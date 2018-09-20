Hasta tutuklu Vefa Kartal, gÃ¼nlerdir Ã¶lÃ¼m orucunda

Hasta tutuklu Vefa Kartal, cezaevindeki hak ihlallerine karÅŸÄ± 77 gÃ¼ndÃ¼r Ã¶lÃ¼m orucunda. Ailesinin aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kartalâ€™Ä±n bilinci kapanmaya baÅŸladÄ±.

Hasta tutuklu Vefa Kartal'Ä±n cezaevindeki hak ihlallerine karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ölüm orucu 76. gününü geride bÄ±raktÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸinin (Ä°HD) aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Kartal, Ä°zmir 1 No’lu F Tipi Cezaevindeyken hastane sevkleri keyfi olarak engellendi. O da bunun üzerine geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonuna ve Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusu ve dilekçe yazdÄ±. Ancak 3 ay boyunca bir cevap alamadÄ±. Dilekçeleri dahi iÅŸleme konulmayan Kartal bunun üzerine 18 AÄŸustos 2017’de bu durumu protesto etmek için açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±.

2017’DE 114 GÜN AÇLIK GREVÄ°NDEYDÄ°

Gazete KarÄ±nca’nÄ±n haberine göre açlÄ±k grevinin 61. gününde apar topar TekirdaÄŸ 1 No’lu F Tipi Cezaevine sürgün edilen Kartal’a cezaevine giriÅŸ esnasÄ±nda çÄ±plak arama dayatÄ±ldÄ±, kabul etmediÄŸi için de darbedildi. Kartal, doktordan rapor alÄ±p savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunsa da bu da karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kaldÄ±. Suç duyurusuna olumsuz yanÄ±t geldi ve TekirdaÄŸ 1 No’lu F Tipi Hapishanesine getirildikten sonra uzun süre eÅŸyalarÄ± kendisine verilmedi. Kartal, açlÄ±k grevinin 114’üncü gününde eÅŸyalarÄ± kendisine verildiÄŸi için o dönem açlÄ±k grevini sonlandÄ±rdÄ±.

Kartal tutulduÄŸu TekirdaÄŸ F Tipi Cezaevinde ölüm orucunda. Kartal, ölüm orucunda 76. günü geride bÄ±rakÄ±rken, ailesinin verdiÄŸi bilgiye göre Kartal’Ä±n bilinci kapanmaya baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l önce, beyin loblarÄ± arasÄ±ndaki damarlarda ÅŸiÅŸme olduÄŸu için beyin cerrahisine sevk edilen Kartal’da hepatit B, prostat, yüksek tansiyon, ülser, baÄŸÄ±rsak sorunu, alerji gibi birçok saÄŸlÄ±k sorunu mevcut. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:40

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