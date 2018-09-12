FotoÄŸraf: Vehbi SarÄ±han/DHA
Manisa'da tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi, 32 kiÅŸi yaralandÄ±
Manisa SarÄ±gÃ¶l'de tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan aracÄ±n devrilmesi sonucu 32 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Manisa'nÄ±n SarÄ±göl ilçesinde tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan midibüsün devrilmesi sonucu 32 kiÅŸi yaralandÄ±. Yan yatan otobüsün 70 metrelik uçurumun kÄ±yÄ±sÄ±nda durmasÄ±, olasÄ± faciayÄ± önledi.
Kaza, bugün saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda Güneydamlar- BahadÄ±rlar karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. SarÄ±göl'ün kÄ±rsal Åžehdavutlar Mahallesi'nden aldÄ±ÄŸÄ± üzüm iÅŸçilerini SarÄ±göl ovasÄ±ndaki bir üzüm baÄŸÄ±na götüren Efraim Öz (27) yönetimindeki 45 L 4749 plakalÄ± otobüs, iddiaya göre freninin boÅŸalmasÄ± sonucu kontrolden çÄ±kÄ±p, devrildi. YaklaÅŸÄ±k 15 metre sürüklenen otobüs, 70 metrelik uçurumun kÄ±yÄ±sÄ±nda durabildi. AracÄ±n uçuruma düÅŸmemesi, olasÄ± bir faciayÄ± önledi.
Kazada araç ÅŸoförü Öz'ün de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi edilen yaralÄ±lardan 22'si taburcu edildi.
Hastanede tedavisi süren diÄŸer yaralÄ±larÄ±n da hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (Manisa/DHA)
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