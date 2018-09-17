â€˜Ã‡alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rerek mi kaÄŸÄ±t kriziyle mÃ¼cadele edeceksiniz?â€™

CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, gazetelerin asgari zorunlu muhabir sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktayâ€™a sordu.

CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay’a “BasÄ±n Ä°lan Kurumu ‘çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± düÅŸürerek’ mi kaÄŸÄ±t sektöründe yaÅŸanan kriz ile mücadele edecektir” diye sordu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a BasÄ±n Ä°lan Kurumu’nun gazetelerdeki asgari çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± düÅŸürmesini sordu. BasÄ±n Ä°lan Kurumu’nun gazetelerde çalÄ±ÅŸan asgari çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± 7’den 6’ya düÅŸürdüÄŸünü belirten TanrÄ±kulu, “Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 1200 gazetecinin iÅŸsiz kalabileceÄŸine dair haberler basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. “BasÄ±n Ä°lan Kurumu ‘çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± düÅŸürerek’ mi kaÄŸÄ±t sektöründe yaÅŸanan kriz ile mücadele edecektir” diye soran TanrÄ±kulu, ithal kaÄŸÄ±t krizi sebebiyle 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç çalÄ±ÅŸan gazete ve yayÄ±nevlerinde iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. ÇalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi yönünde alÄ±nan karar akabinde yaklaÅŸÄ±k 1200 gazetecinin iÅŸsiz kalmasÄ± durumunda ortaya çÄ±kacak iÅŸsizlik krizine nasÄ±l çözüm bulunacaÄŸÄ±na yanÄ±t isteyen TanrÄ±kulu, “‘KOSGEB Genel Destek ProgramÄ± Uygulama EsaslarÄ± uyarÄ±nca Nitelikli Eleman Ä°stihdam Destek ProgramÄ±ndan yararlanan gazetelerin en fazla iki kiÅŸi olmak kaydÄ±yla aynÄ± program kapsamÄ±nda istihdam ettikleri kiÅŸileri bu YönetmeliÄŸin 65 ve 78’inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taÅŸÄ±masalar dahi asgari fikir iÅŸçileri kadrosunda çalÄ±ÅŸtÄ±rabilmelerine olanak saÄŸlandÄ±’ kararÄ±yla nitelikli, mesleÄŸi gazetecilik olan 2 kiÅŸinin daha iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ± ile toplamda iÅŸten atÄ±lan gazeteci sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 binin üzerine çÄ±kacaÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

KaÄŸÄ±t krizine BÄ°K Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼: Zorunlu asgari muhabir sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

KaÄŸÄ±t krizi bÃ¼yÃ¼yor, yerel gazetelerin kapanmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 13:19

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