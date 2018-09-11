2. 'ÅŸak'a para kalmadÄ±: TCMB'nin dÃ¶viz rezervi 18.2 milyar dolara indi

Merkez BankasÄ±'nÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda 27.6 milyar dolar olan net dÃ¶viz rezervi 31 AÄŸustosâ€™ta 18.2 milyar dolara geriledi.

Artan döviz kurlarÄ±nÄ±n vatandaÅŸÄ±n cebine etkisi tüm yakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sürerken ekonomik gidiÅŸata iliÅŸkin olumsuz verilere bir yenisi eklendi. Merkez BankasÄ±'nÄ±n günbegün eriyen net döviz rezervinin 31 AÄŸustos’ta 18.2 milyar dolara gerilediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Bu rakam akÄ±llara akÄ±llara Necmettin BatÄ±rel'in dolar kurunu düÅŸürmeye yönelik "Ben Merkez BankasÄ± olsam 10 milyar dolar ÅŸakkadanak satarÄ±m. ÅžaÅŸÄ±rÄ±r millet, hiç beklemedikleri bir hareket. 'Niye satÄ±yor, nasÄ±l satÄ±yor? Demek ki rezervleri varmÄ±ÅŸ' diyecekler. Dolar düÅŸecek ama biraz yavaÅŸ düÅŸecek. Merkez BankasÄ±'nÄ±n pili bitecek diye bekleyecekler. Arkadan bir 10 milyar daha satarÄ±m, 20. Yetmedi bir 10 daha satarÄ±m, bitti" önerisini getirdi. Zira TCMB'nin BatÄ±rel'in önerisindeki ikinci 10 milyarÄ± satacak rezervi kalmadÄ±.

Dünya gazetesinden Alaattin AktaÅŸ'Ä±n "Merkez’in net döviz rezervi 18.2 milyar dolara indi" baÅŸlÄ±klÄ± köÅŸesinde TCMB'nin net döviz rezervi kaybÄ±na ÅŸu ifadelerle dikkat çekiliyor:

"Merkez BankasÄ± net döviz rezervi açÄ±sÄ±ndan her geçen gün kan kaybediyor. Geçen yÄ±lÄ±n sonunda 27.6 milyar dolar olan net rezerv, son verinin oluÅŸtuÄŸu 31 AÄŸustos’ta 18.2 milyar dolara geriledi.

Analitik bilanço ve haftalÄ±k vaziyette yer alan verilerden yola çÄ±karak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hesaplamalar, Merkez BankasÄ±’nÄ±n net döviz rezervindeki kaybÄ±n sekiz ayda 9.4 milyar dolarÄ± bulduÄŸunu gösteriyor.

Türkiye için 9.4 milyar dolarlÄ±k kaybÄ±n çok da önemli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek tabii ki mümkün deÄŸil. Dikkat edelim; rezerv örneÄŸin 109 milyardan 100 milyara inmiyor. 27.6 milyardan 18.2 milyara düÅŸüÅŸ söz konusu.

Yani rezervdeki kaybÄ±n oranÄ± çok yüksek. Merkez BankasÄ± sekiz ayda net döviz rezervinin tam yüzde 34’ünü kaybetmiÅŸ durumda.

Kabul etmek zorundayÄ±z, bu çok yüksek bir oran. Türkiye, örneÄŸin önümüzdeki sekiz ayda mevcut rezervinin üçte birini daha kaybedemez. ArtÄ±k sÄ±nÄ±ra gelmiÅŸ sayÄ±lÄ±rÄ±z."

YazÄ±sÄ±nÄ±n devamÄ±nda net döviz rezervinden 8 ayda ortaya çÄ±kan 9.4 milyar dolarlÄ±k kaybÄ±n 3'te 1'inin aÄŸustos ayÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Alaattin AktaÅŸ, "Net rezerv, aÄŸustos ayÄ±nda 3.1 milyar dolar azaldÄ±. Bu azalmanÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ± da 24- 31 AÄŸustos haftasÄ±nda oluÅŸtu. Merkez BankasÄ±’nÄ±n net döviz rezervi, aÄŸustos ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda 1.8 milyar dolar geriledi. Rezerv, 10-17 AÄŸustos haftasÄ±nda da 1.1 milyar dolarlÄ±k düÅŸüÅŸ gösterdi" ifadelerini kullandÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:04

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