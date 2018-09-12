'Sarallar' ile baÄŸlantÄ±lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne operasyonda 15 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul, Trabzon, Ã‡orum ve MuÄŸla'da 'Sarallar' olarak tanÄ±nan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 15 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Organize Suçlarla Mücadele Åžube ekiplerinin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle baÄŸlantÄ±lÄ± bir gruba yönelik operasyonu sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan 15 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Organize Suçlarla Mücadele Åžube ekiplerine ÅŸüphelilerle ilgili aralarÄ±nda sanayici ve patronlarÄ±n bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin ÅŸikayetçi olduÄŸu öÄŸrenildi. Polis ekipleri ÅŸüphelilerin 6 farklÄ± suç eylemlerini tespit etti.

2 MÄ°LYON LÄ°RAYA KADAR SENET Ä°MZALATIYORLAR

Polis ekipleri ÅŸüphelilerin, iddiaya göre Ä°stanbul ÅžiÅŸli ve Beylikdüzü, MuÄŸla merkez ve Bodrum'da yasa dÄ±ÅŸÄ± kumar oynatarak verdikleri borç paralara karÅŸÄ±lÄ±k 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar senetleri zorla imzalattÄ±klarÄ±, ödemesi geciken ve ödeme tarihi geçmiÅŸ borçlarÄ± kendi kendilerine en az 500 bin lira yükselterek zorla tahsilat yaptÄ±klarÄ±nÄ± ileri sürdü.

PARALAR GECE KULUBÜ, RESTORAN VE YATA

Åžüphelilerin elde ettikleri paralarla Bodrum'da gece kulübü ve restoran açarak lüks yaÅŸam sürdüÄŸü, cip ile yat satÄ±n aldÄ±klarÄ± polis ekipleri tarafÄ±ndan tespit edildi.

CÄ°PTE KALAÅžNÄ°KOF BULUNMUÅžTU

Åžüphelilerin adreslerinde ve araçlarÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, biri kalaÅŸnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklÄ± kiÅŸilere ait 128 kredi kartÄ± ve banka kartÄ± ile 89 hesap cüzdanÄ± ele geçirilmiÅŸti. Öte yandan baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda bir cipteki gizli bölmede kalaÅŸnikof tüfek ele geçirilmiÅŸti.

Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin ÅŸüphelilerin adreslerine yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nlar polis kameralarÄ± tarafÄ±ndan görüntülendi. Polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda ÅŸüphelilere ait silahlarÄ± bulmasÄ± görüntülere yansÄ±dÄ±. Ekiplerin bir iÅŸyerinde yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda farklÄ± kiÅŸilere ait 128 kredi kartÄ± ve banka kartÄ±nÄ± bir kartlÄ±kta bulmalarÄ± görüntülendi. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 09:44

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