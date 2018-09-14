Evrensel, BirGÃ¼n, Cumhuriyet neden THY uÃ§aklarÄ±na alÄ±nmÄ±yor?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, THY'de SÃ¶zcÃ¼, Cumhuriyet, BirgÃ¼n, Evrensel ve Yeni Ã‡aÄŸ gazetelerinin daÄŸÄ±tÄ±lmamasÄ±nÄ± ErdoÄŸan'a sordu.

Türk Hava YollarÄ±nÄ±n, uçaklarda Cumhuriyet gazetesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± durdurduÄŸunu açÄ±klamasÄ± sonrasÄ±, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuyu CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a basÄ±n yoluyla sordu.

“Meclis Ä°ç TüzüÄŸü nedeniyle yürütmenin baÅŸÄ± olan CumhurbaÅŸkanÄ±na soru önergesi veremediÄŸimiz için basÄ±n yoluyla soruyoruz diyen Antmen, gazetemiz Evrensel’de dahil olmak üzeri birçok gazetenin THY uçaklarÄ±nÄ± alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Alpay Antmen ÅŸu sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± istedi:

“Sabah, Yeni Åžafak, Milat, DiriliÅŸ PostasÄ±, Akit baÅŸta olmak üzere hükümet yanlÄ±sÄ± gazeteler THY uçuÅŸlarÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken neden toplam tirajlarÄ± 500 bini bulan Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel ve Yeni ÇaÄŸ gazeteleri daÄŸÄ±tÄ±lmamaktadÄ±r?

Son 10 yÄ±lda Türk Hava YollarÄ± hem yurt içi hem yurt dÄ±ÅŸÄ± uçuÅŸlarda kaç tane Sabah, Yeni Åžafak, Milat, DiriliÅŸ PostasÄ± ve Akit gazetesini ücretsiz daÄŸÄ±ttÄ±? THY bu daÄŸÄ±tÄ±mlar için bu basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±na ne kadar ödedi?

Türk Hava YollarÄ± ve baÄŸlÄ± bina ve alanlarda hangi gazeteler daÄŸÄ±tÄ±lmakta, satÄ±lmakta hangileri daÄŸÄ±tÄ±lmamakta ve satÄ±lmamaktadÄ±r?” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 18:52

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