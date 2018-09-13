'TaÃ§sÄ±z kral' Metin Oktay anÄ±lÄ±yor

GolcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ kadar centilmenliÄŸi ve siyasi duruÅŸuyla da taraflÄ± tarafsÄ±z herkesin sevgisini kazanan Metin Oktay, 27. Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lÄ±yor.

'TaçsÄ±z kral' lakaplÄ±, sporumuzun sembol isimlerinden Metin Oktay, 27. ölüm yÄ±l dönümünde anÄ±lÄ±yor.

Futbol sahalarÄ±ndaki golcülüÄŸü kadar centilmenliÄŸiyle de herkesin sevgi ve saygÄ±sÄ±nÄ± kazanan Metin Oktay için sosyal medyada #MetinOktay etiketiyle mesajlar paylaÅŸÄ±lÄ±yor.

1954/55'te Ä°zmirspor'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini Galatasaray'da sürdüren Metin Oktay, 1961/62 sezonunda kÄ±sa süreliÄŸine Ä°talya'nÄ±n Palermo takÄ±mÄ±nda da forma giymiÅŸti. Oktay, 1969'da futbola sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla veda etti.

Metin Oktay, 36 milli maçta fileleri 19 kez havalandÄ±rdÄ±. Oktay, kariyeri boyunca 374 maçta 330 gole imza attÄ±.

Metin Oktay, futbolculuÄŸu sonrasÄ± Tercüman, GüneÅŸ ve Milliyet gazetelerinde spor yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±, 13 Eylül 1991'de trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DENÄ°ZLERÄ°N Ä°DAMINI ÖNLEMEK Ä°ÇÄ°N Ä°MZA TOPLADI

FutbolculuÄŸunun yanÄ± sÄ±ra dönemin sÄ±cak toplumsal meselelerinde de sessiz kalmayan Metin Oktay, Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan'Ä±n idamÄ±nÄ± önlemek için imza kampanyasÄ± baÅŸlatmasÄ±yla biliniyor.

TÄ°P SEÇMENÄ°YDÄ°

Milliyet YazarÄ± Melih AÅŸÄ±k, Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi seçmeni Metin Oktay'Ä±n ünlü bir yazara 'Bizi sosyalist yaptÄ±n ama sen aramÄ±zdan çektin gittin' diyerek sitem ettiÄŸini 2009 tarihli yazÄ±sÄ±nda aktarmÄ±ÅŸtÄ±. AÅŸÄ±k'Ä±n isim vermeden belirttiÄŸi anekdotta adÄ± geçen yazarÄ±n Çetin Altan olduÄŸunu Hikmet Çiçek yazmÄ±ÅŸtÄ±.

CEMAL SÜREYA'NIN KALEMÄ°NDEN METÄ°N OKTAY

Åžair Cemal Süreya ise 2000'e DoÄŸru dergisinde Oktay'Ä± ÅŸu sözlerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

“Metin Oktay adsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n büyük ÅŸiirini yaratarak en büyük ad oldu. Hiçbir büyük futbolcu bu kadar ekip adamÄ± olamaz. YaratÄ±cÄ±, büyük, kulübünün tarihinde çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bir beden zekâsÄ±nÄ± her an ayaÄŸÄ±nÄ±n önünde bulan adam... Galatasaray gerçekliÄŸinin baÅŸlamasÄ± onun dönemine rastlÄ±yor... Fenerbahçe’de her zaman kiÅŸisellik önde oldu. Galatasaray ise ekip çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçeÄŸiyle futbolu adamakÄ±llÄ± bir centilmen, bir boks maçÄ± olarak benimsedi...

“Metin Oktay’Ä±n bir özelliÄŸi de hiçbir zaman ÅŸÄ±marmamÄ±ÅŸ olmasÄ±. O rolü yanÄ±nda oynayan baÅŸka futbolculara bÄ±raktÄ±.Metin’de bütün bu büyük futbolcularÄ±n yanÄ±nda kendisini daha büyük gösteren bir ÅŸey var. Nedir bu acaba? Teknik mi, beden gücü mü, sezgi mi? Bütün bunlar birleÅŸmiÅŸ onda. Ama aynÄ± özellikleri baÅŸka futbolcularda kolayca seçiyoruz. SanÄ±rÄ±m asÄ±l niteliÄŸi topla buluÅŸmasÄ±. Ä°catçÄ±dÄ±r bu konuda. Sevecendir. Åžemsiyesini ne mi yaptÄ±? Fenerbahçe’ye attÄ±ÄŸÄ± çok ünlü bir gol vardÄ±r. ‘Uçan Manda’ olarak anÄ±lan Özcan’Ä±n beklediÄŸi kalenin aÄŸlarÄ±nÄ± yÄ±rttÄ±. AyÄ±p olmasÄ±n diye ve rakip takÄ±ma bir cemile olarak ÅŸemsiyesiyle örttü orayÄ±. Åžemsiyesinin bugün hâlâ orada olduÄŸu söylenir.”

FENERBAHÇE VE BEÅžÄ°KTAÅž DA UNUTMADI

#MetinOktay sosyal medya sitesi Twitter'da gündemin en üst sÄ±rasÄ±na yerleÅŸirken Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ da, Galatasaray'Ä±n efsanevi oyuncularÄ±ndan Metin Oktay'Ä± ölümünün 27. yÄ±lÄ±nda unutmadÄ±.

SarÄ±-lacivertli kulübün Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Galatasaray Spor Kulübünün ve Türk futbolunun efsane futbolcularÄ±ndan Metin Oktay'Ä±, vefatÄ±nÄ±n 27. yÄ±lÄ±nda saygÄ± ve rahmetle anÄ±yoruz." denildi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda ise "TaraflÄ± tarafsÄ±z herkesin takdirini kazanmÄ±ÅŸ, Türk futbolunun taçsÄ±z kralÄ± Metin Oktay’Ä± vefatÄ±nÄ±n 27. YÄ±lÄ±nda saygÄ± ve özlemle anÄ±yoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

YeÅŸil sahalarÄ±n Frank Sinatraâ€™sÄ±

Metin Oktay mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Metinâ€™in deÄŸeri

TaÃ§sÄ±z Kral Metin Oktay, 82. doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde anÄ±lÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 13:48

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