Cumhuriyet gazetesi, cumartesi ekine son verdi

Cumhuriyet gazetesinde yaÅŸanan yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan cumartesi gÃ¼nleri yayÄ±nlanan 'Cumhuriyet Cumartesi' ekinin yayÄ±nÄ±na son verildi.

Cumhuriyet gazetesinin cumartesi ekinde "10 bin adÄ±mda" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda gezi yazÄ±larÄ± kaleme alan Serhat Burak Kuru, bugün Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Cumhuriyet gazetesinin eki için tasarrufu ne olacak diye beklerken bugün cevabÄ± gazetede gördük: Ek yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. KÄ±sa süreli ama keyifliydi. Böyle sona ermesi hem üzücü hem yazÄ±k" dedi.

cumhuriyet gazetesi'nin @cuma6tesi eki için tasarrufu ne olacak diye beklerken bugün cevabÄ± gazetede gördük: ek yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. kÄ±sa süreli ama keyifliydi. böyle sona ermesi hem üzücü hem yazÄ±k. — serhat burak kuru (@buribaker) 15 Eylül 2018

Kuru, yaÅŸanan yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan 11 Eylül tarihinde gazeteden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Cumhuriyet gazetesinde â€˜tanÄ±klarÄ±nâ€™ yÃ¶netimi

NE OLMUÅžTU?

Eski kurul üyelerinden Alev CoÅŸkun’un, cuma günü yapÄ±lan toplantÄ±da Cumhuriyet VakfÄ± yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilmesinin ardÄ±ndan Cumhuriyet Gazetesi genel yayÄ±n yönetmenliÄŸine Murat Sabuncu'nun yerine Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmiÅŸti. Gazetenin yayÄ±n kurulunda da deÄŸiÅŸiklikler oldu.

Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan gazetede istifalar baÅŸladÄ±. Åžimdiye kadar gazeteden ayrÄ±lan isimler ÅŸöyle: Bülent ÖzdoÄŸan, Faruk Eren, Murat Sabuncu, AydÄ±n Engin, ÇiÄŸdem Toker, Hakan Kara, Musa Kart, Melis Alphan, Ahmet Tulgar, Güray Öz, Tayfun Atay, Erdem Gül, Kemal Can, Bülent Mumay, Ceyda Karan, Mirgün Cabas, Barbaros Åžansal, Mahir Ünsal EriÅŸ, Binnaz Saktanber, Zeynep Miraç Özkartal Taner, Ahmet Ä°nsel, Kadri Gürsel, AslÄ± AydÄ±ntaÅŸbaÅŸ, BaÄŸÄ±ÅŸ Erten, Bülent ÅžÄ±k, Müjde YazÄ±cÄ± Ergin, Kemal GöktaÅŸ, Metin Celal, AyÅŸe YÄ±ldÄ±rÄ±m. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Evrensel, BirGÃ¼n, Cumhuriyet neden THY uÃ§aklarÄ±na alÄ±nmÄ±yor?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 17:30

www.evrensel.net