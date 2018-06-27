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Fotoğraf: Pixabay
Sarallar organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
27 Haziran 2018 08:02
İzmir merkezli 7 ilde organize suç örgütü Sarallar grubuna dönük operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
İzmir’in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütü Sarallara yönelik operasyon düzenlendi.
53 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Sarallar grubundan İ. Saral, İzmir’de bir motor kulübü grubu başkanlığını yürüten N. Arabacı’nın da bulunduğu belirtildi. (İzmir/DHA)
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