Kayseriâ€™de 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine destek eylemi

Kayseri Emek ve Demokrasi GÃ¼Ã§leri, insanca Ã§alÄ±ÅŸma talebiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in eylem yaptÄ±.

Kayseri’de KESK’in çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri, 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin tutuklanmasÄ±na tepki gösterdi ve destek açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Kayserlililerin talebi; “Ä°ÅŸçiler derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n, talepleri karÅŸÄ±lansÄ±n” oldu. “Ä°nÅŸaat iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir”, “Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi patronlarÄ± yenecek”, “Ä°ÅŸçiler ölmeden önlem alÄ±nsÄ±n” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

‘3. HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N CANINDAN DAHA KIYMETLÄ° DEÄžÄ°L’

KESK adÄ±na açÄ±klamayÄ± okuyan SES Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± Orhan Karakaya, “Ülkemizde 4-5 yÄ±ldÄ±r yapÄ±mÄ± süren 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda kaç iÅŸçinin öldüÄŸünü biliyor muyuz? ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine göre tam 38 iÅŸçi ölmüÅŸtür. Yüzlercesi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Peki bu iÅŸçilerin niçin öldüÄŸü, yüzlercesinin yaralandÄ±ÄŸÄ± neden yaralandÄ±ÄŸÄ± yetkili makamlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve gerekli önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? HayÄ±r. Çünkü gerekli önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ olsaydÄ± bu kadar iÅŸçi ölmez ve daha iyi koÅŸullarda, insanca çalÄ±ÅŸmak için eylem yapmaz, yapmak zorunda kalmazdÄ±. Yeter ki bir iÅŸçi ölmesin; o havalimanÄ± da bu 29 Ekim’de deÄŸil, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n 29 Ekim’inde açÄ±lsÄ±n. DoÄŸru olan bu deÄŸil mi? Uçaklar hava da kalmÄ±yor ya Ä°stanbul da 2 tane daha havaalanÄ± var” dedi.

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yetiÅŸsin diye iÅŸÃ§iler feda ediliyor

‘KÄ°M NE DERSE DESÄ°N HAK ARAYAN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N YANINDAYIZ’

Ä°ÅŸçilerin en temel haklarÄ± için eylem yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Karakaya iÅŸçilerin taleplerini sÄ±raladÄ± ve “Yani zaten olmasÄ± gereken haklarÄ± için eylem yaptÄ±lar, yapÄ±yorlar” diye konuÅŸtu. Ä°ÅŸçilerin koÅŸullarÄ±nÄ±n her yerde aynÄ± olduÄŸunu da belirten Karakaya, “TÄ±pkÄ± sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve 5 aydÄ±r direnen Flormar iÅŸçileri gibi, tÄ±pkÄ± Kayseri’de bulunan Bellona-Ä°stikbal ve Ceha iÅŸçileri gibi. Ä°ÅŸçiler ne zaman anayasal haklarÄ± olan sendika haklarÄ±nÄ± kullanmak isteseler, sendikaya üye olsalar, verilmeyen mesai haklarÄ± için eylem yapsalar hemen komünist, terörist, vatan haini oluyor. Patronlara kazandÄ±rÄ±rken, patronlarÄ±n karÄ±na kar katarken terörist olmayan iÅŸçiler kendi haklarÄ± için bir ÅŸey yapmaya kalkÄ±nca terörist, vatan haini oluyor. Kim ne derse desin hak arayan iÅŸçilerin yanÄ±ndayÄ±z” diye konuÅŸtu. (Kayseri/EVRENSEL)

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri: Tutuklamalarla eylemleri engelleyemezler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 22:37

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