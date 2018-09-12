Ã‡HD ve HHB Ã¼yesi avukatlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 3. gÃ¼nÃ¼nde

Ã‡aÄŸdaÅŸ HukukÃ§ular DerneÄŸi ve HalkÄ±n Hukuk BÃ¼rosu Ã¼yesi 18 avukatÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde devam ediliyor.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) ve HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 17’si tutuklu 18 avukatÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na üçüncü gününde devam ediliyor.

Tutuklu avukatlardan BarkÄ±n Timtik, Oya Aslan ve Özgür YÄ±lmaz’Ä±n “örgüt yöneticiliÄŸi” 17 avukatÄ±n ise “örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan BakÄ±rköy Adliyesi’ndeki Konferans Salonunda görülüyor. Tutuklu avukatlar, Ahmet MandacÄ±, Aycan Çiçek, AyÅŸegül ÇaÄŸatay, Aytaç Ünsal, BarkÄ±n Timtik, Behiç AÅŸçÄ±, Didem Baydar Ünsal, Ebru Timtik, Engin GökoÄŸlu, Naciye Demir, Özgür YÄ±lmaz, Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, Süleyman Gökten, Åžükriye Erden, YaÄŸmur Ererken, Yaprak Türkmen, Zehra Özdemir ve tutuksuz avukat Ezgi ÇakÄ±r duruÅŸmada hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± aralarÄ±nda HDP Milletvekilleri Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal’Ä±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi izliyor.

‘SAVCI TARAFGÄ°R, HIRSLI VE BÄ°LGÄ°SÄ°Z’

ÇHD ve HHB üyesi avukatlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n üçüncü günü, tutuklu avukat Naciye Demir’in savunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. ÇocukluÄŸundan beri haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± direndiÄŸini söyleyen Demir, ilk tutuklandÄ±ÄŸÄ±nda 15 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirtti. 1 senedir tutuklu kalmasÄ±na sebep olan iddianameye iliÅŸkin söyleyebileceÄŸi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Demir, “Ä°ddianamede bana iliÅŸkin hiçbir ÅŸey yok. Sadece bir tanÄ±k varmÄ±ÅŸ. NeymiÅŸ, müvekkillerimi ziyarete gitmiÅŸim. GideceÄŸim tabii benim mesleÄŸim bu. 1 yÄ±ldÄ±r hiçbir ÅŸey olmamasÄ±na raÄŸmen tutukluyum. Buna üzüldüm mü, hayÄ±r. Tek üzüldüÄŸüm ÅŸey evladÄ±mdan ayrÄ± kalmak.” dedi. Demir iddianameyi hazÄ±rlayan savcÄ±yÄ± ise, “tarafgir, hÄ±rslÄ± ve bilgisiz” olarak tanÄ±mladÄ±. Demir, “Bu belge, iddianameden baÅŸka her ÅŸey. AÄŸaç israfÄ±. Hukuk fakültesi mezunu olan birinin hazÄ±rlayacaÄŸÄ± bir ÅŸey deÄŸil bu iddianame. Bu kadar cahilce hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. Örgüt üyesi olduÄŸuma dair bir bilgi, belge, kanÄ±t var mÄ±? Yok. TanÄ±k diyor ki ‘davalara giriyor, müvekkilleri ziyaret ediyor’. E doÄŸru. Ben avukatÄ±m. Peki buradan benim örgüt üyesi olduÄŸuma dair kanÄ±t ne?” diye konuÅŸtu. Beraat ya da tahliye talebi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Demir mahkemeye ÅŸöyle seslendi: “Devletin size dediÄŸini mi yaparsÄ±nÄ±z vicdanÄ±nÄ±zÄ± mÄ± dinlersiniz o size kalmÄ±ÅŸ.”

‘GARDÄ°YANLARIN KIRDIÄžI KOLUM SAKAT KALDI’

Demir’in ardÄ±ndan tutuklu avukatlardan Engin GökoÄŸlu’nun savunmasÄ±na geçildi. 2008’den bu yana avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden GökoÄŸlu, mesleki faaliyetleri sebebiyle daha önce de birçok kez gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gözaltÄ±nda iÅŸkenceye maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸkence uygulayan polislerce kolunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±: “12 Eylül’de gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p Ä°stanbul’a getirildik. GözaltÄ±ndaki iÅŸkence sÄ±rasÄ±nda kaburgam kÄ±rÄ±ldÄ±, gözüm morardÄ±. AynÄ± polisler muayeneye götürdüÄŸünde, yÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bize saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± söylediler. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸkenceye dair suç duyurusunda bulundu ancak 1 senedir hâlâ açÄ±lan bir soruÅŸturma yok.” Tutuklu bulunduÄŸu TekirdaÄŸ T Tipi Cezaevi’nde de gardiyanlar tarafÄ±ndan maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸkence sonucu kolunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GökoÄŸlu, “

Hapishanede kolumu kÄ±rdÄ±lar, kolum kÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra yerlerde sürüklediler, çÄ±plak soydular, tekmelediler, kafamdan kan iç çamaÅŸÄ±rÄ±ma damlÄ±yor. Saatler sonra hastaneye götürüldüm. Kolum alçÄ±ya alÄ±ndÄ±. 1 buçuk ay alçÄ±da kaldÄ±. AlçÄ± açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için kolum sakat kaldÄ±. Ä°lla iÅŸkence yapan tekme atan deÄŸildir. Ä°ÅŸkence, organize bir iÅŸtir. AdÄ± faÅŸizmdir. Bunu yapan sizlersiniz. Sizin gibi düÅŸünmediÄŸimiz için bize bunlarÄ± yapÄ±yorlar. Aylarca tedavim engellendi suçlular deÄŸil ben ve arkadaÅŸlarÄ±m suçlu ilan edildi.” dedi.

‘HAPÄ°SHANEYE KÄ°TAP GÄ°RMÄ°YOR UYUÅžTURUCU GÄ°RÄ°YOR’

YargÄ± sistemini eleÅŸtiren GökoÄŸlu, hukukun iktidardaki egemen sÄ±nÄ±fÄ±n çÄ±karÄ±nÄ± koruduÄŸunu söyledi. GökoÄŸlu, “Milletvekililerinin ve avukatlarÄ±n tutuklanmasÄ± demokrasi deÄŸil kurumsallaÅŸmÄ±ÅŸ faÅŸizm demektir. Bugün devlet muhalefet yapan herkese terörist gözüyle bakÄ±yor. Çoluk çocuk katlettiniz, doÄŸayÄ± katlettiniz, halkÄ± açlÄ±ÄŸa mahkum ettiniz. AsÄ±l terörist bu tabloyu yaratanlardÄ±r. Bize, halkÄ±n avukatlarÄ±na terörist diyemezsiniz. Tarihsel ve siyasal olarak gerçek budur.” diye konuÅŸtu. GökoÄŸlu, mahkemede TekirdaÄŸ T Tipi Cezaevi yönetimi hakkÄ±nda da suç duyurusunda bulunarak, hapishaneye uyuÅŸturucu girdiÄŸi bilgisini verdi. GökoÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu: “Hapishaneye kitap girmiyor uyuÅŸturucu giriyor, buradan ihbar ediyorum. Müdüre söyledim, ‘valla olmuÅŸtur’ dedi. Böyle bir ülkede yaÅŸÄ±yoruz. Ben Selçuk Bey’in stajyeriyim. AyÅŸegül benim stajyerim. Ä°kimizi de yargÄ±lÄ±yorsunuz ÅŸimdi. AyÅŸegül'ün görevi çÄ±kÄ±p devrimci avukatlar yetiÅŸtirmek. Neden? Bizim içimizde mecbur kurdu var. Nedir bu kurt? Biz Ä°nce Memed'iz, haksÄ±zlÄ±ÄŸa dayanamayÄ±z.”

Tutulu avukatlardan Zehra Özdemir savunmasÄ±nda tanÄ±k Berk Ercan’Ä±n yalan ifade verdiÄŸini belirterek, “Dosya tanÄ±ÄŸÄ± Berk Ercan, HalkÄ±n Hukuk Bürosu avukatÄ± olduÄŸumu söylüyor. Berk Ercan bir yalancÄ±dÄ±r. Çünkü ben bu büronun avukatÄ± deÄŸilim.” dedi. Kendileriyle birlikte avukatlarÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n da tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen tutuklu avukat AyÅŸegül ÇaÄŸatay savunmasÄ±nda, “Tutuklu meslektaÅŸÄ±m Åžükriye Erden’in kÄ±zÄ± Merve Önem tutsak. Bu mahkemede yargÄ±lamasÄ± sürüyor. Onun da tahliye edilmesini istiyoruz çünkü bize yönelen kin yüzünden tutuklandÄ±.” diye konuÅŸtu.

BAKANLIK ANNE KIZIN AYNI HAPÄ°SHANEDE KALMASINA Ä°ZÄ°N VERMEDÄ°

DuruÅŸma verilen öÄŸlen arasÄ±nÄ±n arsÄ±ndan tutuklu avukat Didem Baydar Ünsal’Ä±n savunmasÄ±yla devam etti. Ä°ddianameye dönük eleÅŸtiriler yapan Ünsal, “500 küsür sayfalÄ±k iddianamenin hukuk fakültesi mezunu biri tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamak için 500 tanÄ±k gerekir.” dedi. Ünsal da Åžükriye Erden’in kÄ±zÄ± Merve Önem’in annesinin ardÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±: “Özgürlüklerimizden çaldÄ±klarÄ± yetmiyor bir de tehditlerle sindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Åžükriye ablanÄ±n kÄ±zÄ± Merve Önem tutuklandÄ±. Bizden 2 ay sonraya duruÅŸma tarihi verildi. Merve, duruÅŸmaya çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±z belli olduÄŸunda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ± yazarak Silivri’ye gelmesi halinde annesi Åžükriye Erden’le kalmak istedi. Ancak isteÄŸi dikkate dahi alÄ±nmadÄ±. Åžükriye ablayÄ± Silivri’de deÄŸil BakÄ±rköy’de geçici koÄŸuÅŸa koydular. Bu nasÄ±l adalettir?”

‘Ä°TÄ°RAFÇI DEÄžÄ°L Ä°FTÄ°RACI’

Dosya tanÄ±ÄŸÄ± Berk Ercan’Ä±n ifadelerinin hiçbir inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen onun beyanlarÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Ünsal, “Bizi gözaltÄ±na alanlarÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ± zavallÄ± bir itirafçÄ±nÄ±n beyanlarÄ± oldu. BaskÄ±yla, tehditle, cezadan kurtulma yoluyla alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r bu ifadeler. Berk Ercan da paspas hale getirilip insanlÄ±ÄŸÄ±ndan çÄ±kartÄ±lacaktÄ±r. Berk Ercan itirafçÄ± deÄŸil iftiracÄ±dÄ±r.” diyerek savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±.

‘DEVLET 25 YILDIR ÜYE OLDUÄžUMA KARAR VEREMEDÄ°’

Tutuklu avukatlardan Özgür YÄ±lmaz savunmasÄ±nda, “Bir kriz yaÅŸÄ±yoruz. Herkesin hayatÄ±nÄ± etkiliyor bu kriz. Bize faturasÄ± da tutuklanmak oldu. Ä°stiklal Mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda DGM’ler ve Özel Yetkili Mahkemeler gibi adÄ± deÄŸiÅŸen bir ton mahkemede yargÄ±landÄ±k. Bu mahkemelerin hiçbiri de örgüt üyesi olup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±za bir karar verilmemiÅŸ. KiÅŸisel tarihim açÄ±sÄ±ndan örnek verecek olursam, ben 94’te de örgüt üyeliÄŸinden yargÄ±landÄ±m. Devlet 25 senedir benim üye olduÄŸuma karar veremedi. Sizin iÅŸiniz zor ve kolay. Sizden önce karar veremeyen mahkemelerin kararÄ±nÄ± siz vereceksiniz.” diye konuÅŸtu

‘EGEMENLERE GÖRE Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N KADERÄ°NDE ÖLÜM VAR’

DuruÅŸmanÄ±n üçüncü gününde son olarak tutuklu avukat Süleyman Gökten savunma yaptÄ±. 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n gözü önünde ÅŸafak operasyonuyla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gökten, “Kar maskeli, aÄŸÄ±r silahlÄ± polislerce evim basÄ±lÄ±p 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±mÄ±n önünde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. DosyamÄ±zÄ± ne kadar iyi avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla doldurmuÅŸlar. Biz inatla halkÄ±n haklarÄ±nÄ± savunuyoruz. Bu yüzden sakÄ±ncalÄ± insanlar listesindeyiz.” dedi. Meslek hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸçi gibi olduÄŸunu ve bu sebeple de iÅŸçilerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gökten ÅŸöyle devam etti: “Ä°ÅŸçiler neredeyse ben de oradaydÄ±m.Ä°ÅŸçilere taÅŸeronluÄŸun modern kölelik olduÄŸunu anlattÄ±m. 2 milyon taÅŸeron iÅŸçi var. TaÅŸeron yasa dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r, daha fazla çalÄ±ÅŸÄ±p daha az ücret alÄ±nmasÄ±dÄ±r dedim. Mahkemelerden taÅŸeronun yasadÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ile ilgili kararlar aldÄ±k ama hiçbiri uygulanmadÄ±. TaÅŸeron ile ilgili düzenlenme en son KHK ile yapÄ±ldÄ±. Bu ÅŸekilde kimsenin tartÄ±ÅŸmasÄ±na izin vermeden, herkesten kaçÄ±rÄ±larak taÅŸeron yasalaÅŸtÄ±. ‘Vur geç’ diye bir sistem var artÄ±k. Önce yapÄ±yorlar sonra izin gelse de olur gelmese de olur diyorlar. KHK ile güvenlik soruÅŸturmasÄ± yapma ÅŸartÄ± geldi. Bu ÅŸekilde fiÅŸleme yapÄ±lÄ±yor. YazÄ±lÄ± veya sözlü sÄ±nav getirildi. TaÅŸeron iÅŸçilere; iktidara yakÄ±n sendikalara üye olmalarÄ± dayatÄ±ldÄ±. Çoçuk iÅŸçiliÄŸine karsÄ± çÄ±ktÄ±m. ÇocuklarÄ±n dizleri çalÄ±ÅŸÄ±rken deÄŸil oynarken kanamalÄ± dedim. Egemenlere göre iÅŸçilerin kaderinde ölüm vardÄ±r. Sonuç Allah’a havale edilir. Türkiye de iÅŸ güvenliÄŸi budur. Genellikle küçük iÅŸ cinayetlerine ceza verilir ve çoÄŸunda iÅŸci sorumlu bulunur.”

TUTUKLU AVUKATLARA 3 GÜNDÜR YEMEK VERÄ°LMÄ°YOR

Gökten’in savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz alan Avukat Güçlü Sevimli, tutuklu avukatlara 3 gündür cezaevinden yemek gelmediÄŸini söyledi. Tutuklu avukatlardan Aytaç Ünsal da söz alarak3 gündü kendilerine yalnÄ±zca ekmek ve küçük kahvaltÄ±lÄ±k kaplarda reçel verildiÄŸini söyledi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Kadir Alpar, duruma iliÅŸkin görevlilerle konuÅŸup durumu netleÅŸtireceÄŸini söyledi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar dün ÅŸifahen son oturumun Silivri Cezaevi Kampüsü’nde görüleceÄŸini söylemiÅŸti. Avukat Sevimli, yarÄ±nki oturumda dinlenecek 3 sanÄ±ktan sonra avukatlarÄ±n savunmasÄ±na geçileceÄŸini ve cuma günü Silivri’ye gidilmesi durumunda savunmanÄ±n bölüneceÄŸini belirtti ve duruÅŸmanÄ±n BakÄ±rköy’de görülmesini talep etti. Mahkeme talebi yarÄ±n deÄŸerlendireceÄŸini söyledi.

Ã‡HD ve HHB'li avukatlarÄ±n davasÄ±: Bu dosyada 'terÃ¶rist' aramayÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 20:06

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