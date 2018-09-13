Ã–z kÄ±zÄ±na cinsel istismardan yargÄ±lanan baba hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Bursa'da 18 yaÅŸÄ±ndaki Y.Ã‡.'ye cinsel istismardan yargÄ±lanan aralarÄ±nda baba S.Ã‡. de bulunan 4 sanÄ±k, hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Bursa'da, 18 yaÅŸÄ±ndaki Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, aralarÄ±nda genç kÄ±zÄ±n babasÄ±nÄ±n da olduÄŸu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n bugünkü duruÅŸmalarÄ± öncesi adliye önünde toplanan Bursa KadÄ±n Meclisi üyeleri, basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ± okuyan Cemile Boncuk, "ÇocuklarÄ±, fail kim olursa olsun, cinsel sömürü ve istismara karÅŸÄ± korumak ve o çocuklara yardÄ±m saÄŸlamak devletin görevidir" dedi. Cinsel istismara uÄŸrayan Y.Ç.'nin halasÄ± Nevin Yavuzer de "KardeÅŸim, bunu öz kÄ±zÄ±na nasÄ±l yapar? Olmaz olsun senin gibi kardeÅŸ" diye konuÅŸtu.

‘ÇOCUKLARA YARDIM SAÄžLAMAK DEVLETÄ°N GÖREVÄ°DÄ°R’

Bursa KadÄ±n Meclisi üyeleri, Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, aralarÄ±nda genç kÄ±zÄ±n babasÄ±nÄ±n da olduÄŸu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n bugünkü duruÅŸmalarÄ± öncesi, adliye önünde bir araya geldi. HazÄ±rlanan basÄ±n açÄ±klamasÄ±, Cemile Boncuk tarafÄ±ndan okundu. Adalet için toplandÄ±klarÄ±nÄ± belirten Boncuk, "'Ä°stismarÄ±n üstünü örtemezsiniz' demek için buradayÄ±z. Y.Ç., ilkokul 2'nci sÄ±nÄ±ftan bu yana babasÄ±, eniÅŸtesi, yardÄ±m talebinde bulunduÄŸu kuzeni ve bir akrabasÄ±nÄ±n cinsel istismarÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stismar olayÄ± Y.Ç.’nin lisedeki rehber öÄŸretmenine mektup yazmasÄ± ile ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Rehber öÄŸretmenin de mektubu cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iletmesiyle gerekli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, 3'ü tutuklu 4 sanÄ±k adalet önüne çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. OkullarÄ±n açÄ±lacaÄŸÄ± bu dönemde tüm velilere sesleniyoruz. 'Risk Tarama Formu' okullarda uygulanÄ±yor mu? Herkes bunu sorsun ve talep etsin. Her il ve ilçede de Çocuk Ä°zleme Merkezleri kurulsun. ÇocuklarÄ±, fail kim olursa olsun, cinsel sömürü ve istismara karÅŸÄ± korumak ve o çocuklara yardÄ±m saÄŸlamak devletin görevidir" diye konuÅŸtu.

'KARDEÅžÄ°M, BUNU ÖZ KIZINA NASIL YAPAR?'

KadÄ±n Meclisi üyeleri arasÄ±nda bulunan, Y.Ç.'nin halasÄ± Nevin Yavuzer ise "KardeÅŸim bunu öz kÄ±zÄ±na nasÄ±l yapar? Hala aklÄ±m almÄ±yor. Olmaz olsun senin gibi kardeÅŸ. Adalet, onlara hak ettikleri cezayÄ± verecek, buna inanÄ±yorum" dedi. AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan grup, olaysÄ±z daÄŸÄ±ldÄ±.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Cinsel istismar olayÄ±, Orhangazi'de yaÅŸayan ve ÅŸu an lise öÄŸrencisi olan Y.Ç.'nin, geçen eÄŸitim- öÄŸretim yÄ±lÄ±nda rehber öÄŸretmenine yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla ortaya çÄ±ktÄ±. ÖÄŸretmenin, mektupta öÄŸrencisinin anlattÄ±ÄŸÄ± cinsel istismar olaylarÄ±nÄ± cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bildirmesiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. KÄ±zÄ±n babasÄ± S.Ç. (51) ilkokul 2'nci sÄ±nÄ±ftan 8'inci sÄ±nÄ±fa kadar, akrabasÄ± A.Y. (61) 8'inci sÄ±nÄ±ftan 11'inci sÄ±nÄ±fa kadar, komÅŸularÄ± S.K. (63) 2017 yÄ±lÄ±nda 3 kez Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduklarÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. Yine akraba olan E.Ü. (52) ise eyleminin tehdit ve sarkÄ±ntÄ±lÄ±k boyutunda kaldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Tutuklu sanÄ±klar S.Ç. ile A.Y. hakkÄ±nda 'çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±' ve 'kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma', S.K. hakkÄ±nda 'reÅŸit olmayanla cinsel iliÅŸki', tutuksuz sanÄ±k E.Ü. hakkÄ±nda ise 'sarkÄ±ntÄ±lÄ±k yapmak suretiyle çocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suçlarÄ±ndan Bursa 7'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 3 yÄ±ldan 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle dava açÄ±ldÄ±. SanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± sürdürülüyor. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 19:35

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