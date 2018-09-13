Gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Redhack davasÄ± 8 Ocak'a ertelendi

Berat Albayrakâ€™Ä±n Redhack tarafÄ±ndan ele geÃ§irilen e-posta hesabÄ±ndaki bilgileri haberleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in yargÄ±lanan altÄ± gazetecinin davasÄ± ertelendi.

Redhack’in ele geçirdiÄŸi Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak’a ait e-postalarÄ± haberleÅŸtiren 6 gazeteci hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n beÅŸinci duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde bulunan 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Redhack’in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak’a ait e-postalarÄ± haberleÅŸtirdikleri için yargÄ±lanan gazeteciler Ömer Çelik, Metin Yoksu, Derya Okatan ve Eray SargÄ±n, “Örgüt propagandasÄ± yapmak” ve “BiliÅŸim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya deÄŸiÅŸtirme”, Tunca ÖÄŸreten “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na faaliyette bulunma”, Mahir Kanaat ise “Örgüt üyeliÄŸi” iddialarÄ±yla suçlanÄ±yor.

DuruÅŸmayÄ± CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu, Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi (ÖGÄ°) Sözcüsü HakkÄ± Boltan, Evrensel Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat, Evrensel YazarÄ± Ceren Sözeri ve uluslararasÄ± gazeteciler takip etti.

Tunca ÖÄŸreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan ve Eray SargÄ±n ile avukatlarÄ± da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, sanÄ±klar hakkÄ±ndaki adli kontrol tedbirlerinin devamÄ±na hükmedilmesini talep etti.

'DÄ°JÄ°TAL MATERYALLERÄ°MÄ°N VERÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YORUM'

Tunca ÖÄŸreten'e mütalaa beyanÄ±na karÅŸÄ± diyecekleri soruldu. ÖÄŸreten, "YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l oldu gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda alÄ±nan bilgisayar ve telefonlarÄ±mÄ±z halen emniyettedir, mesleki açÄ±dan kullandÄ±ÄŸÄ±m dijitallerin bana verilmesini talep ediyorum, benimle ilgili bilirkiÅŸi incelemesine konu olabilecek herhangi bir dijital materyal yoktur. Bir yÄ±l tutuklu kaldÄ±m, çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mdan beri bütün duruÅŸmalara katÄ±ldÄ±m. Gazetecilik yapÄ±yorum, yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Mahir Kanaat da, dijital materyallerin teslim edilmesini talep etti.

'TEYZEMÄ°N KAYBETTÄ°ÄžÄ° ÇOCUÄžUNA AÄ°T BÄ°LGÄ°SAYARA EL KOYDULAR'

Derya Okatan ise, "Benim iki bilgisayar ve laptop’uma el konuldu. Ä°kisi de bana ait deÄŸil, biri arkadaÅŸÄ±ma biri teyzemin kaybettiÄŸi çocuÄŸuna ait. Ben taziye evinden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m, benim hakkÄ±mda bilgisayarla ilgili herhangi bir araÅŸtÄ±rma talebi yoktur. Ä°çerisinde teyzemin çocuklarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± da vardÄ±r, manevi deÄŸeri vardÄ±r iadesini talep ediyorum" diye konuÅŸtu.

Eray SargÄ±n, adli kontrolünün kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve beraatini talep etti.

'MÜVEKKÄ°LÄ°MÄ°N KIZININ, OYUN TABLETÄ° ALINMIÅžTIR'

Mahir Kanaat'Ä±n avukatÄ± Tolga Güvercin, "Tüm sanÄ±klar 21 gün gözaltÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r, bu bir hacker iddiasÄ± ile baÅŸlamÄ±ÅŸ, ellerinden alÄ±nan cihazlar 20 gün boyunca polisin elinde kalmÄ±ÅŸtÄ±r, polis bu cihazlarÄ± inceleyip sorular sormuÅŸ, emniyet imajlarÄ± almamÄ±ÅŸtÄ±r. Dava baÅŸlayalÄ± iki sene olmuÅŸtur. Müvekkilim bir sene cezaevinde kalmÄ±ÅŸtÄ±r, materyallere ekleme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belli deÄŸildir. Müvekkilimin kÄ±zÄ±nÄ±n oyun oynadÄ±ÄŸÄ± tableti de alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bütün duruÅŸmalara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hepsi sigortalÄ± iÅŸlerde çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Mülkiyet ve seyahat hakkÄ± ihlali söz konusudur" dedi.

DURUÅžMA 8 OCAK'A ERTELENDÄ°

Mahkeme heyeti verilen aradan sonra adli kontrollerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve vareste tutulma taleplerinin reddine karar verdi. DuruÅŸmaya mazeretsiz olarak gelmeyen ve haklarÄ±nda vareste tutulma kararÄ± bulunmayan Ömer Çelik ve Metin Yoksu'nun bir sonraki duruÅŸmaya zorla getirilmelerine karar verildi. Heyet dijital inceleme için beklenen bilirkiÅŸi raporunun henüz dosyaya gelmemesini gerekçe göstererek duruÅŸmayÄ± 8 Ocak'a erteledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 13:04

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