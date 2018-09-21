UEFA Avrupa Ligi baÅŸladÄ±: BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±, F.BahÃ§e ve Akhisar yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk grup maÃ§larÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ sahadan galibiyetle ayrÄ±lÄ±rken FenerbahÃ§e ve Akhisar yenilgiyle baÅŸladÄ±.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarÄ± baÅŸladÄ±. I grubunda BeÅŸiktaÅŸ, Sarpsborg’u 3-1 yenerken D grubunda Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’e 4-1 kaybetti. J grubunda yer alan Akhisarspor ise Krasnodar’a evinde 1-0 maÄŸlup oldu.

BEÅžÄ°KTAÅž, LÄ°DER BAÅžLADI

BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena’da oynanan maçta Norveç ekibi Sarpsborg karÅŸÄ±sÄ±nda devreyi 0-0 tamamladÄ±ktan sonra ikinci yarÄ±da sonuca gitti. 51'de Ryan Babel, 69'da Enzo Roco, 69'da Jeremain Lens'le 3-0'lÄ±k üstünlüÄŸü yakalayan siyah-beyazlÄ±lar son dakikada Kristoffer Zachariessen'in golüne engel olamadÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n grubundaki diÄŸer maçta Genk, Malmö'yü 2-0 yendi. Bu sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ, ilk haftayÄ± lider geçti.

AKHÄ°SAR, TEK GOLLE KAYBETTÄ°

Akhisarspor, tarihindeki ilk Avrupa kupasÄ± maçÄ±nda Rusya takÄ±mÄ± Krasnodar'a sahasÄ±nda 1-0 yenildi. Krasnodar'Ä±n golünü 26. dakikada Viktor Claesson kaydetti. Grubun diÄŸer maçÄ±nda Sevilla, Standard Liege'i 5-1 maÄŸlup etti.

FENERBAHÇE, HIRVATÄ°STAN'DAN ÜZGÜN DÖNÜYOR

D grubunda Fenerbahçe, HÄ±rvatistan ÅŸampiyonu Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildi. Dinamo Zagreb, 16'da Ivan Sunjic, 27'de Izet Hajrovic'le 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 47'de Roman Neustadter'le farkÄ± bire indirse de 57'de Hajrovic, 60'ta Dani Olmo'nun gollerine engel olamadÄ±. Gruptaki diÄŸer maçta Spartak Trnava, Anderlecht'i 1-0 yendi.

YAYIN KRÄ°ZÄ°NE GEÇÄ°CÄ° ÇÖZÜM

Milli maçlar ve Åžampiyonlar Ligi maçÄ± öncesi olduÄŸu gibi UEFA Avrupa Ligi maçÄ± öncesi de sporseverler son anlara kadar müsabakalarÄ±n yayÄ±ncÄ±sÄ±nÄ± öÄŸrenemedi.

beIN Sports, maçlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na 1 saat kala UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye yayÄ±n haklarÄ±na iliÅŸkin görüÅŸmelerin henüz tamamlanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n Akhisarspor, BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe'nin karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n beIN Sports'ta ÅŸifresiz olarak canlÄ± yayÄ±nlanacaÄŸÄ± ilan etti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0

BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e ve Akhisarspor'un Avrupa'daki rakipleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 00:19

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