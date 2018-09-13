ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 'Faizde Merkez BankasÄ±nÄ± suÃ§la, sÄ±yrÄ±l' taktiÄŸi

Evrensel Ekonomi EditÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent FalakaoÄŸlu, ErdoÄŸan'Ä±n faiz eleÅŸtirisini ve MB'nin faiz artÄ±rÄ±mÄ± kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Bülent FALAKAOÄžLU

Merkez BankasÄ± piyasalarÄ±n beklentilerine kulak verdi. Ve faizi 6.25 puan oldukça sert bir ÅŸekilde yükselterek yüzde 24’e çÄ±karttÄ±.

Merkez açÄ±klamasÄ±nda ‘ihtiyaç halinde ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸma yapÄ±lacak’ denilerek kararlÄ±lÄ±k dile getirildi.

Merkez kararÄ±nÄ±, “Son dönemde açÄ±klanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eÄŸiliminin belirginleÅŸtiÄŸine iÅŸaret etmektedir. DÄ±ÅŸ talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaÅŸlama hÄ±zlanmaktadÄ±r” sözleriyle savundu.

Yani, ‘kur artÄ±ÅŸlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda faiz artÄ±ÅŸÄ± kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±’ dedi.

HAYAT PAHALILIÄžI VE DURGUNLUK!

Merkez BankasÄ±, ‘enflasyon eÄŸilimi yukarÄ± yönlüydü, kurlar yükseldikçe de iyice yükselecekti’ mealinde bir savunma yapÄ±yor.

Evet, enflasyon yüzde 30’larÄ± görebilirdi.

Lakin enflasyonun yüzde 30’u görmesi engellense de, hemen öyle geri çekebilmesi imkansÄ±z.

Kur ÅŸoku nedeniyle artan maliyetlerin büyük bir kÄ±smÄ± yansÄ±tÄ±lmadÄ±.

Üstelik çekirdek enflasyonun katÄ±lÄ±ÄŸÄ± kalÄ±cÄ± enflasyona iÅŸaret ediyor. Bu düzeyin de yüzde 20’ler olacaÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün.

Bu da hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± sürecek demektir.

Yüksek faiz kararÄ± ise ekonomide durgunluÄŸun habercisi.

Karar ticaret kredileri, tüketim kredileri faizlerini yüzde 30’un üzerinde tutacaÄŸÄ± için artÄ±k borçla yatÄ±rÄ±m ve tüketime elveda demek. Kimse yüzde 35’ten kredi çekip yatÄ±rÄ±m yapamaz yapsa bile kâra geçemez.

Faiz kararÄ±nÄ± ve sonucunu ÅŸöyle özetlemek mümkün: HoÅŸ geldin stagflasyon (Enflasyon+durgunluk).

‘Faiz arttÄ± piyasalar rahatladÄ±’ çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± atmak manasÄ±z! Artan faizin yükü de tÄ±pkÄ± kurlarda olduÄŸu gibi vatandaÅŸÄ±n sÄ±rtÄ±ndan çÄ±kartÄ±lacak.

Durgunluk ilanÄ± anlamÄ±na gelen faiz kararÄ±, iÅŸsizlik, ticaretin daralmasÄ± gibi geliÅŸmeleri aynen sürmesine saÄŸlayacak.

Geçen yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n aÄŸustosuna bankalarÄ±n ödediÄŸi faiz bir yÄ±lda 20 milyar artmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi çok daha fazla artacak.

Bu parasÄ± olana gelir transferi demek, emekçi kesimlerden faiz rantçÄ±sÄ±na kaynak aktarmak demek.

Yüksek kur, yüksek faiz sarmalÄ± hem reel sektörü ve dolaylÄ± olarak bankacÄ±lÄ±k sektörünü vuruyordu. Arka arkaya gelen konkordato açÄ±klamalarÄ± da bunun göstergesiydi.

Merkez BankasÄ± döviz akÄ±ÅŸÄ± iyice kesilmesin diye faiz rüÅŸvetini koydu ortaya.

‘BEN DEÄžÄ°L O YAPTI’ TAKTÄ°ÄžÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulu’nda faiz konusunda yine, ‘Enflasyon faizin sonucudur’ tezini yineledi.

ArdÄ±ndan Merkez BankasÄ±na adeta verdi veriÅŸtirdi:

* Merkez BankasÄ±’nÄ±n hiç enflasyon hedefini tutturduÄŸuna ÅŸahit olmadÄ±m.

* Bu iÅŸi bilmiyorsunuz arkadaÅŸ. Faizin oranÄ±nÄ± sen tespit edersin, enflasyon o akÄ±ÅŸta kendiliÄŸinden oluÅŸur.

* Özel bankalara ne oluyor? Yüzde 50’li faiz oranlarÄ± size bir ÅŸey kazandÄ±rÄ±yor mu? Bundan ancak eroin tüccarlarÄ± kazanÄ±r.

Oysa ErdoÄŸan da biliyor ki...

Hükümeti hiçbir orta vadeli program hedefini tutturamadÄ±.

Merkez’in düÅŸük enflasyon hedefi, hükümetin ücret ve maaÅŸlara düÅŸük zam yapma taktiÄŸinin bir parçasÄ±ydÄ±.

SÄ±kÄ± bir faiz karÅŸÄ±tÄ± gözükse de meselesi programÄ±nÄ±n çökmemesiydi.

Faiz artÄ±ÅŸÄ±...

KOBÄ°’leri, yandaÅŸ sermayeyi beslemeyebilme aracÄ± kredi sisteminin tÄ±kanmasÄ±nÄ±n...

Alt sÄ±nÄ±flarÄ± (iÅŸçi-emekçileri) borç ile tüketimin içine çekebilme, yoksulluÄŸunu dindirme ve kendine baÄŸlama enstrümanÄ± kredi silahÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n...

KÄ±saca hükümetin programÄ±nÄ±n tükeniÅŸinin ilanÄ± olacaÄŸÄ± için direniyordu faize.

Bal gibi de biliyordu bugün yüksek faiz artÄ±ÅŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±...

Devletin ekonomi yönetiminden Ä±srarla verilen ‘Para politikalarÄ±yla uyumlu mali politikalar’ söyleminin ne anlama geldiÄŸini herkes gibi o da biliyordu.

Ekonomi kurmaylarÄ±ndan gelen, ‘Cari açÄ±k ve enflasyonla topyekün mücadele’ açÄ±klamalarÄ±nÄ±n yüksek faizi de kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n o da farkÄ±ndaydÄ±.

Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n Londra ziyareti sÄ±rasÄ±nda “TCMB’nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na” yaptÄ±ÄŸÄ± vurgunun bir ön haberci olduÄŸunu da.

VATANDAÅžI YEDEKLEME HEDEFÄ°

Ülkenin ikili para sistemine (dolarizasyon) mecbur bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n...

Devlet ihalelerinden banka hesaplarÄ±na, kredilerden ev satÄ±ÅŸlarÄ±na her ÅŸeyin dövize baÄŸlanmasÄ±nÄ±n...

Üretimden finansa her ÅŸeyin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olmasÄ±nÄ±n sorumlusu bizzat baÅŸÄ±nda bulundu AKP hükümetleri.

Åžimdi akÅŸamdan sabaha, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtulup kalkÄ±nmacÄ± olmak imkansÄ±z.

TarÄ±mda gözlenen daralma bitkisel üretimden tavukçuluk ve süte sÄ±çrayÄ±nca nasÄ±l üç yÄ±l aradan sonra bugünlerde süt ürünleri ithali için Amerika’nÄ±n kapÄ±sÄ± çalÄ±nÄ±yorsa...

Ä°ktidar çaresizlikten piyasanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çalÄ±yor.

ErdoÄŸan da ödenecek acÄ± ekonomik faturanÄ±n siyasi faturasÄ± kendisine çÄ±kmasÄ±n diye ‘cambaza bak’ taktiÄŸiyle hedef saptÄ±rÄ±yor.

VatandaÅŸÄ± yedeklemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Merkez BankasÄ±ndan yÃ¼ksek faiz artÄ±ÅŸÄ±

Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz kararÄ± sonrasÄ± dolar dÃ¼ÅŸtÃ¼ (13 EylÃ¼l 2018)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:23

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