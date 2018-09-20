Ankara'da avukatlarÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na engelleme

Ankara Barosu avukatlarÄ±nÄ±n Ã‡HD ve HHB'li avukatlar iÃ§in yapmak istediÄŸi aÃ§Ä±klama engellendi. HDP'li BeÅŸtaÅŸ ise tutuklama kararÄ±nÄ± Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

Ankara Barosu'ndan avukatlar, bir yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanan ÇHD'li ve HHB'li avukatlarÄ±n 12'si hakkÄ±nda tahliye edilmelerinin ertesi günü tutuklama kararÄ± verilmesine tepki gösterdi. Ancak polis avukatlarÄ±n basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± yarÄ±da keserek engelledi. HDP’li Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ise ÇHD ve HBB’li avukatlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan tekrara tutuklanmasÄ±yla ilgili önerge verdi.

Ankara Barosu avukatlarÄ±, Ä°stanbul'da 17 tutuklu avukatÄ±n tahliyesinin ardÄ±ndan yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi.

Ankara Adliyesi'nin önünde yapÄ±lmak istenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen polis, valilik yasaÄŸÄ±nÄ± gerekçe gösterdi. Bir süre devam eden tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan avukatlar basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmaya baÅŸladÄ±lar.

AVUKATLARIN AÇIKLAMASINA ENGELLEME

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Murat YÄ±lmaz, Ä°stanbul 37'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin avukatlarÄ± tahliye kararÄ±nÄ± verdiÄŸini, ancak savcÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine aynÄ± heyetin 12 avukat hakkÄ±nda tekrar tutuklama kararÄ± verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±: "O gün akÅŸam saatlerinde 5 arkadaÅŸÄ±mÄ±z Ä°stiklal Caddesi'nde Ä°stanbul Barosu'nun düzenleyeceÄŸi bir kokteyle katÄ±lmak için oradayken yaka paça gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±. SonrasÄ±nda Pazar günü Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Selçuk KozaÄŸaçlÄ± 'ben buradayÄ±m kaçmÄ±yorum' diyerek adliyeye gitti ve tutuklandÄ±. Dün akÅŸam HSYK'nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yetki kararnamesinde de 37'nci AÄŸÄ±r Ceza heyetinin hepsinin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 37 AÄŸÄ±r Ceza'ya Selçuk KozaÄŸaçlÄ±'yÄ± tutuklayan Ä°stanbul 26'ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkeme heyetinin getirildiÄŸini öÄŸrendik. Bu normal deÄŸil. Biz itiraz dilekçelerimizi vereceÄŸiz."

Ancak Murat YÄ±lmaz'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± bitmek üzereyken polis tarafÄ±ndan kesildi. Adliye önünde açÄ±klama yapmasÄ±nÄ± engelleyen polis ile avukatlar arasÄ±nda kÄ±sa süreli arbede yaÅŸandÄ±. ArdÄ±ndan avukatlar Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararÄ±na iliÅŸkin itiraz dilekçelerini vermek için adliyeye girdiler. (Ankara/EVRENSEL)

‘YARGI MENSUPLARINA TALÄ°MAT MI VERÄ°LDÄ°?’

FotoÄŸraf: MA

ÇHD ve HBB’li avukatlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan tekrara tutuklanmasÄ±yla ilgili önerge veren HDP’den Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, “YargÄ± mensuplarÄ±na talimat verildi mi?” diye sordu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) ve HalkÄ±n Hukuk Bürosundan avukatlarÄ±n tahliyelerinin ardÄ±ndan tekrar tutuklanmasÄ±nÄ± Meclise taÅŸÄ±dÄ±. Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’ün yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verdiÄŸi önergede, “ÇHD BaÅŸkanÄ± Selçuk KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n mahkeme kararÄ± üzerine adliyeye kendiliÄŸinden gitmiÅŸ olmasÄ± da göz önünde bulundurulmadan ‘kaçma ÅŸüphesiyle’ gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ÄŸÄ±” ifade edildi. Önergede, “YargÄ±lamayÄ± yapan mahkemelerin verdiÄŸi kararlarÄ±n uygulanmasÄ± cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n itirazlarÄ± ile olanaksÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor” dendi.

‘EMSAL OLACAK DÄ°YE MÄ°?

Bakan Gül’den ÅŸu sorularÄ± yanÄ±tlamasÄ± istendi:

“â– Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin tahliyenin hemen ardÄ±ndan verdiÄŸi 12 avukat hakkÄ±ndaki tutuklama kararÄ± ile avukatlarÄ±n 1 yÄ±ldan fazla süredir haksÄ±z bir biçimde cezaevinde tutulmuÅŸ olmalarÄ±nÄ±n gizlenmesi mi amaçlanÄ±yor?

â– Tahliye kararÄ±na savcÄ±nÄ±n itiraz sebebi tahliye kararÄ± veren mahkemenin yargÄ±lamadaki hukuksuz durumu ortaya koymuÅŸ olmasÄ± mÄ±?

â– Tahliye kararÄ±na savcÄ±nÄ±n itiraz sebeplerinden birisi de pek çok hukuka aykÄ±rÄ± yargÄ±lama için emsal teÅŸkil edeceÄŸi endiÅŸesi midir?

â– Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin 4 gün boyunca süren yargÄ±lama sonunda tahliye kararÄ± vermesine mukabil aynÄ± heyetin kararÄ±n üzerinden daha 24 saat geçmeden kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesinin kendiliÄŸinden gerçekleÅŸmediÄŸi hususunda ne düÅŸünüyorsunuz?

â– Avukatlara yönelik bu uygulama ile avukatlÄ±k mesleÄŸi ve savunma hakkÄ± mÄ± hedef alÄ±nÄ±yor?

â– Tahliye kararÄ±na itiraz eden ve tekrar tutuklama kararÄ± veren yargÄ± mensuplarÄ±na talimat verildi mi?

â– Åžayet bir talimat söz konusu ise talimat kim tarafÄ±ndan verildi? Bu konuda BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n dahli var mÄ±?” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:16

www.evrensel.net