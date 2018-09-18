Merkez BankasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k faizini yÃ¼zde 13'e yÃ¼kseltti

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Merkez BankasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k faizini yÃ¼zde 13'e yÃ¼kseltti

    • 18 EylÃ¼l 2018 10:22

    Merkez BankasÄ±, TÃ¼rk lirasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara Ã¶denen faizi yÃ¼zde 7'den yÃ¼zde 13'e yÃ¼kseltti.

    Merkez BankasÄ±, yükselen döviz kurlarÄ±na karÅŸÄ± yeni bir hamle yaparak Türk lirasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara ödenen faizi yüzde 7’den yüzde 13’e yükseltti.

    Karar zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±n TL olarak tutulmasÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesini amaçlÄ±yor.

    Yeni faiz oranÄ±nÄ±n 21 Eylül’den itibaren uygulanacaÄŸÄ± bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:27
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