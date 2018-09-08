KODA ve ÃœNÄ°VDERâ€™den yaz okulu

KODA ve ÃœNÄ°VDERâ€™in birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Hayat Bilgisi Okuluâ€™nun ikinci yaz okulu 10-14 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek.

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi (KODA) ve Üniversite ÖÄŸretim Üyeleri DerneÄŸinin (ÜNÄ°VDER) birlikte yürüttüÄŸü Hayat Bilgisi Okulu’nun ikinci yaz okulu 10-14 Eylül tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸecek.

Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ anÄ±sÄ±na düzenlenen 2. yaz okulunun temasÄ± ise, “Kültür: Gündelik Hayattan Kurama”. 45 kiÅŸilik kontenjan dahilinde tam pansiyon konaklama ve Kocaelinden ücretsiz ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ± yaz okulunda, birlikte üretmek ve tartÄ±ÅŸma ortamÄ± yaratmak planlanÄ±yor. Kültür kuramlarÄ±, siyasal kültür, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kültürü, feminist&queer kuram, edebiyat, sanat, teknoloji ve gündelik hayat gibi atölye ve seminerler düzenlenecek. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 16:15

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