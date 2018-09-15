Tahliye edilen Ã‡HD'li ve HHB'li avukatlar iÃ§in yakalama kararÄ±

1 yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanan Ã‡HD'li ve HHB'li avukatlarÄ±n 12'si hakkÄ±nda tahliye edilmelerinin ertesi gÃ¼nÃ¼ tutuklama kararÄ± verildi.

HHB ve ÇHD üyesi 17 avukat hakkÄ±nda verilen tahliye kararÄ±na savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan itiraz edildi. Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi de 12 avukatÄ±n tahliyesine yönelik itirazÄ± kabul etti.

HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) ve ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) üyesi 17 avukat için Ä°stanbul 37.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan dün (14 Eylül Cuma günü) görülen duruÅŸmada tahliye kararÄ± verilmiÅŸti. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, tahliyenin ertesi günü karara itiraz ederek 17 avukatÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± istedi. Ä°tirazÄ± deÄŸerlendiren Ä°stanbul 37.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi,12 avukatÄ±n yeniden tutuklamasÄ±nÄ± kabul ederek diÄŸer avukatlara iliÅŸkin verdiÄŸi tahliye kararÄ±nda direndi.

SavcÄ±lÄ±k itiraz dilekçesinde, “Tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ± bulunan suçun vasÄ±f ve mahiyeti, beyanlar, tutanaklar vb. deliller kapsamÄ±nda kuvvetli suç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren somut deliller ile tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ± suçun ‘Anayasal Düzene ve Bu Düzenin Ä°ÅŸleyiÅŸine KarÅŸÄ± Suçlar’dan olmasÄ± ve bu suçlarÄ±n da tutuklama sebeplerinin kanuni karine olarak varsayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± CMK.’nun 100/3-a-11. alt bendinde sayÄ±lan katalog suçlardan olmasÄ± nedeniyle de bir tutuklama nedeninin bulunmasÄ±, tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ± suçun kanunda öngörülen cezasÄ±nÄ±n alt ve üst sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n kaçma ÅŸüphesini doÄŸurmasÄ±, 30.06.2017 tarih ve 30110 SayÄ±lÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±nlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin 20/06/2017 tarihli ve 2016/22169 BaÅŸvuru NumaralÄ± KararÄ± ve Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±’nÄ±n 90. Maddesi uyarÄ±nca iç hukuk bakÄ±mÄ±ndan baÄŸlayÄ±cÄ± olan Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesinin 5. Maddesi ile Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin tutukluluk tedbiri kapsamÄ±ndaki yerleÅŸik bir çok karar gerekçesinde 'kiÅŸilerin kaçma riskinin bulunmasÄ±, kamu düzeninin saÄŸlanmasÄ± ve yeni bir suç iÅŸlenmesinin önlenmesi' amacÄ±nÄ±n, tutukluluk tedbirinin uygulanabileceÄŸi haller arasÄ±nda sayÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±, devam etmekte olan yargÄ±lamamÄ±zda da bu kaygÄ± ve kriterlerin mevcut olmasÄ± nedeniyle tutukluluk tedbiri gerekli olup; sair adli kontrol tedbirlerinin suç vasfÄ± ve tutukluluk süresi nazara alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yetersiz kalacak olmasÄ±, tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n eylemlerinin sübuta ermesi halinde sanÄ±ÄŸa verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiri ile tutuklama tedbirinin ölçülü olmaya devam etmekte olmasÄ± gibi nedenlerle sanÄ±k üzerinde adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim saÄŸlanamayacak olmasÄ± hususlarÄ± ile gizli tanÄ±klar ile tanÄ±klarÄ±n dinlenilmemiÅŸ olmasÄ±, sanÄ±klardan ele geçen dijital materyaller, sanÄ±klarÄ±n isimlerinin örgütsel arÅŸiv içinde yer almasÄ±, itirafçÄ± beyanlarÄ±, Ä°dil Kültür Merkezinden ele geçirilen dokümanlar vb. gibi deliller üzerinde gerekli incelemenin yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± hususlarÄ± hep birlikte göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesi gerekmekte ise de tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n ‘tahliyesine’ dair karar verilmesi usul ve yasaya aykÄ±rÄ± bulunmakla, vaki itirazÄ±mÄ±zÄ±n kabulüne karar verilmesini talep etmek gerekmiÅŸtir” ifadelerine yer verdi.

MAHKEME 12 AVUKAT YÖNÜNDEN Ä°TÄ°RAZI KABUL ETTÄ°

Dün gece 17 tutuklu avukat hakkÄ±nda tahliye kararÄ± veren Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, itirazÄ± deÄŸerlendirerek, 12 kiÅŸi hakkÄ±nda itirazÄ± kabul etti. Mahkeme, 5 kiÅŸi için de savcÄ±nÄ±n itirazÄ±nÄ± reddetti. SavcÄ±lÄ±k, 5 avukat içinde üst mahkeme olan Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Mahkeme’nin hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verdiÄŸi isimler ÅŸöyle: Behiç AÅŸçÄ±, Åžükriye Erdem, Süleyman Gökten, Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, Naciye Demir, Engin GökoÄŸlu, Ebru Timtik, BarkÄ±n Timtik, Ahmet MandacÄ±, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Özgür YÄ±lmaz.

Mahkeme, avukatlar AyÅŸegül ÇaÄŸatay, YaÄŸmur Ereren Evin, Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen ve Zehra Özdemir için yapÄ±lan itirazÄ± reddetti. SavcÄ±lÄ±k bunun üzerine avukatlarÄ±n tahliyesine yönelik itirazÄ±nÄ± bir üst mahkeme olan Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Ä°tiraz üzerine avukatlar gözaltÄ±na alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžu ana kadar gözaltÄ±na alÄ±nan avukatlarÄ±n isimleri ÅŸöyle: Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin GökoÄŸlu, Behiç AÅŸçÄ± ve Ahmet MandacÄ±. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 22:20

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