3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yetiÅŸsin diye iÅŸÃ§iler feda ediliyor

CHP heyeti, Ä°stanbul 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ kazasÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan iÅŸÃ§ileri OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde ziyaret etti.

Üçüncü HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda 12 Eylül günü akÅŸamÄ± havalimanÄ± pistinde aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapan iki servis otobüsünün çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralanan B.A. ile, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÅŸanan baÅŸka bir iÅŸ kazasÄ±nda hafriyat kamyonunun iki kez üzerinden geçmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan H.K’nin tedavileri devam ediyor.

HavalimanÄ± iÅŸÃ§isi: Kimse bizi kÄ±ÅŸkÄ±rtmadÄ±, herkes Ã¶yle dolu ki...

CHP Heyeti, tedavi gören iÅŸçileri OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde ziyaret etti. Ä°ÅŸçilerin durumu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan CHP Ä°nsan HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gökçe Gökçen “HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihi (29 Ekim) yaklaÅŸtÄ±kça, yüklenici firmalar iÅŸçileri yoÄŸun mesaiye zorluyor. AçÄ±lÄ±ÅŸ yetiÅŸsin diye, gerekli güvenlik önlemleri alÄ±nmadan çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸçiler feda ediliyor” dedi.

2016 Ocak ayÄ±nda havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ kazalarÄ±nÄ± verdiÄŸi soru önergesiyle TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°stanbul Milletvekili Dr. Ali Åžeker de açÄ±lÄ±ÅŸ tarihinin taÅŸeron firmalar tarafÄ±ndan iÅŸçilerin kabusu haline getirildiÄŸini söyledi. Dr. Ali Åžeker, 3. havalimanÄ± pistindeki otobüs kazasÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan ve beyin ameliyatÄ± geçiren B.A’nÄ±n yoÄŸun bakÄ±mdan çÄ±karÄ±larak servise alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±; kamyonun altÄ±nda kalan H.K’nin ise halen yoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸunu ve her iki iÅŸçinin tedavilerinin devam ettiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

KÃ¶le deÄŸiliz isyanÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼kleri

HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki olumsuz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana devam ettiÄŸini ve çok fazla ÅŸikayet aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Åžeker, bu konuyu TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± ancak iktidar tarafÄ±ndan görmezden gelindiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Bir asÄ±r sonra; yine kurtlu yemek yine tahtakurusu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:28

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