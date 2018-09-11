Morgan Stanley: Merkez BankasÄ± beklentinin Ã¼zerinde faiz artÄ±rabilir

ABD merkezli yatÄ±rÄ±m bankasÄ± Morgan Stanley, TCMB'nin 13 EylÃ¼l'deki toplantÄ±sÄ±ndan 425 baz puan faiz artÄ±rÄ±mÄ± beklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD merkezli yatÄ±rÄ±m bankasÄ± Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n 13 Eylül'deki toplantÄ±sÄ±ndan, piyasanÄ±n beklentisi olan 325 baz puan artÄ±rÄ±mÄ±n aksine 425 baz puan faiz artÄ±rÄ±mÄ± beklediklerini duyurdu.

Foreks’te yer alan habere göre Morgan Stanley, dolarÄ±n 6,40’ta kalacaÄŸÄ± öngörüsüyle Türkiye’de aralÄ±k ayÄ±nda enflasyonun yüzde 20,7 olarak gerçekleÅŸeceÄŸini tahmin etti. Fiyat ve finansal istikrara yönelik yüksek risklerin devam ettiÄŸini belirten Morgan Stanley, bu durumda Merkez BankasÄ±’nÄ±n politika faizini 425 baz puan sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rarak yüzde 22.0’ye çÄ±karmasÄ±nÄ± beklediklerini bildirdi.

PiyasanÄ±n beklentisinin Bloomberg anketine göre 325 baz puan artÄ±rÄ±m yününde olduÄŸuna iÅŸaret eden Morgan Stanley, kendilerinin ise 425 baz puan artÄ±rÄ±m beklediklerini vurguladÄ±.

Morgan Stanley, TCMB’nin aktif gecelik fonlama faizinin hali hazÄ±rda yüzde 19.25 olduÄŸuna iÅŸaret ederek, bu oran dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda fonlama faizinde artÄ±ÅŸÄ±n 275 baz puanda kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AçÄ±klamada, “Enflasyonun finansal istikrar endiÅŸeleri ile bir araya gelmesinin TCMB’ni para politikasÄ± duruÅŸunu ayarlamasÄ±nÄ± gerekli kÄ±lÄ±yor. TCMB’nin geçtiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama bu beklentiyi teyit ediyor” görüÅŸüne yer verildi. (HABER MERKEZÄ°)

2. 'ÅŸak'a para kalmadÄ±: TCMB'nin dÃ¶viz rezervi 18.2 milyar dolara indi

Fitch, 4 bankanÄ±n kredi notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 22:01

www.evrensel.net