Ä°sveÃ§ seÃ§imlerinde emekÃ§ilerin sorunlarÄ± yok

Ä°sveÃ§â€™te bugÃ¼n yapÄ±lacak seÃ§imlerde Ã¶zelleÅŸtirme, kamudaki kesintiler, grev hakkÄ± sÄ±nÄ±rlamasÄ± ve gÃ¼vencesiz Ã§alÄ±ÅŸma partilerin gÃ¼ndeminde yok.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’te bugün yapÄ±lacak seçimler öncesi tartÄ±ÅŸmalar, seçim vaatleri birbirinden çok da farklÄ± olmayan iki bloktan hangisinin yeni hükümeti kurabileceÄŸi üzerinde yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. ÖzelleÅŸtirme, kamu hizmetlerinde kesintiler, grev hakkÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlama ve iÅŸ güvencesinin ortadan kaldÄ±rÄ±lma giriÅŸimleri partilerin gündeminde yok.

TEK BAÅžINA Ä°KTÄ°DAR GÖRÜNMÜYOR

Bugün yapÄ±lacak milletvekili seçimleri ve yerel seçimler öncesi yapÄ±lan kamuoyu yoklamalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±, “KÄ±rmÄ±zÄ±-YeÅŸil Ä°ttifak” olarak adlandÄ±rÄ±lan Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi, Çevre Partisi YeÅŸiller ve Sol Parti ile Muhafazakar Parti, Merkez Partisi, Liberal Parti ve Hristiyan Demokratlar ittifakÄ± arasÄ±ndaki farkÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Bloklardan hiçbiri tek baÅŸÄ±na hükümet kuracak çoÄŸunluÄŸu bulamÄ±yor.

2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seçimlerde yüzde 12.9 oranÄ±nda oy alan Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ± ise tÄ±rmanÄ±ÅŸta. Tüm kamuoyu ÅŸirketlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarda partinin oylarÄ±nÄ±n yüzde 16 ila yüzde 24 bandÄ±nda olduÄŸunu görülüyor.

HALKIN EN BÜYÜK DERDÄ° SAÄžLIK HAKKI

Yuogos adlÄ± kamuoyu ÅŸirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ± seçmenler için can alÄ±cÄ± sorunun iddia edilenin tersine sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve göçmen sorunu deÄŸil saÄŸlÄ±k sistemindeki sorunlar olduÄŸunu ortaya koydu.

AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lanlarÄ±n yüzde 52.3’ü kendileri için en önemli sorunun saÄŸlÄ±k olduÄŸunu söylerken göçmen ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorunun daha önemli olduÄŸunu söyleyenlerin oranÄ± yüzde 47.5. Seçmelerin önemli gördüÄŸü üçüncü sorun ise yüzde 34.5 oranÄ± ile toplumda artÄ±ÅŸ gösteren suç oranÄ±.

SORUNUN KAYNAÄžI TARTIÅžILMIYOR

Sol Parti dÄ±ÅŸta bÄ±rakÄ±lÄ±rsa diÄŸer partilerin sorunlarÄ± çözüm önerileri ise bir birinden farklÄ± deÄŸil.

SaÄŸlÄ±k sisteminde ortaya çÄ±kan sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n neoliberal politikalarÄ±n uygulanmasÄ±, özelleÅŸtirme ve taÅŸeronlaÅŸtÄ±rma olduÄŸunun bilinmesine raÄŸmen bunlar tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±yor.

Bir önceki seçimlerde olduÄŸu gibi Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi ve Sol Parti, saÄŸlÄ±k sektöründeki özel ÅŸirketlerin kârlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± söylemekle yetiniyor.

Sol Partinin dÄ±ÅŸarÄ±dan verdiÄŸi destekle 4 yÄ±ldÄ±r hükümette olan ve kârlarÄ± kÄ±sÄ±tlamayan sosyal demokratlarÄ±n bu söylemleri seçmenlere inandÄ±rÄ±cÄ± gelmiyor.

Dünya ve Avrupa’da yükselen milliyetçilik ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve esen saÄŸ rüzgarlarÄ±n Ä°sveç’te de esmesiyle birlikte sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ± gösteren Ä°sveç DemokratlarÄ± büyük bir ilerleme kaydetti.

IRKÇI PARTÄ°NÄ°N GÖÇMEN POLÄ°TÄ°KASINI BENÄ°MSEDÄ°LER

KÄ±rmÄ±zÄ±-YeÅŸil Hükümet, Ä±rkçÄ± partinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kma yerine 2015 yÄ±lÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinden sonra saÄŸ partilerle anlaÅŸarak Avrupa’nÄ±n en katÄ± göçmen politikasÄ±nÄ± uygulamaya koydu. Partiler, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± daha katÄ± söylemlerde bulunma yarÄ±ÅŸÄ±na girdi. Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi, Ä±rkçÄ± partinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve göçmen politikasÄ±nÄ± kendi politikasÄ±na dönüÅŸtürdü.

Suçla mücadele söz konusu olduÄŸunda da Sol Parti hariç tüm partiler aynÄ± tutumu benimsedi. Ä°sveç deÄŸer yargÄ±larÄ±ndan ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve göçmenlerin buna uymasÄ±nÄ±n zorunluluÄŸundan söz ettiler.

Daha önce sÄ±k sÄ±k söz ettikleri çok kültürlü toplum, deÄŸiÅŸik etnik köken ve inançtan insanlarÄ±n kültür ve deÄŸer yargÄ±larÄ±na saygÄ± gösterme söylemleri ise terk edildi. Bir biçimde toplumsal tüm sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ± olarak sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve göçmenler gösterildi.

Sorunun çözümü için de daha katÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ± uygulanmasÄ±, cezalarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, daha fazla polis istihdam edilmesi istendi.

Sosyal demokratlar ve saÄŸ partilerin tabanlarÄ±nÄ±n Ä°sveç DemokratlarÄ±na kaymasÄ±nÄ± engellemek için yaptÄ±ÄŸÄ± manevralar ve Ä±rkçÄ± partiyle aynÄ± argümanlarÄ± kullanmalarÄ±, Ä±rkçÄ± partiyi geriletmek bir yana daha da güçlendirdi. Ä°sveç DemokratlarÄ±na görüÅŸleri benimsenen ancak dÄ±ÅŸlanan maÄŸdur edilmiÅŸ bir parti rolünü oynama fÄ±rsatÄ± verdi.

SOSYAL DEMOKRATLAR SAÄžCILARLA KOALÄ°SYONA HAZIR

Bugün yapÄ±lacak seçimlerde Sosyal Demokratlar ve YeÅŸiller hükümeti ile saÄŸ ittifakÄ±n hükümeti kuracak çoÄŸunluÄŸu elde edemeyeceklerinin anlaÅŸÄ±lmasÄ±ndan sonra BaÅŸbakan Stefan Löfven, yeni bir manevra daha yaparak blok politikasÄ±na son verebileceÄŸini ve saÄŸ partilerle koalisyon hükümeti kurabileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ä°sveç tekelleri, özelleÅŸtirme karÅŸÄ±tÄ± söylemleri ve varlÄ±k vergisi gibi önerileri nedeniyle Sol Partinin kurulacak bir hükümet içinde yer almasÄ±nÄ± istemiyor. Tekellerle özellikle silah tekelleriyle yakÄ±n iliÅŸkide bulunan BaÅŸbakan Stefan Löfven, Sol Partinin yer alacaÄŸÄ± bir hükümet kurma yerine saÄŸ partilerle koalisyon hükümeti kurmayÄ± tercih ediyor.

Ä°SVEÇ’TE SENDÄ°KALAR NE YAPIYOR?

Tüm bunlar olurken iÅŸçilerin yüzde 65’ini örgütleyen Ä°sveç Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± (LO) yöneticileri, iÅŸçilerin can alÄ±cÄ± taleplerini gündeme getirmek yerine iÅŸçilerin sosyal demokratlara oy vermelerini saÄŸlamak için seferber oldu. Ä°sveç DemokratlarÄ±na yönelik teÅŸhir kampanyalarÄ± baÅŸlattÄ±.

YapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ± Ä±rkçÄ± partinin LO üyesi iÅŸçiler arasÄ±nda ciddi bir desteÄŸe sahip olduÄŸunu gösteriyor.

Devlet Ä°statistik Enstitüsünün önceki gün kamuoyuna açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rapor, LO üyeleri arasÄ±nda sosyal demokratlara olan desteÄŸin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°sveç DemokratlarÄ±na desteÄŸin ise artmaya devam ettiÄŸini gösterdi.

Ä°ÅžÇÄ°LER ARASINDA IRKÇI PARTÄ°

GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda LO üyelerinin yüzde 46.4’ü Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisine oy vereceÄŸini söylerken bu oran yüzde 38.5’e geriledi. AynÄ± dönemde Ä±rkçÄ± partiye destek vereceklerini söyleyenlerin oranÄ± yüzde 20’den yüzde 24.9’a yükseldi. Bu, her 4 iÅŸçiden birinin Ä±rkçÄ± partiye oy vereceÄŸini gösteriyor. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin en can alÄ±cÄ± sorunlarÄ± olan iÅŸ güvenliÄŸini ortadan kaldÄ±rma ve grev hakkÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlama ve emekli yaÅŸÄ±nÄ± yükseltme giriÅŸimleri LO’nun gündeminde yok. Ä°ÅŸçi kiralama ÅŸirketlerinin yol açtÄ±ÄŸÄ± sorunlar ve patronlarÄ±n kölece çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± misafir iÅŸçiler ise hiç tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±yor. TartÄ±ÅŸmalar daha çok hangi blokun hükümet kuracaÄŸÄ± ve Ä±rkçÄ± partiye karÅŸÄ± alÄ±nacak tutum üzerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Hükümet partileri ve muhalefette bulunan saÄŸ partiler, sorunlara yaklaÅŸÄ±mlarÄ± ve çözüm önerileri birbirine benzediÄŸi için oy kaybÄ±na uÄŸruyor.

SOL PARTÄ° GÜÇLENDÄ°

FotoÄŸraf: AA

Buna karÅŸÄ±n Ä°sveç DemokratlarÄ± ile sorunlarÄ±n çözümü için daha radikal önerileri gündeme getiren Sol Parti güç kazanÄ±yor.

Son yapÄ±lan kamuoyu yoklamalarÄ± 2014 seçimlerinde yüzde 5.7 oranÄ±nda oy alan Sol Partinin yüzde 10 civarÄ±nda oy alabileceÄŸini gösteriyor.

Seçimlerden sonra en büyük sorun hükümetin hangi blok tarafÄ±ndan kurulacaÄŸÄ± deÄŸil, partilerin Nazi kökenden gelmekle ve Ä±rkçÄ± olarak suçladÄ±klarÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ±na karÅŸÄ± nasÄ±l tutum alacaklarÄ±.

2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seçimlerde tüm partiler, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve göçmenlere olan yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan dolayÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ±nÄ±n yer alacaÄŸÄ± veya destekleyeceÄŸi bir hükümet içinde yer almayÄ± kabul etmedi.

Kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ±nÄ±n Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisinden sonra ikinci büyük parti olacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

IrkçÄ± partinin ihraç ettiÄŸi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n kurduÄŸu Ä°sveç Ä°çin Alternatif’in yüzde 4 barajÄ±nÄ± geçmesi mümkün görülmüyor. Partinin yüzde 1 oranÄ±nda oy alabileceÄŸi tahmin ediliyor. Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi ve Çevre Partisi YeÅŸiller’in oluÅŸturduÄŸu azÄ±nlÄ±k hükümeti, Ä±rkçÄ± partiyle her hangi bir hükümet kurma pazarlÄ±ÄŸÄ± içine girmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Bir koalisyon hükümeti kurmakta istekli görünen saÄŸ partilerin Ä°sveç DemokratlarÄ±na yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nda bir deÄŸiÅŸim olup olmayacaÄŸÄ± merak ediliyor.

Avrupaâ€™da saÄŸ kutuplaÅŸma yaratarak gÃ¼Ã§lenmek istiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:48

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