Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz kararÄ± sonrasÄ± dolar dÃ¼ÅŸtÃ¼ (13 EylÃ¼l 2018)

Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. 6,02'ye kadar gerileyen dolar daha sonra yeniden 6,20'yi buldu.

Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±, Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar 6,41'den 6,02 TL'ye, avro ise 7,00 TL'ye dek çekildi. Sert düÅŸen dövizler, daha sonra yeniden yükseliÅŸe geçti.

* dolar en düÅŸük 6,0137 ve en yüksek 6,5531 lirayÄ± gördükten sonra 6,20'ye

* avro en düÅŸük 7,0077 ve en yüksek 7,6314 lirayÄ± gördükten sonra 7,22'ye

* sterlin en düÅŸük 7,8692 lira ve en yüksek 8,5775 lirayÄ± gördükten sonra 8,04 – 8,05 lira aralÄ±ÄŸÄ±na döndü.

ERDOÄžAN'IN KONUÅžMASININ ARDINDAN YÜKSELMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n faiz artÄ±rÄ±mÄ± beklenen Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu ToplantÄ±sÄ± öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± faiz eleÅŸtirisi sonrasÄ± döviz kuru yükseliÅŸe geçmiÅŸti. Güne 6,35 seviyesinden baÅŸlayan dolar saat 12.30'da 6,53 seviyesine gelmiÅŸti. .

SABAH SAATLERÄ°NDE DOLAR KURU GERÄ°LEMÄ°ÅžTÄ°

Dolar/TL, bugün açÄ±klanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) faiz kararÄ± öncesinsa sabah saatlerinde 6,35 seviyesine kadar gerilemiÅŸti

Dolar/TL, Asya piyasalarÄ±nda 6,3290 seviyesini görmesinin ardÄ±ndan saat 09.45 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,15 artÄ±ÅŸla 6,3510 seviyesinde dengelenmiÅŸti. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 düÅŸüÅŸle 7,3971'den, sterlin/TL de yüzde 0,12 deÄŸer kaybÄ±yla 8,2890'dan iÅŸlem görüyordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 15:08

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