii, Ivan Galanin
FORVET - Fedor Smolov, Edderzito Antonio Eder, Rifat Zhemaletdinov
PORTO
Teknik Direktör: Sergio Conceiçao
Stat: Estadio Dragao (50 bin 948 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 11.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1987 ve 2004 ÅŸampiyonu
Geçen sezon: Portekiz liginde 88 puanla ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’nde grubu BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n ardÄ±ndan ikinci bitirdi, son 16 turunda Liverpool’a elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 239 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Yacine Brahimi (26 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.7
Kadro
KALECÄ° - Iker Casillas, Vanailson Luciano de Souza Alves, Diogo Costa
DEFANS - Maxi Pereira, Eder Gabriel Militao, Diogo Leite, Alex Telles, Jorge, Felipe, Chidozie Awaziem
ORTA SAHA - Bruno Costa, Yacine Brahimi, Olivier Torres, Hector Herrera, Danilo, Riechedly Bazoer, Otavio, Sergio Oliveira
FORVET - Hernani, Vincent Aboubakar, Moussa Marega, Jesus Corona, Adrian Lopez, Andre Flipe Ferreira, Coelho Perieira
SCHALKE
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Stat: Veltins Arena (62 bin 271 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 24.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Çeyrek final.
Geçen sezon: Bundesliga’yÄ± 63 puanla ikinci bitirdi. Avrupa kupalarÄ±nda yoktu.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 256.4 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Amine Harit (25 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.4
Kadro
KALECÄ° - Ralf Fahrmann, Yannic Lenze, Alexander Nubel
DEFANS - Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Sebastian Rudy, Abdul Baba Rahman, Salif Sane, Ronaldo Aparecido Naldo, Niklas Wiemann
ORTA SAHA - Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Jannie Kubler, Alessandro Schopf, Benjamin Goller
FORVET - Mark Uth, Franco Di Santo, Ahmed Kutucu, Guido Burgstaller, Steven Skrybski, Cedric Teuchert, Breel Embolo
GALATASARAY
Teknik Direktör: Fatih Terim
Stat: Türk Telekom StadÄ± (52 bin 600 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 51.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Åžampiyon Kulüpler KupasÄ±’nda 1988/89’da yarÄ± final oynadÄ±. Åžampiyonlar Ligi formatÄ±nda en iyi derecesi çeyrek final.
Geçen sezon: Süper Lig’de 75 puanla ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. UEFA Avrupa Ligi’ne ön elemede Östersunds’a elenerek veda etti.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 96.65 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Badou Ndiaye (15 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 27
Kadro
KALECÄ° - Fernando Muslera, Ä°smail Çipe
DEFANS - Mariano Ferreira, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet ÇalÄ±k, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo
ORTA SAHA - Selçuk Ä°nan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Sofiane Feghouli
FORVET - Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan GümüÅŸ, Henry Onyekuru, MuÄŸdat Çelik
MAÇ TAKVÄ°MÄ°
18 Eylül – Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto
3 Ekim – Lokomotiv Moskova-Schalke 04, Porto-Galatasaray
24 Ekim – Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto
6 KasÄ±m – Porto-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Galatasaray
28 KasÄ±m – Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04
11 AralÄ±k – Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova
E GRUBU
BAYERN MÜNÄ°H
Teknik Direktör: Niko Kovac
Stat: Allianz Arena (75 bin kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 3.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 ÅŸampiyonu
Geçen sezon: Bundesliga’da üst üste 6. ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde yarÄ± finalde Real Madrid’e elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 827.8 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Robert Lewandowski (85 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 27.2
Kadro
KALECÄ° - Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Fruchtl, Ron-Torben Hoffmann
DEFANS - Niklas Sule, Mats Hummels, Rafinha, Jerome Boateng, David Alaba, Maxime Awoudja, Lars Lukas Mai
ORTA SAHA - Thiago Alcantara, Franck Ribery, Javi Martinez, Arjen Robben, James Rodriguez, Leon Goretzka, Wooyeong Jeong, Jonathan Meier, Corentin Tolisso, Paul Will, Joshua Kimmich, Renato Sanches, Meritan Shabani
FORVET – Sandro Wagner, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller, Kinglsey Coman, Oliver Batista Meier, Frank Evina, Maximilan Franzke
BENFICA
Teknik Direktör: Rui Vitoria
Stat: Estadio da Luz (65 bin 647 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 15.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1961, 1962 ÅŸampiyonu.
Geçen sezon: Portekiz ligini ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde tarihinin en baÅŸarÄ±sÄ±z performansÄ±yla grupta 0 puanda kaldÄ±.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 243.4 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Eduardo Salvio (22 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 25.7
Kadro
KALECÄ° - Mile Svilar, Bruno Varela, Odisseas Vlachodimos
DEFANS - German Conti, Alex Grimaldo, Ruben Dias, Sebastien Corchia, Yuri Ribeiro, Cristian Lema, Jardel, Andre Almeida
ORTA SAHA - Ljubomir Fejsa, Gabriel Appelt Pires, Alfa Semedo, Eduardo Salvio, Filipr Krovinovic, Pizzi, Gedson Fernandes
FORVET – Jonas, Franco Cervi, Haris Seferovic, Andrija Zivkovic, Facundo Ferreyra, Rafa Silva, Nicolas Castillo
AJAX
Teknik Direktör: Erik ten Hag
Stat: Johan Cruyff Arena (52 bin 500 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 31.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 1971, 1972, 1973, 1995 ÅŸampiyonu
Geçen sezon: Hollanda ligini ikinci tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda, UEFA Avrupa Ligi’ne playoff turunda veda etti.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 225.25 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Matthijs de Ligt (40 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 23.5
Kadro
KALECÄ° - Andre Onana, Kostas Lamprou, Dominik Kotarski
DEFANS - Rasmus Kristensen, Joel Veltman, Maximilian Wober, Daley Blind, Perr Schuurs, Luis Orejuela, Nicolas Tagliafico
ORTA SAHA - Daley Sinkgraven, Zakaria Labyad, Lasse Schone, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech
FORVET - David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Hassane Bande, Kasper Dolberg, Dennis Johnsen
AEK
Teknik Direktör: Marinos Ouzounidis
Stat: Olympiako Stadio Spyros Louis (69 bin 618 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 123.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Hiç gruptan çÄ±kamadÄ±. 2002/03’te grubu 3. tamamladÄ±.
Geçen sezon: Yunanistan ligini 70 puanla ÅŸampiyon tamamladÄ±.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 38.4 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Andre Simoes (4 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.8
Kadro
KALECÄ° - Vassilis Barks, Panagiotis Tsintotas
DEFANS - Michalis Bakakis, Helder Lopes, Marios Oikaonomou, Vasileios Lampropoulos, Rodrigo Galo, Uros Cosic, Dmytro Chygrynskiy, Niklas Hult
ORTA SAHA - Andre Simoes, Yannis Gianniotas, Petros Mantalos, Kostas Galanopoulos, Erik Moran, Alef
FORVET – Giorgos Giakoumakis, Marko Livaja, Tasos Bakasetas, Victor Klonaridis, Ezequiel Ponce, Lucas Boye.
MAÇ TAKVÄ°MÄ°
19 Eylül – Ajax-AEK, Benfica-Bayern Münih
2 Ekim – AEK-Benfica, Bayern Münih-Ajax
23 Ekim – AEK-Bayern Münih, Ajax-Benfica
7 KasÄ±m – Bayern Münih-AEK, Benfica-Ajax
27 KasÄ±m – AEK-Ajax, Bayern Münih-Benfica
12 AralÄ±k – Ajax-Bayern Münih, Benfica-AEK
F GRUBU
MANCHESTER CITY
Teknik Direktör: Pep Guardiola
Stat: Etihad (55 bin 97)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 8.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2016’da yarÄ± final oynadÄ±.
Geçen sezon: Premier Lig’i en yakÄ±n rakibinin 19 puan önünde ÅŸampiyon tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Liverpool’a elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 1.06 milyar avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Kevin de Bruyne (150 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.2
Kadro
KALECÄ° - Ederson, Daniel Grimshaw
DEFANS - Kyle Walker, Danilo, Vincent Kompany, John Stones, Aymeric Laporte, Eliaquim Mangala, Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi
ORTA SAHA - Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, Leroy Sane, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez, Olexandr Zinchenko
FORVET – Sergio Aguero, Gabriel Jesus
SHAKHTAR DONETSK
Teknik Direktör: Paulo Fonseca
Stat: Donbass Arena (51 bin 504 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 14.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2011’de çeyrek finalde elendi.
Geçen sezon: Ukrayna liginde ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlar Ligi’ne 2. turda veda etti.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 103 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Marlos (11 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 26.2
Kadro
KALECÄ° - Oleksii Shevchenko, Andriy Pyatov, Oleh Kudryk
DEFANS - Bohdan Butko, Serhiy Kryvtsov, David Khocholava, Ivan Ordets, Mykola Matviyenko, Ismaily, Yaroslav Rakitskiy
ORTA SAHA - Taras Stepanenko, Taison, Bruno Bentinho, Marlos, Alan Patrick, Wellington Nem, Maycon de Andrade Barberan, Cipriano Marcos Robson, Andriy Totovytskiy, Serhiy Bolbat, Viktor Kovalenko, Oleg Danchenko, Fernando Dos Santos Pedro
FORVET – Olarenwaju Kayode, Junior Moraes
LYON
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Stat: Groupama (59 bin 186 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 25.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: 2010’da yarÄ± final oynadÄ±.
Geçen sezon: Fransa ligini 78 puanla üçüncü bitirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda CSKA Moskova’ya elendi.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 338.75 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Nabil Fekir (60 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 24
Kadro
KALECÄ° - Anthony Lopes, Anthony Racioppi, Mathieu Gorgelin, Dorian Grange
DEFANS - Mapou Yanga-Mbiwa, Rafael, Jason Denayer, Marcelo, Leo Dubois, Jeremy Morel, Fernando Marcal, Ferland Mendy, Kenny Tete, Oumar Solet
ORTA SAHA - Martin Terrier, Houssem Aouar, Jordan Ferri, Pape Cheikh, Tanguy Ndombele, Ousseynou Ndiyae
FORVET – Moussa Dembele, Memphis Depay, Nabil Fekir, Maxwel Cornet
HOFFENHEIM
Teknik Direktör: Julian Nagelsmann
Stat: Rhein Neckar Arena (30 bin 164 kiÅŸi)
UEFA sÄ±ralamasÄ±: 99.
Åžampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesi: Gruplara ilk kez katÄ±lÄ±yor.
Geçen sezon: Bundesliga’yÄ± 55 puanla üçüncü tamamladÄ±. Åžampiyonlar Ligi playoff turunda Liverpool’a elendi, UEFA Avrupa Ligi’ne gruplarda veda etti.
Kadronun piyasa deÄŸeri: 214.85 milyon avro
Piyasa deÄŸeri en yüksek futbolcusu: Andrej Kramaric (35 milyon avro)
YaÅŸ ortalamasÄ±: 24.9
Kadro
KALECÄ° - Oliver Baumann, Gregor Kobel
DEFANS - Joshua Brenet, Pavel Kaderabek, Ermin Bicakcic, Kassim Adams Nuhu, Nico Schulz, Benjamin Hubner, Justin Hoogma, Kevin Akpoguma, Stefan Posch
ORTA SAHA - Havard Nordtveit, Dennis Geiger, Kerem Demirbay, Florian Grillitsch, Leonardo Bittencourt, Steven Zuber, Nadiem Amiri, Kevin Vogt, Vincenzo Grifo
FORVET – Reiss Nelson, Ishak Belfodil, Andrej Kramaric, Adam Szalai, Joelinton
MAÇ TAKVÄ°MÄ°
19 Eylül – Shakhtar Donetsk-Hoffenheim, Manchester City-Lyon
2 Ekim – Hoffenheim-Manchester City, Lyon-Shakhtar Donetsk
23 Ekim – Hoffenheim-Lyon, Shakhtar Donetsk-Manchester City
7 KasÄ±m – Lyon-Hoffenheim, Manchester City-Shakhtar Donetsk
27 KasÄ±m – Hoffenheim-Shakhtar Donetsk, Lyon-Manchester City
12 AralÄ±k – Manchester City-Hoffenheim, Shakhtar Donetsk-Lyon
YarÄ±n G grubu
Åžampiyonlar Ligiâ€™nin kendi kalesine gol tarihi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 09:16
MÄ°THAT FABÄ°AN SÖZMEN: ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ° GRUP TANITIMLARI