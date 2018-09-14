1 yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanan Ã‡HD'li ve HHB'li avukatlar tahliye edildi

Ã‡aÄŸdaÅŸ HukukÃ§ular DerneÄŸi ve HalkÄ±n Hukuk BÃ¼rosu Ã¼yesi 20 avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutuklu yargÄ±lanan 17 avukatÄ±n tamamÄ± tahliye edildi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) ve HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 17’si tutuklu 20 avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Silivri Cezaevi Kampüsünde görülüyor. “Güvenlik” amacÄ±yla cezaevi kampüsü ve duruÅŸma salonu içinde çok sayÄ±da jandarma görevlendirildi. SavcÄ±, tutuklu avukatlarÄ±n, tutukluluk hallerinin devamÄ±nÄ± istedi.

1 yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanan avukatlardan BarkÄ±n Timtik, Oya Aslan ve Özgür YÄ±lmaz’Ä±n “örgüt yöneticiliÄŸi” 17 avukatÄ±n ise “örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Silivri Cezaevi Kampüsündeki DuruÅŸma SalonlarÄ±’nda görüldü. Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda tutuklu avukatlar, Ahmet MandacÄ±, Aycan Çiçek, AyÅŸegül ÇaÄŸatay, Aytaç Ünsal, BarkÄ±n Timtik, Behiç AÅŸçÄ±, Didem Baydar Ünsal, Ebru Timtik, Engin GökoÄŸlu, Naciye Demir, Özgür YÄ±lmaz, Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, Süleyman Gökten, Åžükriye Erden, YaÄŸmur Ererken, Yaprak Türkmen, Zehra Özdemir ve tutuksuz avukat Ezgi ÇakÄ±r duruÅŸmada hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± aralarÄ±nda CHP Milletvekili Sera KadÄ±gil, CHP eski Milletvekili Åženal SarÄ±han ile Brüksel Barosundan gözlemcilerin de bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi izledi.

CEZAEVÄ° KAMPÜSÜ Ä°ÇÄ°NDE YOÄžUN GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ°

ÇHD ve HHB üyesi 20 avukatÄ±n hafta baÅŸÄ±nda baÅŸlayan yargÄ±lamasÄ±, 4 gün boyunca BakÄ±rköy Adliyesi’ndeki Konferans Salonu’nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi bugünkü duruÅŸmada avukatlarÄ±n bütün itirazlarÄ±na raÄŸmen karar duruÅŸmasÄ±nÄ± Silivri Cezaevi Kampüsündeki DuruÅŸma SalonlarÄ±’nda yapmaya karar vermiÅŸti. DuruÅŸmayÄ± izlemek isteyenler sabah erken saatlerde Ä°stanbul Barosu tarafÄ±ndan tahsis edilen araçlarla Silivri Cezaevi Kampüsüne geldi. Daha kampüs giriÅŸinde yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± görüldü. Jandarma görevlileri baro araçlarÄ±yla duruÅŸmaya gelenlerin tümüne GBT kontrolü yaptÄ±. Kampüs içerisinde ise DuruÅŸma SalonlarÄ±’nÄ±n hemen karÅŸÄ±sÄ±na Ural tipi zÄ±rhlÄ± araç ve TOMA ile birlikte çok sayÄ±da askerin konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

DURUÅžMA SALONUNA JANDARMA ÇIKARMASI

DuruÅŸma salonunda da tablo farklÄ± deÄŸildi. Salon içerisinde 100’e yakÄ±n jandarma görevlisi hazÄ±r bulundu. Tutuklu avukatlar duruÅŸma salonuna, “Kahrolsun faÅŸizm yaÅŸasÄ±n mücadelemiz”, “Devrimci avukatlar teslim alÄ±namaz” sloganlarÄ±yla girdi. Jandarma görevlileri, mahkeme heyeti gelinceye kadar sanÄ±klarÄ±n etrafÄ±nda etten duvar ördü. Saat 10.00’da baÅŸlamasÄ± beklenen duruÅŸma 1 saat gecikmeyle baÅŸladÄ±. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Kadri Alpar savunma yapacak avukatlara, akÅŸam saat 19.00’da UYAP’ta güncelleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± ve savunmalarÄ±n 19.00’a kadar bitmesinin “iyi olabileceÄŸini” belirtti.

‘DEVLET TERÖRÜNÜN YARATILMASI AMAÇLANIYOR’

Savunmalara geçilmeden önce söz alan Avukat Güray DaÄŸ, cezaevi kampüsü giriÅŸinde avukat olmalarÄ±na raÄŸmen GBT kontrolüne tabi tutulduklarÄ±nÄ± söyledi. Ä°zleyici ve avukat sayÄ±sÄ± az olmasÄ±na raÄŸmen duruÅŸma salonuna jandarma doldurulmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren DaÄŸ, duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda sanÄ±kla müvekkil arasÄ±ndaki iletiÅŸimin engellenemeyeceÄŸini belirtti. Alpar, jandarmanÄ±n “güvenlik” amacÄ±yla salonda bulunduÄŸunu ifade etti. DaÄŸ, “Bir tabur asker var. Bu kadar askerin yÄ±ÄŸÄ±lmasÄ± güvenlik kastÄ±nÄ±n ötesinde sanÄ±klar ve avukatlar üzerinde devlet terörünün yaratÄ±lmasÄ± amaçlanÄ±yor. Bu emri mahkemenin vermediÄŸini biliyoruz ancak emri veren bunu amaçlÄ±yor.” diyerek makul sayÄ±da jandarma dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlarÄ±n duruÅŸma salonundan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Alpar, “YoÄŸun bir katÄ±lÄ±m olacaÄŸÄ± yönünde bilgi geldi. Bunun için de güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±. Fakat yanlÄ±ÅŸ bilgi gelmiÅŸ. Gerekli düzenleme yapÄ±lacak.” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar jandarmadan, katÄ±lÄ±mÄ±n sayÄ±sal olarak düÅŸük olduÄŸunu belirterek sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±n olduÄŸu sÄ±raya doÄŸru alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. Oturma düzeninin saÄŸlanmasÄ± ile duruÅŸma baÅŸladÄ±.

‘CEZA MUHAKEMESÄ° MERKEZÄ°NE KOLLUK OTURMUÅž’

DuruÅŸmada ilk olarak tutuklu avukat Selçuk KozaÄŸaçlÄ± ve tüm sanÄ±klar müdafi Avukat Hasan Fehmi Demir söz aldÄ±. Ä°ddianamenin polis fezlekelerinden hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Demir, “Ceza muhakemesinin merkezine kolluk oturmuÅŸ. SavcÄ± iddianameye, gizli tanÄ±ÄŸÄ± dinlemekten baÅŸka hiçbir yeni delil eklememiÅŸ. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n yapmak istediÄŸi tüm savunmaya gözdaÄŸÄ± vermektir. Jandarma ve polisin bu denli abartÄ±lÄ± önlemi Ergenekon ve KCK yargÄ±lamalarÄ± zamanÄ±nda böyle deÄŸildi. BakÄ±rköy Adliyesi’nde duruÅŸma salonundan çÄ±karÄ±lan sivil polisler silahlarÄ±nÄ± göstererek açÄ±kça avukatlarÄ± tehdit etti. Bu, ‘yargÄ±nÄ±n sahibi biziz, savcÄ±yÄ±-hakimi biz yönlendiririz’ demektir. Savunma yok ediliyor. Bu tablo, bir yargÄ±lama tablosu deÄŸil.” diye konuÅŸtu.

‘Ä°DDÄ°ANAMEDEKÄ° DELÄ°LLER, DELÄ°L OLMA ÖZELLÄ°ÄžÄ°NÄ° TAÅžIMIYOR’

Ä°ddianamedeki delillerin, delil olma özelliÄŸini taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Demir, “Deliller maddi olayÄ± temsil etmeli, hukuka uygun elde edilmelidir, müÅŸterek, akÄ±lcÄ±, bilimsel olmalÄ±dÄ±r, taklit olmamalÄ±dÄ±r, kopyalarÄ± deÄŸil aslÄ± mahkeme huzurunda olmalÄ±dÄ±r. Delil diye iddianameye konulan belgelerde bu unsurlar ihlal edilmiÅŸtir.” dedi. Ä°ddianameyi hazÄ±rlayan savcÄ±nÄ±n, Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde süren ve aralarÄ±nda ÅŸu an yargÄ±lanan avukatlarÄ±n da bulunduÄŸu dosyadaki belgeleri mevcut dosyaya eklediÄŸini söyleyen Demir, “Bu dosyayÄ± bilgi olarak koymasÄ±nÄ±n amacÄ± elinde baÅŸka bir belge ya da delil olmamasÄ±ndan kaynaklÄ±. DosyayÄ± 40 klasör yapacak ki mahkeme heyetinde ve kamuoyunda sanÄ±klarÄ±n suçlu olduklarÄ±na dair algÄ± oluÅŸsun. Ä°lk 17 klasörün tamamÄ± 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ndeki dosyalardan ibaret.” ifadelerini kullandÄ±.

‘SAVCI SUÇ Ä°NÅžA ETMEYE ÇALIÅžIYOR’

Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin dava dosyasÄ±ndaki Belçika ve Hollanda’dan elde edildiÄŸi söylenen belgelerin imajÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fotokopiden ibaret olduÄŸunu vurgulayan Demir, “SavcÄ± bir suç inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ama genel amaç savunmaya gözdaÄŸÄ± vermek.” dedi. Mevcut dava dosyasÄ±nda yalnÄ±zca üç unsurun yeni olduÄŸunu belirten Demir ÅŸöyle devam etti: “TanÄ±k denilen birtakÄ±m ifadeler ile Ä°dil Kültür Merkezi’nden Bahar Kurt isimli kiÅŸinin üzerinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± söylenen dijital belgeler. Bir de Selçuk KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n tanÄ±k Berk Ercan’Ä±n babasÄ± Ä°smail Ercan’Ä±n evi önünde tespit yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi.” Demir, Ä°dil Kültür Merkezi’nden ele geçirilen dijital belgelerin neden delil olamayacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “Elektronik ya da sayÄ±sal delik denen dijital cihazlardan elde edilen kayÄ±tlar, niteliÄŸi gereÄŸi diÄŸerlerinden farklÄ± deÄŸerlendirilir. Çünkü dijital kayÄ±tlarda ÅŸahÄ±sla birebir iliÅŸki kuramazsÄ±nÄ±z. Dijital delillerin çoÄŸunlukla baÅŸka delillerle desteklenmesi gerekir. Ele geçirilmesi, muhafazasÄ± ve çözümlenmesi önem arz ediyor. Bu delillerin imajÄ± alÄ±nmalÄ± be tarafsÄ±z bilirkiÅŸilerce çözümlemesi yapÄ±lÄ±r. Bunlar yapÄ±lmazsa hem yasal hem de uluslararasÄ± mevzuatta delil olarak kabul edilemez.”

‘KEÅžÄ°F MEVZUSU UYDURMA’

Tutuklu avukat KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n tanÄ±k Berk Ercan’Ä±n babasÄ± Ä°smail Ercan’Ä±n evinin önünde keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± da çürüten Demir, “Selçuk keÅŸif yapmak için yaÅŸÄ± geçmiÅŸ bir arkadaÅŸ. KeÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± söylenen tarih Soma davasÄ±nÄ±n olduÄŸu tarih. Selçuk, Akhisar’da görülen Soma davasÄ±nÄ± takip etmek için avukat arkadaÅŸlarÄ±yla Ä°zmir’e gidiyor. O avukatlar arasÄ±nda Selçuk’un evinde kaldÄ±ÄŸÄ± Nergiz Tuba Aslan da var. Tesadüf bu ya, Nergiz’in evi Ä°smail Ercan’Ä±n evinin hemen karÅŸÄ±sÄ±nda. SoruÅŸturma sürecinde savcÄ±dan Nergiz’in ikametinin tespit edilmesini istemiÅŸtik. BaktÄ±lar ve o evin Nergiz’in ikameti olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. KeÅŸif mevzusu tümüyle uydurma. Söylediklerimiz heyetiniz bakÄ±mÄ±ndan ikna edici deÄŸilse Nergiz’i dinletmek istiyoruz.” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar, savunmalardan sonra Aslan’Ä± dinleyebileceklerini söyledi.

Dava dosyasÄ±nda delil diye sunulan hiçbir unsurun delil niteliÄŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Demir savunmasÄ±nÄ± ÅŸöyle tamamladÄ±: “Bu, ‘ben yaptÄ±m oldu’ davasÄ±. BaÅŸka dosyalarÄ±n evraklarÄ±yla doldurulmuÅŸ bir iddianame söz konusu. Bu davada yapÄ±lmak istenen, meÅŸru olmayan ÅŸiddetin hukuk eliyle uygulanmasÄ±dÄ±r. Tutuklanan ve 1 sene sonra mahkemeye çÄ±karÄ±lan sanÄ±klarÄ±n her biri avukattÄ±r. Tutukluluk kararÄ±nÄ± veren Sulh Ceza HakimliÄŸi tutuklama gerekçesini ‘kaçma ÅŸüphesi’ olarak yazmÄ±ÅŸ. Selçuk 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt yöneticiliÄŸinden’ yargÄ±lanÄ±yor. Bu dosyada ise tenzili rütbe olmuÅŸ ‘üyelikle’ yargÄ±lanÄ±yor. Aradan 5 yÄ±l geçmiÅŸ dava hala sürüyor. Selçuk ve bu davada yargÄ±lanan avukatlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu aradan geçen zamana raÄŸmen kaçmamÄ±ÅŸlar ama kaçacak diye tutuklanÄ±yorlar. Hepsinin tahliyesini talep ediyorum.”

‘Ä°DDÄ°ANAMENÄ°N YORUMU VAR DÄ°LÄ° YOK’

Daha sonra söz alan Avukat Fikret Ä°lkiz de iddianameye iliÅŸkin eleÅŸtirilerde bulundu: “Bu iddianamenin yorumu var ama dili yok. Suçu açÄ±k ve net belirleyemeyen belge hukuken iddianame olarak sayÄ±lamaz. Suçla iliÅŸkilendirilemeyen iddianameye dayalÄ± bir yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ± mümkün deÄŸildir. Ä°ddianame yoksa, dava yoktur. Dava yoksa, verin arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± gidelim. Ne zaman çaÄŸÄ±rÄ±rsanÄ±z biz geliriz. Yeter ki önümüze anlatÄ±labilecek, anlayacaÄŸÄ±mÄ±z belgeleri delil olarak getirin. SuçluluÄŸa karÅŸÄ± savunama deÄŸil, iddianamenin yetersizliÄŸinden kaynaklÄ± bir ithamnameden oluÅŸmaktadÄ±r söylediklerimiz.”

OYA ASLAN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

AvukatlarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar bürosundan gelen belgede yakalamasÄ± yapÄ±lmayan avukat Oya Aslan hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini söyledi. Daha sonra duruÅŸma savcÄ±sÄ± mütalaasÄ±nÄ± verdi. Tutuklu 17 avukatÄ±n ayrÄ± ayrÄ± tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± talep eden savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± ÅŸöyle gerekçelendirdi: “SanÄ±klarÄ±n üzerlerine atÄ±lÄ± suçun vasÄ±f ve mahiyeti, suç ÅŸüphesi, somut deliller, üzerlerine atÄ±lÄ± örgüt kurma ve yönetme, üye olma suçlarÄ± Anayasal düzene be iÅŸleyiÅŸe karÅŸÄ± suçlardan olmasÄ± ve tutuklanma sebeplerinin katalog suç olmasÄ± nedeniyle tutuklama nedeni bulunmasÄ±, atÄ±lÄ± suçlarÄ±n kanunda ön görülen alt ve üst sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n kaçma ÅŸüphesi doÄŸurmasÄ±, eylemlerinin subuta ermesi halinde güvenlik tedbiriyle tutuklamanÄ±n ölçü olmasÄ± gibi nedenlerle adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacaÄŸÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± tutukluluk hallerinin devamÄ± talep ve mütalaa olunur.”

‘HUKUKLA Ä°LGÄ°SÄ° YOK BU AHLAKSIZLIKTIR’

Tutuklu avukatlardan Selçuk KozaÄŸaçlÄ± tüm sanÄ±klar adÄ±na mütalaaya karÅŸÄ± söz aldÄ±. “Derinlemesine gerekçesi nedeniyle savcÄ±ya teÅŸekkür ederim” diyerek söze baÅŸlayan KozaÄŸaçlÄ±, kaçma ÅŸüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamÄ±nÄ± talep eden savcÄ±ya ÅŸöyle cevap verdi: “Bundan 5 yÄ±l önce HHB Bürosu basÄ±lmÄ±ÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±m gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Aradan 1 gün geçmiÅŸti. Dönemin BaÅŸbakanÄ± televizyonda aleyhimizde ‘Bunlar teröristtir yok edilmelidirler’ diye konuluyordu. Ben o sÄ±rada Åžam’da uluslararasÄ± bir hukuk sempozyumundaydÄ±m. IÅžÄ°D Beyrut’u roket atarlarla bombalÄ±yordu. Türkiye’ye gideceÄŸimi söylediÄŸimde meslektaÅŸlarÄ±m, ‘BaÅŸbakan aleyhinizde konuÅŸuyor. Seni de alÄ±rlar. Gitme’ dediler. Ama ben arkadaÅŸlarÄ±m için mücadele edeceÄŸimi ve gitmem gerektiÄŸimi söyledim. Bunun üzerine meslektaÅŸlarÄ±m otomatik silahlarla beni koruyarak tam 4 buçuk saat süren bir yolculuk sonucu tepemizde roketler atÄ±lÄ±rken beni Beyrut’a ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Tam 48 saat sonra Türkiye’ye geldim. Gelir gelmez havaalanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. SavcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±m. SavcÄ± Adem kaçma ÅŸüphesi bulunduÄŸu gerekçesiyle tutuklanmaya sevkimi talep etti. Dedim ki; bu kadar onursuz olma Adem, tepemde roketler atÄ±lÄ±rken 48 saatte buraya geldim örgüt üyeliÄŸiyle sevk et. Adem de öyle sevk etti. Sulh ceza hakimi de uykuluydu herhalde beni anlamadÄ± ve kaçma ÅŸüphesiyle tutukladÄ±. Åžimdi Adem ve o hakimle aynÄ± koridordayÄ±z. Yöneticilik suçlamasÄ±yla açÄ±lmÄ±ÅŸ davam devam ediyor. 5 yÄ±ldÄ±r nereye kaçmÄ±ÅŸÄ±m da bundan sonra kaçacaÄŸÄ±m? Åžu an yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±m önünüzdeki dosyanÄ±n yüzde 70’i 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ndeki dosyadan oluÅŸuyor. 5 yÄ±l önce bu kürsüde 1 buçuk gün süren savunma yaptÄ±m. Ben o dosyadan tahliye oldum. 5 yÄ±ldÄ±r da kaçmadÄ±m. O süre içerisinde hukuk konferanslarÄ±na katÄ±lmak için çeÅŸitli ülkelere gittim. 4 buçuk ay sempozyumlara katÄ±ldÄ±m ve geri döndüm. Geçen yÄ±l Åžükriye BarkÄ±n yanÄ±mda iÅŸkence ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Bana, ‘Seni sonra alacaÄŸÄ±z’ dediler. Beni gözaltÄ±na aldÄ±klarÄ± yoldan 2 buçuk ay adliyeye gittim geldim. GözaltÄ± kararÄ±mda, ‘Kaçma ÅŸüphesi olduÄŸundan görüldüÄŸü yerde alÄ±nmasÄ±na’ diye yazÄ±yordu. Bunun hukukla ilgisi yok. Bu ahlaksÄ±zlÄ±ktÄ±r.”

‘KAÇMA ÅžÜPHESÄ° OLAN HAKÄ°M-SAVCILARDIR’

Savunmalar boyunca hiçbir avukatÄ±n “yapmadÄ±m” demediÄŸini, aksine yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen KozaÄŸaçlÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: “OlmamÄ±zÄ± istediÄŸiniz avukatlar olmayacaÄŸÄ±z. KovsanÄ±z gitmeyiz. Öldürseniz ölümüz bu topraklarda kalacak. Bize bu güne kadar ‘kaçma ÅŸüphesi’ var diyenlerin yüzde 80’i kaçtÄ±. 1500 hakim-savcÄ± kaçtÄ±. En büyük kaçma ÅŸüphesi olan sizlersiniz.”

‘ÖZGÜRLÜÄžE KAVUÅžMAMIZ TALEP GEREKTÄ°RMEZ’

Mahkemenin karar duruÅŸmasÄ±nÄ± Silivri’ye alma kararÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirten KozaÄŸaçlÄ±, “Herhalde kulaÄŸÄ±nÄ±zÄ± büktüler. Siz sustuÄŸunuz zaman arkadan gelen devletin, MÄ°T’in, kontrgerillanÄ±n, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nün seslerini duyuyoruz.” dedi. KozaÄŸaçlÄ± sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: “SavcÄ± beni gözaltÄ±na aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda beni neden 2 ay sonra aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum ve Berk Ercan’Ä±n babasÄ±nÄ±n evinin önündeki görüntülerimi gösterdi. Soma davasÄ± için orada bulunduÄŸumu ve Nergiz’in evinde kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyledim. Nergiz 10 yÄ±ldÄ±r o evde kalÄ±yor. Berk’in babasÄ± 1 yÄ±ldÄ±r oraya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ. SavcÄ± bunlarÄ± öÄŸrendiÄŸinde utandÄ± ama yine de tutuklamaya sevk etti. Az önce beni tuvalete götüren bir er, ‘Susma hakkÄ±yla ilgili bir ÅŸey sorabilir miyim’ dedi. Sor deyince devam etti, ‘Tamam, siz müvekkillerinize dosyayÄ± bilmiyorlar diye susma haklarÄ±nÄ± kullandÄ±rmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z. Ama siz de susma hakkÄ±nÄ±zÄ± kullanmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z’ dedi. Ona açÄ±kladÄ±m size de açÄ±klayayÄ±m. Susma hakkÄ±mÄ± kullandÄ±m çünkü, siz iÅŸi Engizisyon Mahkemelerine biz de sessizlik muskasÄ±na çevirdik. Çünkü söyleyeceklerimiz sizin için hiçbir önem arz etmiyor. Tahliye talep etmiyoruz. Çünkü özgürlüÄŸe kavuÅŸmamÄ±z talep gerektirmez.”

TÜM AVUKATLARA TAHLÄ°YE KARARI VERÄ°LDÄ°

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayam mahkeme, suç vasfÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmiÅŸ olmasÄ±, tutuklamanÄ±n tedbir olmasÄ±, sanÄ±klarÄ±n avukat olmasÄ±, tutuklulukta geçen süre ve AÄ°HM içtihatlarÄ±nÄ± dikkate alarak adli kontrol uygulamasÄ±yla tüm sanÄ±klarÄ±n tahliyesine karar verdi.

YakalamasÄ± gerçekleÅŸmeyen Günay DaÄŸ ve Oya Aslan hakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten mahkeme baÅŸkanÄ± bir sonraki celse gizli tanÄ±klarÄ±n dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruÅŸma 19-20 Åžubat tarihlerinde ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde görülecek.

Mahkeme, “örgüt yöneticiliÄŸi” suçlamasÄ± yöneltilen BarkÄ±n Timtik ve Özgür YÄ±lmaz’a uygulanacak adli kontrolleri pazartesi günleri imza ve yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± olarak belirledi.

KararÄ± açÄ±klayan mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar, yakalamasÄ± yapÄ±lmayan Oya Aslan ve Günay DaÄŸ’Ä±n haklarÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ±n da devam ettiÄŸini söyledi.

AVUKATLAR SABAH SATLERÄ°NDE TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Tahliye kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aileleri ve meslektaÅŸlarÄ±, tahliye edilen avukatlarÄ± karÅŸÄ±lamak için Silivri ve BakÄ±rköy Cezaevi'nin önüne gitti.

BakÄ±rköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadÄ±n avukatlar gece 03.00 gibi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken Silivri Cezaevi'ndeki erkek avukatlar ise ancak sabah 07.30 sÄ±ralarÄ±nda tahliye edildi. AvukatlarÄ±, meslektaÅŸlarÄ± ve aileleri karÅŸÄ±ladÄ±.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 10:07

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