Evrenselâ€™e 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suÃ§lamasÄ±yla 14 bin lira ceza

'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Evrensel'den Arif KoÅŸar ve Vural NasuhbeyoÄŸlu 7'ÅŸer bin liralÄ±k para cezasÄ±na mahkum edildi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan Evrensel gazetesinin eski sorumlu yazÄ± iÅŸleri müdürü Vural NasuhbeyoÄŸlu ile eski imtiyaz sahibi Arif KoÅŸar 7'ÅŸer bin liralÄ±k para cezasÄ±na mahkum edildi. AynÄ± mahkemede “KiÅŸiler arasÄ±ndaki haberleÅŸmenin gizliliÄŸini alenen ifÅŸa etme” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan Evrensel Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat’Ä±n duruÅŸmasÄ± ise 6 AralÄ±k’a ertelendi.

ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Evrensel yöneticilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± iki ayrÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± görüldü. Ä°lk duruÅŸma, Vural NasuhbeyoÄŸlu ile Arif KoÅŸar’Ä±n “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n karar celsesiydi. NasuhbeyoÄŸlu ve KoÅŸar’Ä±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada avukatlarÄ± Devrim AvcÄ± ile Mustafa SöÄŸütlü hazÄ±r bulundu. Avukat AvcÄ±, müvekkillerinin atÄ±lÄ± suçu iÅŸlediklerine dair unsurlarÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek konuya iliÅŸkin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarÄ±nÄ± mahkemeye sundu. Avukat SöÄŸütlü de ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda her iki müvekkilinin de beraatini talep etti. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, NasuhbeyoÄŸlu ve KoÅŸar’a “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçundan ayrÄ± ayrÄ± 1 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± verdi. NasuhbeyoÄŸlu ve KoÅŸar’Ä±n yargÄ±lama sürecindeki davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle cezada indirime giden mahkeme, 11 ay 20 güne düÅŸürdüÄŸü hapis cezasÄ±nÄ±, 7 biner lira para cezasÄ±na dönüÅŸtürdü. Avukatlar kararÄ± istinaf mahkemesine taÅŸÄ±yacak.

‘GAZETECÄ° KAMUYU Ä°LGÄ°LENDÄ°REN OLAYLARI AKTARIR’

FotoÄŸraf: Evrensel

NasuhbeyoÄŸlu ve KoÅŸar’Ä±n ardÄ±ndan Fatih Polat’Ä±n “KiÅŸiler arasÄ±ndaki haberleÅŸmenin gizliliÄŸini alenen ifÅŸa etme” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na geçildi. Dönemin Ankara Büyük Åžehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek ile dönemin TBMM Anayasa Komisyon BaÅŸkanÄ± Burhan Kuzu’ya ait olduÄŸu iddia edilen ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n haberleÅŸtirildiÄŸi 22 Åžubat 2010 tarihinde Evrensel’in sorumlu yazÄ± iÅŸleri müdürü olan Polat’a “KiÅŸiler arasÄ±ndaki haberleÅŸmenin gizliliÄŸini alenen ifÅŸa etme” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 5 Temmuz 2012’de çÄ±kan basÄ±n affÄ±yla Polat hakkÄ±nda açÄ±lan kovuÅŸturma ertelenmiÅŸti. Ancak 3 yÄ±l içinde baÅŸka bir suç iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle kovuÅŸturmaya kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edildi. Suçlamaya konu olan “Vekilleri fitiller bu iÅŸi çözerim” baÅŸlÄ±klÄ± habere açÄ±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda Polat ve avukatlarÄ± AvcÄ± ile SöÄŸütlü hazÄ±r bulundu. Suçlamaya iliÅŸkin savunmasÄ±nÄ± yapan Polat, söz konusu haberin Evrensel’in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 22 Åžubat 2010 tarihinden 1 gün önce AkÅŸam gazetesinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Söz konusu kayÄ±tlarÄ±n daha pek çok yerde haber olduÄŸuna dikkat çeken Polat, ABD’yi sarsan ve BaÅŸkan Richard Nixon’un istifasÄ±yla sonuçlanan Watergate SkandalÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak: “Ses kayÄ±tlarÄ± kiÅŸilerin görüÅŸme ve özel hayatÄ±na iliÅŸkinse gazeteci bunu haberleÅŸtirmez. Ancak kayÄ±tta, seçilmiÅŸ ve atanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin kamuyu ilgilendiren iletiÅŸimi söz konusuysa gazeteci bunu haber yapar.” dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) bildirgesini de hatÄ±rlatan Polat, gazetecinin halkÄ± ilgilendiren olaylarÄ± aktarma hakkÄ±na sahip olduÄŸunu söyledi. Polat, “Biz bunlarÄ± mesleÄŸimiz gereÄŸi yerine getiririz. SonrasÄ±nda baÅŸÄ±mÄ±za ne gelirse eyvallah.” diyerek savunmasÄ±nÄ± bitirdi.

DOSYA BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°YE GÖNDERÄ°LECEK

Polat’Ä±n avukatÄ± Devrim AvcÄ± da, “ifÅŸa etme” ifadesinin “kamuya açÄ±klama, aktarma” anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, “Zaten Evrensel’in haberinden önce kamuoyunun bildiÄŸi bir ÅŸey yeniden kamuoyuya ifÅŸa edilmez.” dedi. AvcÄ± mahkemeden, 21 Åžubat 2010 tarihli AkÅŸam gazetesine de soruÅŸturma açÄ±lÄ±p açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, haberin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 22 Åžubat 2010 tarihinden önce Evrensel gazetesinde davaya konu haberle ilgili yayÄ±n yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± hususunda dosyanÄ±n biliÅŸim uzmanÄ± bilirkiÅŸiye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, AkÅŸam gazetesinin hangi yargÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda olduÄŸu tespit edildikten sonra AvcÄ±’nÄ±n talebinin kabulü ile Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar verdi. Bir sonraki duruÅŸma 6 AralÄ±k’a ertelendi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 15:16

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