Teali Ä°slam Cemiyeti zararlÄ± cemiyetler arasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

MEB kitaplarÄ±nda KÃ¶y EnstitÃ¼leriâ€™nin kÃ¶ylÃ¼lerin tepkisiyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, Teali Ä°slam Cemiyeti de zararlÄ± cemiyetler arasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) ders kitaplarÄ±nÄ± geçen günlerde öÄŸrencilere daÄŸÄ±ttÄ±. Geçen yÄ±l oldukça tartÄ±ÅŸÄ±lan ders kitaplarÄ±nÄ±n içeriÄŸinde bu yÄ±l da ilginç detaylar yer alÄ±yor.

KÖY ENSTÄ°TÜLERÄ°

BirGün'den Mustafa KömüÅŸ'ün haberine göre, 8.sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri için MEB YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan basÄ±lan T.C. Ä°nkÄ±lap Tarihi ve Atatürkçülük kitabÄ±nda oldukça tartÄ±ÅŸÄ±lacak bilgiler bulunuyor. Kitapta Köy Enstitüleri ’nin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na köylülerin tepkisinin neden olduÄŸu ifade edilirken, Teali Ä°slam Cemiyeti’nin zararlÄ± cemiyetler arasÄ±nda yer almÄ±yor. Åžeyh Sait isyanÄ±ndan ise yalnÄ±zca ‘DoÄŸu’daki bir isyan’ olarak bahsediliyor.

ZARARLI CEMÄ°YETLER

Kitapta geçen yÄ±lki kitaptan farklÄ± olarak Teali Ä°slam Cemiyeti ve Hürriyet ve Ä°tilaf FÄ±rkasÄ± yer almÄ±yor. Bu iki cemiyet müslümanlarÄ±n kurduÄŸu zararlÄ± cemiyetler arasÄ±nda yer alÄ±yordu.

KÖY ENSTÄ°TÜLERÄ°

Kitapta köy enstitülerinin 'köylülerin tepkisi' nedeniyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve daha sonra da yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Konuyla ilgili ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: “TarÄ±msal üretimi bilimsel yöntemlerle arttÄ±rmak için Köy Enstitüleri açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r (22 Nisan 1940). Ancak bu okullarÄ±n giderlerinin köylüden karÅŸÄ±lanmak istenmesi tepki doÄŸurmuÅŸ ve bir süre sonra Köy Enstitüleri, “ÖÄŸretmen OkullarÄ±” adÄ±yla yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 14:33

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