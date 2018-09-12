AVM maÄŸazalarÄ± iflas tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

BirleÅŸmiÅŸ Markalar DerneÄŸi, dÃ¶viz kuruyla beraber artan kira maliyetlerinin maÄŸazalarÄ±n varlÄ±klarÄ±nÄ± tehdit etme noktasÄ±na geldiÄŸini belirtti.

Ä°stanbul’da 3 AVM’de dövizle kira ödeyen maÄŸazalarÄ±n, AVM yönetimlerini protesto amacÄ±yla maÄŸazalarÄ±nÄ± iki saat geç açmasÄ± konusunda açÄ±klama yapan BirleÅŸmiÅŸ Markalar DerneÄŸi (BMD), “Döviz kurlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak artan yüksek kira maliyetleri maÄŸazalarÄ±n varlÄ±klarÄ±nÄ± tehdit etme noktasÄ±na geldi” dedi. 400 bin kiÅŸinin istihdam edildiÄŸi yüzlerce perakende maÄŸazasÄ±nÄ±n üyesi olduÄŸu BMD, perakende sektörünün iki yÄ±ldÄ±r türbülansla karÅŸÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸunun, türbülansÄ±n son haftalarda ÅŸiddetini daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

BÄ°R HAFTADA ÜÇ MARKA Ä°FLAS Ä°LAN ETMEK ZORUNDA KALDI

BMD'nin açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi: Sektörü derinden sarsan sorun temel olarak dövize baÄŸlÄ± maliyet artÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. Sezon baÅŸÄ±nda satÄ±ÅŸ fiyatlamasÄ± yapÄ±lan ürünlerin maliyeti her gün artan kira ve imalat giderleriyle neredeyse satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ± yakalÄ±yor. Bu durum perakende ticareti sürdürülebilir olmaktan çÄ±karÄ±rken, oluÅŸumu on yÄ±llarÄ± bulan markalarÄ±mÄ±zÄ±n faaliyetini sona erdirecek bir tehdit haline gelmiÅŸ bulunuyor. Üzülerek izlediÄŸimiz gibi son bir haftada köklü üç markamÄ±z konkordato (Mali açÄ±dan zor durumda olan bir kurumla yapÄ±lan iflas anlaÅŸmasÄ±) ilan etmek zorunda kaldÄ±. MarkalarÄ±mÄ±z Türkiye’de faaliyet gösteren AVM yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n üçte ikisi ile neredeyse hiçbir sorun yaÅŸamadan tam bir iÅŸ birliÄŸi içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yabancÄ±lardan oluÅŸan üçte birlik AVM yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± ise omuz omuza verip dayanÄ±ÅŸmaya en çok ihtiyaç duyduÄŸumuz bir dönemde ülke gerçeklerini Ä±srarla görmek istemiyor. Eylül ayÄ±nda kamuoyu baskÄ±sÄ±yla söz konusu AVM’lerin önemli bir kÄ±smÄ± günlük kurdan ‘göstermelik’ bir ÅŸekilde vazgeçti. Buna raÄŸmen kira faturalarÄ± yÄ±lbaÅŸÄ±na oranla yüzde 31, son bir yÄ±la oranla ise yüzde 46 daha yüksek olarak düzenlendi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Merkez BankasÄ± gÃ¼nlerdir beklenen â€˜faizâ€™ kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 19:45

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