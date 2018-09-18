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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:27
FotoÄŸraf: Pixabay
Merkez BankasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k faizini yÃ¼zde 13'e yÃ¼kseltti
18 EylÃ¼l 2018 10:22
Merkez BankasÄ±, TÃ¼rk lirasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara Ã¶denen faizi yÃ¼zde 7'den yÃ¼zde 13'e yÃ¼kseltti.
Merkez BankasÄ±, yükselen döviz kurlarÄ±na karÅŸÄ± yeni bir hamle yaparak Türk lirasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara ödenen faizi yüzde 7’den yüzde 13’e yükseltti.
Karar zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±n TL olarak tutulmasÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesini amaçlÄ±yor.
Yeni faiz oranÄ±nÄ±n 21 Eylül’den itibaren uygulanacaÄŸÄ± bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)
BDDK swap iÅŸlemlerinde oranlarÄ± deÄŸiÅŸtirdi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:27
Kredi kartÄ± iÅŸlemlerindeki azami faiz oranlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
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