Rusya: Militanlar, Ä°dlib'de kimyasal silah kullanmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Rusya'nÄ±n Suriye'deki AteÅŸkesi Ä°zleme Merkezi, Suriye ordusunu kimyasal saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemekle suÃ§lamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ifade etti.

Rusya'nÄ±n Suriye'deki AteÅŸkesi Ä°zleme Merkezi, Beyaz MiÄŸferler'in militanlarla birlikte Ä°dlib'de mizansen çekimlerine katÄ±lan kiÅŸilere karÅŸÄ± klor bazlÄ± gerçek zehirleyici madde kullanmaya ve daha sonra Suriye ordusunu kimyasal saldÄ±rÄ± düzenlemekle suçlamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ifade etti.

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, Suriye'de militanlar tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen kimyasal saldÄ±rÄ± provokasyonu hakkÄ±nda bir açÄ±klama yapan Rusya'nÄ±n Suriye'deki AteÅŸkesi Ä°zleme Merkezi, "Beyaz MiÄŸferler, militanlarla birlikte Suriye ordusunu kimyasal saldÄ±rÄ± düzenlemekle suçlamak amacÄ±yla Ä°dlib'de mizansen çekimlerine katÄ±lan sivillere karÅŸÄ± klor bazlÄ± zehirleyici madde kullanmayÄ± planlÄ±yor. Beyaz MiÄŸferler, 9 Eylül'den bu yana Han Åžeyhun'da kimyasal saldÄ±rÄ± mizanseni çekiminin provasÄ±nÄ± yapÄ±yor ve bu provalara 8-12 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 10 çocuk dahil 30 sivil katÄ±lÄ±yor" dedi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:23

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