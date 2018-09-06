Genel YayÄ±n YÃ¶netmenimiz Fatih Polatâ€™a 10 bin TL para cezasÄ± verildi

Evrensel Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Fatih Polat'a, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 bin lira para cezasÄ± verildi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Gazetemiz Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat’Ä±n, “süreli yayÄ±nlarda kimliÄŸin açÄ±klanmasÄ±” suçlamasÄ±ndan yeniden yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü. Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararÄ±nda Polat’Ä± 10 bin lira para cezasÄ±na mahkum etti. Polat’Ä±n avukatlarÄ± kararÄ± istinafa taÅŸÄ±yacak.

AVUKAT BERAAT Ä°STEDÄ°

Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye baÅŸlayan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸmada gazetemiz Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat’Ä±n avukatÄ± Devrim AvcÄ± hazÄ±r bulundu. Avukat AvcÄ±, atÄ±lÄ± suçun unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Polat’Ä±n beraatini talep etti.

MAHKEME CEZA VERDÄ°

KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Polat’Ä± 10 bin TL para cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Polat, “süreli yayÄ±nlarda kimliÄŸin açÄ±klanmasÄ±” suçlamasÄ±ndan açÄ±lan dava kapsamÄ±nda 2013’te 10 bin lira para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, mahkeme hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Denetim sürecinde baÅŸka bir suçtan cezasÄ± kesinleÅŸen Polat’Ä±n yeniden yargÄ±lamasÄ±nÄ± yapan Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi de, önceki cezayÄ± tekrarlamÄ±ÅŸ oldu. Polat’Ä±n avukatÄ± AvcÄ±, kararÄ± Ä°stinaf’a taÅŸÄ±yacak.

NE OLMUÅžTU?

“Lise öÄŸrencisine ders ortasÄ±nda gözaltÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± haberin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± 23 MayÄ±s 2012 tarihinde gazetemizin Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü olan Polat, “18 yaÅŸÄ±ndan küçük suç failinin kimliÄŸini açÄ±klayacak ve tanÄ±nmasÄ±na yol açacak ÅŸekilde yayÄ±n yapmasÄ±” gerekçe gösterilerek yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Polat, Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamÄ±nda 10 bin lira para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme, 24 MayÄ±s 2013’te kesinleÅŸen kararÄ±nda Polat hakkÄ±nda verilen cezada hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 16:15

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