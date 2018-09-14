Bahçeli: Yönetimin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmasa gerek

Fotoğraf: DHA

Bahçeli: Yönetimin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmasa gerek

    • 14 Eylül 2018 18:53

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya sağlık raporu veren sağlık personelinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sağlık raporu veren sağlık personelinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Bahçeli, “Türkiye yönetiminin tek sorunu Çakıcı olmasa gerek. Alaattin Çakıcı’ya verilen sağlık raporu hakkındaki kuşkular bugüne kadar pekala Sağlık Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılabilirdi” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 14 Eylül 2018 18:55
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