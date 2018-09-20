HavalimanÄ± iÅŸÃ§isi: Kimse bizi kÄ±ÅŸkÄ±rtmadÄ±, herkes Ã¶yle dolu ki...

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 24â€™Ã¼ tutuklanÄ±rken, serbest kalanlardan bazÄ±larÄ± iÅŸe geri alÄ±nmadÄ±. O iÅŸÃ§ilerden biri olan Mehmet, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve iÅŸ cinayetlerine isyan ettikleri için gözaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinden 24’ü tutuklanÄ±rken, serbest kalanlardan bazÄ±larÄ± iÅŸe geri alÄ±nmadÄ±. O iÅŸçilerden biri de Mehmet...

AslÄ±nda gerçek ismi Mehmet deÄŸil. Ancak polisle tekrar yüz yüze gelmemek için ismini vermek istemiyor. BabasÄ± da sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± tembih etmiÅŸ, “SakÄ±n gazetecilere görüÅŸ verme” diye. “Mehmet de bana” diyor.

“Herkesin giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarda kullandÄ±ÄŸÄ± bir kart var. Åžirket bu kartÄ± çÄ±karmadÄ± bana. Eylem gecesi jandarma tarafÄ±ndan yapÄ±lan baskÄ±nda kartÄ± olmayan tüm iÅŸçiler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±” diye anlatÄ±yor, gözaltÄ±na alÄ±nma gerekçesini.

Ä°ÇERÄ° ALINMADI

GözaltÄ±nda bir gün tutulduktan sonra bÄ±rakÄ±lan Mehmet, 3. havalimanÄ± kapÄ±sÄ±na geldiÄŸinde içeri alÄ±nmamÄ±ÅŸ. Åžirket yetkililerini arayan ancak sonuç alamayan Mehmet, “Åžirket gece olmuÅŸ saat bir, bana diyor ki git otele! Ben nereden otele gideyim, nasÄ±l gideyim! Saat 3’e kadar ÅŸirketi aradÄ±m. Güvenlikçiler açtÄ±, ‘BakÄ±n ben bir gün içeride yattÄ±m. Beni ne aramÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z, ne sormuÅŸsunuz, ne de ilgilenmiÅŸsiniz. Geliyorum buraya içeri almÄ±yorsunuz. Yetkili biri gelsin’ dedim. Kimse ilgilenmedi” diye anlatÄ±yor.

Önce sabaha kadar havalimanÄ± kapÄ±sÄ±nda beklemeye karar vermiÅŸ Mehmet, gece üçe kadar bekledikten sonra yaÄŸmur da yaÄŸÄ±nca kalacak bir yer aramaya giriÅŸmiÅŸ: “BaktÄ±m hava bayaÄŸÄ± soÄŸuk, yaÄŸmur da yaÄŸdÄ±. HavalimanÄ±ndan bir arkadaÅŸ geldi, çÄ±ktÄ±k Arnavutköy’e gittik. Orada otel bulamadÄ±k. Sonra yürüyerek Kurtköy’e gittik, orada ucuz bir otel bulduk, yattÄ±k.”

Sabah olunca kendisini arayan ÅŸirket yetkilileri “Ä°ÅŸine son verildiÄŸini” bildirmiÅŸ. “Ben onlar yüzünden bu rezilliÄŸi çektim, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m, dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ±m. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±m için ÅŸirket rahat davrandÄ±. Dedi ki biz bunu aramÄ±zda istemiyoruz...” diye ifade ediyor tepkisini. Mehmet’in iÅŸten atÄ±lmasÄ±na tepki gösteren iki iÅŸçi arkadaÅŸÄ± da iÅŸten ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. Åžu anda birlikte baÅŸka bir inÅŸaatta çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Ä°Åž BULAMAYINCA BURAYA GELDÄ°K

18 yaÅŸÄ±nda olan Mehmet, 13 yaÅŸÄ±ndan beri inÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸÄ±yor. “Mecbur abi” diyor, “Memlekette iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için buraya geldik.”

3. havalimanÄ± ilk iÅŸyeri deÄŸil Mehmet’in. Birkaç ay önce de yine bir taÅŸeron firmaya baÄŸlÄ± olarak baÅŸka bir inÅŸaatta çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Ä°ki hafta önce 3. havalimanÄ±nda yine bir taÅŸeron firmada iÅŸe baÅŸlayan Mehmet, “En son çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m taÅŸeron firmanÄ±n ismini tam bilmiyorum. Bir diyorlar Sanat YapÄ±, bir diyorlar Piramit, bir diyorlar Arer...” diye anlatÄ±yor.

EYLEMDEN SONRA YOLLARI ASFALTLADILAR

Eylemle birlikte yeniden gündeme gelen havalimanÄ±ndaki kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor Mehmet: “Eylem yapanlarÄ±n hepsi haklÄ±ydÄ±. Åžef ve formenlerin konteynerleri ayrÄ±, kim bilir ne kadar temiz, ne kadar hijyeniktir. Her gün onlarÄ±n tuvalet ve banyolarÄ±nÄ± temizliyorlar. Bizimkileri haftada bir temizliyorlar. Yemekleri ayrÄ± yiyorlar. Tabii biraz da yemekler doÄŸru düzgün gelmiyor. Bazen iÅŸçilerle yemek çalÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda kavga çÄ±kÄ±yor. 3. havalimanÄ± giriÅŸi hep çamurdu, bir iki defa otobüs devrildi. Eylemlerden sonra baktÄ±k yol asfaltlanÄ±yor. Niye? Büyük insanlar geldiÄŸi için... Eylemden sonra bir çok iÅŸçinin hakkÄ± verilecek ama bir çok iÅŸçinin de hakkÄ± yeniyor. Ä°nsanÄ±n hakkÄ±nÄ± yiyip utanmayan insanlar var. Ramazan BayramÄ±’nda çalÄ±ÅŸ, günlük 300 lira vereceÄŸiz dediler. Bayramda çalÄ±ÅŸtÄ±m. Çünkü iÅŸçiyiz, bize para lazÄ±m. Daha dört aydÄ±r paramÄ± alamamÄ±ÅŸÄ±m. TaÅŸeronu arÄ±yorum ‘Ä°GA vermedi’ diyor, Ä°GA’ya söylüyorum ‘onlar da biz verdik’ diyor. Hangisine inanalÄ±m.”

HERKES HAKKINI Ä°STÄ°YOR TUTUKLANANLARIN HEPSÄ° DE Ä°ÅžÇÄ°

HavalimanÄ± iÅŸçilerinin eylemine yönelik “provokasyon” ithamÄ±na tepki gösteren Mehmet, “AdamÄ±n ailesi var, baÅŸka yerde kimse çalÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yor. Oradaki sisteme katlanÄ±yor, katlana katlana bugüne kadar gelebilmiÅŸ” diyor.

Kimsenin iÅŸçileri kÄ±ÅŸkÄ±rtmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸçilerin zor koÅŸullara karÅŸÄ± eyleme baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Mehmet, ÅŸöyle devam ediyor: “Herkes hakkÄ±nÄ± istiyor. TutuklananlarÄ±n hepsi de iÅŸçidir, dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen deÄŸil. Ä°ÅŸçilere zaten haksÄ±zlÄ±k ediliyordu, bu olayla birlikte hepten haksÄ±zlÄ±k edildi. Oradaki iÅŸçilerin hepsi öyle dolmuÅŸ ki, dinamit gibi bekleyenler var. Büyük bir olayda iÅŸçiler daha büyük bir tepki verebilir. Bu tutuklamalar da tepkileri iyicene tetikledi. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n çoÄŸu ‘Hiçbir suçumuz yokken bizi gözaltÄ±na aldÄ±lar, ÅŸirketler ilgilenmedi’ deyip iÅŸi bÄ±rakÄ±p gittiler.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:51

www.evrensel.net