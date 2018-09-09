FotoÄŸraf: Evrensel
Cinsel istismar sanÄ±ÄŸÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°zmir'de bir Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunmak isterken yakalanÄ±p linÃ§ edilmek istenen ÅŸahÄ±s, adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ä°zmir'in KarÅŸÄ±yaka ilçesinde, 12 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸuna cinsel istismarda bulunmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken mahalleli tarafÄ±ndan yakalanarak linç edilmek istenen M.Åž. sevk edildiÄŸi adliyede adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Olay, dün saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda Åžemikler Mahallesi 6274/1 Sokak'ta meydana geldi. 12 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z çocuÄŸu, M.Åž.'nin yolunu keserek kendisine üzerinde telefon numarasÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu notu verdiÄŸini ailesine söylemesi üzerine, babasÄ± ve yakÄ±nlarÄ± harekete geçti.
Mahalleli tarafÄ±ndan sokakta yakalanan M.Åž., öfkeli kalabalÄ±k tarafÄ±ndan darp edilirken çevredekilerin ihbarÄ± üzerine gelen polis linç giriÅŸimine müdahale etti.
YapÄ±Ä±lan incelemede olayÄ±n doÄŸru olduÄŸunÄ±n belirlemesi üzerine M.Åž. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen M.Åž., daha sonra ifadesi alÄ±nmak üzere emniyete götürüldü.
Buradaki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸahÄ±s, adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 22:04