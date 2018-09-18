YÃ¼ksek faiz artÄ±rÄ±mÄ± yetmedi, dolar kuru yeniden 6.40'Ä± gÃ¶rdÃ¼

Merkez BankasÄ±'nÄ±n 6.25 puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen 6 liranÄ±n altÄ±na inmeyen dolar, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde 6.40 TL'den iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n geçtiÄŸimiz hafta 6.25 puan faiz artÄ±ÅŸÄ±na gitmesiyle 6.45 seviyelerinden 6,01 bandÄ±na gerileyen dolar kuru, yeniden 6.40 düzeyine çÄ±ktÄ±. Dolar öÄŸle saatlerinde 6.40 seviyesini görürken aynÄ± dakikalarda avro 7.40'tan el deÄŸiÅŸtirdi.

Dün deÄŸer kaybÄ± yüzde 2.5'e yaklaÅŸan TL'de zayÄ±f seyir bugün de devam ediyor. Dolar/TL, Merkez BankasÄ±'nÄ±n beklentilerin üzerinde yaptÄ±ÄŸÄ± 625 baz puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± 6 liranÄ±n altÄ±na inmemiÅŸ, etkisi kÄ±sa süren gerilemenin ardÄ±nda yeniden yükseliÅŸe geçmiÅŸti. Dün saat 17.28'de 6.2750 seviyesinde olan kur, bu sabah 6.3750'ye kadar yükseldikten sonra Merkez BankasÄ±'nÄ±n 'zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k hamlesi' ile bir miktar gevÅŸedi. Saat 10.46'da 6.33 seviyesinden iÅŸlem gören kur, ilerleyen saatlerde 6.40'Ä± gördü.

AynÄ± dakikalarda avro/TL de 7.40'tan el deÄŸiÅŸtirdi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Merkez BankasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k faizini yÃ¼zde 13'e yÃ¼kseltti

Dolar haftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde 6.27 seviyesinde (17 EylÃ¼l 2018)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 14:37

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