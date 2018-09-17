ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na CHP'den ve Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndan yanÄ±t

ErdoÄŸan'Ä±n CHP'nin Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndaki hisselerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±na Ä°ÅŸ BankasÄ± ve CHP'den yanÄ±t geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n "Partili birinin televizyonu olabilir, bunlar önemli deÄŸil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? HayÄ±r, kuramaz. Ama ÅŸu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediÄŸim, Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda" sözlerine Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndan ve CHP'den yanÄ±t geldi.

KILIÇDAROÄžLU: HÄ°SSELERÄ° VARLIK FONU'NA DEVRETMEYÄ° MÄ° PLANLIYOR?

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ErdoÄŸan'Ä±n "CHP, Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Atatürk’ün bu tür bir varlÄ±ÄŸÄ± herhangi bir siyasi partinin etiketi altÄ±na giremez. Girse girse hazineye girer" ifadesine tepki gösterdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Hisseleri VarlÄ±k Fonu'na devretmeyi mi planlÄ±yor?" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yasal temsilcisi konumunda olduklarÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "O kadar. O para Türk Tarih Kurumu ve Türk DÄ°l Kurumu'na gider. Vasiyet bu yönde. Kenan Evren de böyle yapmÄ±ÅŸtÄ±. Mustafa Kemal'in hisselerini devretmiÅŸti, sonra dava açÄ±ldÄ± ve biz kazandÄ±k" ifadesini kullandÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerine iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±yla ne planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Hisseleri VarlÄ±k Fonu'na devretmeyi mi planlÄ±yor?" diye sordu.

CHP AydÄ±n Milletvekili Bülent Tezcan ise Twitter’dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ErdoÄŸan’Ä±n sözlerine iliÅŸkin, "AmacÄ± dikkatleri ekonomik krizden baÅŸka alana taÅŸÄ±ma çabasÄ± ve hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir dizi ekonomik operasyonlara hazÄ±rlÄ±k gibi görünüyor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan’Ä±n Atatürk’ün mirasÄ±na saldÄ±rÄ± ve saygÄ±sÄ±zlÄ±k niteliÄŸindeki Ä°ÅŸ BankasÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± açmasÄ±nÄ±n amacÄ± dikkatleri ekonomik krizden baÅŸka alana taÅŸÄ±ma çabasÄ± ve hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir dizi ekonomik operasyonlara hazÄ±rlÄ±k gibi görünüyor. — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 17 Eylül 2018

Ä°Åž BANKASI: Ä°Åž YAPIÅž BÄ°ÇÄ°MÄ°NDE ETKÄ°SÄ° YOK

Ä°ÅŸ BankasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada çoÄŸunluk hissesinin Munzam SandÄ±k VakfÄ±'nda olduÄŸu belirtildi ve "CHP hissedarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸ yapÄ±ÅŸ biçimi üzerinde etkisi yok" denildi.

"Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargÄ± çerçevesinde Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± tüzel kiÅŸiliÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak belirlenmiÅŸ olduÄŸu açÄ±ktÄ±r" ifadesine yer verilen açÄ±klama, "Atatürk hisselerinin geçmiÅŸten günümüze CHP ve Hazine tarafÄ±ndan birlikte ya da ayrÄ± ayrÄ± temsil edildiÄŸi durumlar olmuÅŸtur. Ancak, bunun BankamÄ±zÄ±n faaliyetleri ve iÅŸ yapÄ±ÅŸ biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu deÄŸildir. BankamÄ±z faaliyetlerini her zaman kuruluÅŸ amacÄ±na uygun bir biçimde ülkemizin kalkÄ±nmasÄ± ve geliÅŸmesine azami katkÄ±yÄ± saÄŸlamak hedefiyle, kanun, mevzuat ve ticaretin amir hükümleri içerisinde onurla, inançla, samimiyetle yerine getirmek için gereken özeni göstermiÅŸtir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± milli mücadele ve KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan elde edilen siyasi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n iktisadi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±kla perçinlenmesi için 26 AÄŸustos 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarÄ± ve sermayeye bizzat katÄ±lÄ±mÄ±yla kurulmuÅŸtur. 1 Milyon TL tutarÄ±ndaki kuruluÅŸ sermayesi Atatürk ile yakÄ±n çevresindeki asker ve bürokratlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Anadolu ticaretinin önde gelenlerinin mütevazÄ± birikimlerinden karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r. Atatürk'ün vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vasiyetnamesine uygun olarak Atatürk hisseleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne devredilmiÅŸ, yine vasiyete uygun olarak hisselerin oy haklarÄ± Cumhuriyet Halk Partisi tarafÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, hisselerden kaynaklanan temettü vasiyette belirtilen ÅŸekilde Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'na tevdi edilmiÅŸtir. Banka'nÄ±n 100 yÄ±la yaklaÅŸan tarihi içerisinde bu hisselerin mülkiyetine ve temsiline dair ortaya çÄ±kan farklÄ± görüÅŸler nedeniyle konunun yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± da olmuÅŸtur.

Bugün Banka hisselerinin %31,79'u halka açÄ±k olup, çoÄŸunluk hissesi ise %40,12'lik bir oran ile Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± MensuplarÄ± Munzam SandÄ±k VakfÄ±'na yani Banka çalÄ±ÅŸan ve emeklilerine, Ä°ÅŸ BankalÄ±lara aittir. Atatürk hisselerinin oranÄ± ise %28,09'dur.

ÇoÄŸunluk hissesi, Yönetim Kurulu teÅŸkilinde de yine çoÄŸunluÄŸu Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± MensuplarÄ± Munzam SandÄ±k VakfÄ±'na vermektedir. DolayÄ±sÄ±yla, Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ±, sermaye yapÄ±sÄ± gereÄŸince Atatürk hisselerini temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin kim olduÄŸu ya da kim tarafÄ±ndan aday gösterildiÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak, olaÄŸan ticari faaliyetlerini tarihi boyunca olduÄŸu gibi kanunlara, mevzuata, ticari prensipler ve kuruluÅŸ misyonuna uygun olarak devam ettirmektedir.

Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargÄ± çerçevesinde Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± tüzel kiÅŸiliÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak belirlenmiÅŸ olduÄŸu açÄ±ktÄ±r. Atatürk hisselerinin geçmiÅŸten günümüze CHP ve Hazine tarafÄ±ndan birlikte ya da ayrÄ± ayrÄ± temsil edildiÄŸi durumlar olmuÅŸtur. Ancak, bunun BankamÄ±zÄ±n faaliyetleri ve iÅŸ yapÄ±ÅŸ biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu deÄŸildir. BankamÄ±z faaliyetlerini her zaman kuruluÅŸ amacÄ±na uygun bir biçimde ülkemizin kalkÄ±nmasÄ± ve geliÅŸmesine azami katkÄ±yÄ± saÄŸlamak hedefiyle, kanun, mevzuat ve ticaretin amir hükümleri içerisinde onurla, inançla, samimiyetle yerine getirmek için gereken özeni göstermiÅŸtir.

Türkiye'nin milli sermayesi olarak, üstlendiÄŸi sorumluluÄŸun bilincini faaliyetleri ile daima ortaya koyan Ä°ÅŸ BankasÄ± siyaset malzemesi yapÄ±lamayacak önemde bir kuruluÅŸ olup, özellikle ülkemizin yoÄŸun ve hassas gündemi içinde tüm deÄŸerlendirmelerin bu önem çerçevesinde yapÄ±lmasÄ± milli menfaat meselesidir.

BankalarÄ±n güven müesseseleri olduÄŸunu, bu güvenin ulusal ve uluslararasÄ± kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunmasÄ±nÄ±n bankalarÄ±mÄ±zdan ziyade milli ekonomimiz açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarÄ±z."

ERDOÄžAN NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

ErdoÄŸan, CHP'nin televizyon kanalÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialara iliÅŸkin "Bir TV kanalÄ± açmÄ±ÅŸ açmamÄ±ÅŸ çok önemli deÄŸil. Partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli deÄŸil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? HayÄ±r, kuramaz. Ama ÅŸu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediÄŸim, Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Oradan para alamÄ±yor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iÅŸ yapar? Buna bir bakÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlÄ±ÄŸÄ± herhangi bir siyasi partinin etiketi altÄ±na giremez. Girse girse Hazine’ye girer. Öyle mi? VakÄ±fbank’ta da VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü’nün ciddi bir hissesi var. VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü’nün bu hissesini genel müdürlüÄŸe aktarmak için gerekli talimatÄ± verdik. Oradan gelecek gelir vakÄ±f yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda kullanÄ±lsÄ±n. Zaten haram. VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü’nün haramla ne alakasÄ± olur? OlmamasÄ± lazÄ±m. Bunu VakÄ±f KatÄ±lÄ±m’a veya genel müdürlüÄŸe vermesi lazÄ±m ki VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü bütün eserlerinde bu harcamalarÄ± yapsÄ±n. Bu çok çok ciddi bir imkan" demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: Katar Emiri ilgilendiÄŸimizi Ã¶ÄŸrenince uÃ§aÄŸÄ± hibe etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 10:58

www.evrensel.net