BahÃ§eli'den yerel seÃ§im aÃ§Ä±klamasÄ±: Cumhur Ä°ttifakÄ± dÃ¼nden hazÄ±r

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, CHP'nin yerel seÃ§imde HDP ile ittifak yapabileceklerini yÃ¶nÃ¼ndeki iddialara iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Ankara’da PolatlÄ± Belediyesi’nin düzenlediÄŸi açÄ±lÄ±ÅŸ ve temel atma törenine katÄ±ldÄ±. Bahçeli burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ekonomik kriz ve yerel seçimlere iliÅŸkin konuÅŸtu. Türkiye’ye karÅŸÄ± ekonomik saldÄ±rÄ±lar olduÄŸunu söyleyen Bahçeli, “Zalimler bugünlerde ister ekonomik silah çeksinler, isterse de terör örgütlerini üzerimize salsÄ±nlar. Türkiye’nin haklÄ± davasÄ±ndan dönen namerttir. Yezid gibi kazanmaktansa Hüseyin gibi ÅŸehit olmak hedefimiz ve haysiyetimizin asaletidir” dedi.

‘ZÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI HAZIRSA CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI DÜNDEN HAZIR’

Yerel seçimin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin geleceÄŸi için önemli olduÄŸunu belirten Bahçeli, “Zillet Ä°ttifakÄ± hazÄ±rsa, Cumhur Ä°ttifakÄ± dünden hazÄ±r ve kararlÄ±dÄ±r. CHP, PKK’yla ittifak hedefinin bedelini elbette pahalÄ±ya ödeyecektir. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’ni tartÄ±ÅŸmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falÄ± açan siyasi bedhahlara, hÄ±yanet çetelerine fÄ±rsat verilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluk içinde hareket edecektir. FedakârlÄ±ksa gereken, seve seve yapacaÄŸÄ±z” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 23:10

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