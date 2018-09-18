FotoÄŸraf: Metin Pala/AA
Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasÄ±nda yapÄ±lan maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n 3-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§landÄ±.
Galatasaray, UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Rusya'nÄ±n Lokomotiv Moskova takÄ±mÄ±nÄ± 3-0 yendi.
50. dakikada Aleksei Miranchuk'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert ÅŸutunda kaleci Muslera soluna gelen topu son anda kornere çeldi.
56. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden sert ÅŸutunda kaleci Guilherme üzerine gelen topu güçlükle kornere tokatladÄ±.
65. dakikada Belhanda'nÄ±n ceza sahasÄ± önünden ÅŸutunda kaleci Guilherme saÄŸÄ±na gelen meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± iki hamlede kontrol etti.
67. dakikada Galatasaray farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. Emre Akbaba'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± hafif sol çaprazda düÅŸürülmesiyle kazanÄ±lan faulde topun baÅŸÄ±na Eren Derdiyok geçti. Golcü futbolcunun ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak kaleci Guilherme'nin saÄŸÄ±ndan filelerle buluÅŸtu: 2-0
71. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasÄ±nda altÄ±pas gerisindeki Emre Akbaba'nÄ±n uygun durumda yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸunda top kaleci Guilherme'de kaldÄ±.
76. dakikada Muslera'nÄ±n uzun pasÄ±yla baÅŸlayan atakta hÄ±zla rakip yarÄ± alana geçen Rodrigues, Corluka'dan ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde sÄ±yrÄ±larak ceza sahasÄ±na sokuldu. Rodrigues'in ceza sahasÄ± yayÄ± giresinden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya plase vuruÅŸunda kaleci Guilherme, soluna gelen topu son anda kornere gönderdi.
80. dakikada 4'e 3 geliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda topu sürükleyen Ndiaye, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazdan ÅŸut çekti. MeÅŸin yuvarlak üstten auta çÄ±ktÄ±.
90. dakikada saÄŸ kanattan ÅŸÄ±k çalÄ±mlarla ceza sahasÄ±na giren Rodrigues'in yerden ÅŸutunda kaleci Guilherme meÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n sahibi oldu.
90+3. dakikada Galatasaray penaltÄ± kazandÄ±. Kendi yarÄ± alanÄ±nda kaptÄ±ÄŸÄ± topla hÄ±zlÄ± çÄ±kan Onyekuru, iki oyuncunun sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± üzerine pasÄ±nÄ± saÄŸdan bindiren Emre Akbaba'ya aktardÄ±. Emre, karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± kaleci Guilherme'den sÄ±yrÄ±lÄ±rken yerde kaldÄ±. Hakem Rocchi, bunun üzerine penaltÄ± kararÄ± verdi.
90+4. dakikada penaltÄ±yÄ± kullanan Selçuk Ä°nan, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi: 3-0
Mücadele sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin 3-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±.
D GRUBU
Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3 - 0
Schalke 04 - Porto: 1 - 1 (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 00:10