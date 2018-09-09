Ne yerseniz osunuz

Nuray Sancar, gÄ±da maddelerine gelen zamlarÄ± ve Sarayâ€™Ä±n lÃ¼ks 30 AÄŸustos menÃ¼sÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.

Nuray SANCAR

Ekolojik beslenme uzmanlarÄ± bizi ‘ne yersek o’ olduÄŸumuza inandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±rlar. Sayelerinde yaÄŸlanmaya baÄŸlÄ± hantallÄ±ÄŸÄ±n, düÅŸünce zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± karbonhidrat tüketmekten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±; yeÅŸil sebzeler ve bademin insanÄ±n kendini rahat hissetmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gibi faydalÄ± bilgileri yaymak için doÄŸrusu epey çaba harcadÄ±lar. Serotonin, tirozin hormonlarÄ±nÄ± etkileyen besinler, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi ile hafÄ±zayÄ± güçlendirecek vitamin depolarÄ± konusunda doktorlarÄ±n bile önüne geçen bir aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± oldu son zamanlarda. Ama GDO’suz doÄŸal besin piyasasÄ±nÄ±n yanÄ±na yaklaÅŸmak pek o kadar kolay deÄŸil. Bir de Brezilya sÄ±ÄŸÄ±rlarÄ±nÄ±n okyanus aÅŸÄ±rÄ± ÅŸarbon taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±, ‘peynir ekmek hazÄ±r yemek’ halk tekerlemesindeki peynirin fiyatÄ±nÄ±n arÅŸa havalandÄ±ÄŸÄ±, patates soÄŸanÄ±n bile saray menüsüne kurulacak kadar zamlandÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda, fukaraya kala kala ekmek ÅŸeklindeki karbonhidrat kaldÄ± ki, onun da gramaj oyunlarÄ±yla fiyatÄ± artmÄ±ÅŸ durumda. ‘Yani ne yiyorsanÄ±z osunuz’ aforizmasÄ± kibarca ‘Ne yiyebiliyorsanÄ±z maalesef osunuz biçiminde revize edilmeli. Böylesi daha isabetli olur.

Tabii bu ekolojik beslenme standartlarÄ±na ulaÅŸabilen bir kitle yok deÄŸil. Organik pazarlar, tropik meyveler, pahalÄ± badem sütleri bir kÄ±sÄ±m insan için hiç sorun deÄŸil. Ä°ÅŸte böyle karbonhidratla beslenmeyen bir tür de, 30 AÄŸustos resepsiyonunda Saray’da ÅŸöyle bir menüyle muhatap oldu: Ejder meyveli smoothie (çiya tohumlu), liçi meyvesi eÅŸliÄŸinde efuli, starex meyvesi eÅŸliÄŸinde aloevera, taze sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ mevsim meyveleri, pataÅŸur içinde Çerkes tavuÄŸu, zencefilli somonlu suÅŸi, susamlÄ± levrek simidi... ve daha baÅŸkalarÄ±.

Hande FÄ±rat daha önce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir resepsiyondaki ikramlarÄ± “Birbirinden farklÄ± lezzette yemekler… deÄŸiÅŸik içecekler, kilo aldÄ±rmayan tatlÄ±lar… Benim Michelin YÄ±ldÄ±zÄ±m Külliye’ye” diyerek övmüÅŸ. Bir de maÅŸallah beyaz çay diye bir ÅŸey var ki, kilosu 4 bin lira civarÄ±nda, evet o da saraylarda bulunur. Ejder meyvesinin tekinin 15 lira olduÄŸu, birkaç tanesinden 1 bardak meyve suyu çÄ±karÄ±labildiÄŸi yazÄ±ldÄ± çizildi. Bademi de atlamamak lazÄ±m, iyi hallisinin bir kilosunun 60 Türk lirasÄ± olduÄŸu düÅŸünülürse, sütünün hamurunda ‘eÅŸlik ettiÄŸi’ tatlÄ±larÄ± okur tahayyül etsin.

O malzemeyi ÅŸununla “eÅŸlik”leÅŸtirerek, ötekiyle muamele ederek berikiyle soteleyerek yeni bir mutfak kazandÄ±k… diyeceÄŸiz ama bu sofra fakirin ancak çenesini yorar. ÇiÄŸneyerek deÄŸil, konuÅŸarak.

Zira Ä°stanbul’da DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Sivil Ä°rade Platformunca düzenlenen iftar programÄ±na katÄ±lan ErdoÄŸan’Ä±n oturduÄŸu masa ile yurttaÅŸlarÄ±n masalarÄ± arasÄ±nda ÅŸerit çekildiÄŸi hatÄ±rlanÄ±rsa ejderli, liçili, starexli içecekler ile zencefilli suÅŸi gibi yerli milli yemeklerimizdeki malzemelerin birbiriyle muamelesinden çÄ±kan kimyasal reaksiyon iki insan türünü demek ki birbirinden ayÄ±rÄ±yor. Åžu hep beraber binmeye özendirildiÄŸimiz gemi nüfusunu elementlerine, hatta atomlarÄ±na kadar ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

Bir yanda karbonhidratsÄ±z ve yerli milli suÅŸi ve pataÅŸur yataklÄ± tavukla beslenenlerden oluÅŸan fit ve az kilolu 1. sÄ±nÄ±f yolcular, diÄŸer yanda ekmekten ÅŸiÅŸmanlayarak hantallaÅŸmÄ±ÅŸ, hâlâ laktozlu sütten karnÄ± ÅŸiÅŸ; doÄŸal olarak badem sütüyle beyaz çayÄ± camÄ±n ya da ÅŸeridin arkasÄ±ndan seyredebilen ekonomi sÄ±nÄ±fÄ± yolcular.

Ekonomi demiÅŸken… o da krizde olduÄŸundan susamlÄ± levrek simidi deÄŸil de bildiÄŸin pastane simidinin susamÄ±na talim eden sÄ±nÄ±f sadece ejder suyunun maliyetini deÄŸil ne varsa her ÅŸeyi ödemek üzere elini, içinden bir ÅŸey çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ± cebinde tutmak zorunda. Kural bu; biri yer diÄŸeri öder. Ne tüketiyorsan oysan bu borçlar ödenecek kardeÅŸim! Yok öyle camdan bedava bakmak. AynÄ± gemideyiz sonuçta!

Baudelaire Paris SÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± kitabÄ±nda YoksullarÄ±n Gözleri baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda, fakir fukaranÄ±n kent merkezinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kentsel dönüÅŸüm sonrasÄ±nda Paris’te sevgilisiyle gittiÄŸi bir kafeyi betimler. 19. yüzyÄ±l ortalarÄ± filandÄ±r:

“AkÅŸam yoruldunuz biraz yeni bir bulvarÄ±n köÅŸesindeki yeni açÄ±lmÄ±ÅŸ bir kahvenin önünde oturmak istediniz. IÅŸÄ±k altÄ±nda pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l bir kahvenin beyaz Ä±ÅŸÄ±klarla kamaÅŸmÄ±ÅŸ duvarlarÄ± aynalarÄ±n pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l yüzlerini, silme çubuklarÄ±n ve korniÅŸlerin altÄ±n yaldÄ±zlarÄ±nÄ±… baÅŸlarÄ±nda meyveler, börekler, kÄ±zarmÄ±ÅŸ av hayvanlarÄ± taÅŸÄ±yan su perilerini ve tanrÄ±çalarÄ±, uzanmÄ±ÅŸ kollarÄ±nda küçük Bavyera vazosu taÅŸÄ±yan Hebe’leri… oburluÄŸun hizmetine sunulmuÅŸ bütün tarihi, efsaneyi… aydÄ±nlatÄ±yordu.”

Çok güzel anlatÄ±r Baudelaire; ÅŸair çünkü o. Fakat birden paçavralar içinde bir baba ve iki çocuÄŸu belirir ve eÅŸsiz bir hayranlÄ±kla kahveyi seyretmeye baÅŸlar. Baudelaire ‘SusuzluÄŸumuzdan çok açgözlülüÄŸümüzden utanç duymuÅŸtum’ diye yazmaya devam eder. Lakin tam o anda yeÅŸil gözlerine ay Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve tutkunun konaklamÄ±ÅŸ olduÄŸu sevgili ‘ÅžunlarÄ±n haline bak, ne sinir ÅŸeyler, gözlerini araba kapÄ±sÄ± gibi açmÄ±ÅŸlar, kahveciye söyleyin de uzaklaÅŸtÄ±rsÄ±nlar’ der.

“AnlaÅŸmak böylesine güçtür iÅŸte. DüÅŸünceler böylesine birleÅŸmez ÅŸeylerdir meleÄŸim, seviÅŸenler arasÄ±nda bile’ diye bitirir metnini Baudelaire, masadan kalkÄ±p giderken.

Bizde de müÅŸterinin önündeki patates artÄ±klarÄ±nÄ± almak için bir büyük hazÄ±r besin zincirine ait dükkanÄ±n vitrininin önünde bekleyen, sonra da o patatesleri aldÄ±ÄŸÄ± ölesiye dövülen Suriyeli küçük muhacir; restoranda mendil sattÄ±ÄŸÄ± için derin dondurucuya hapsedilen küçük kÄ±z hikayesi de cam önünün bile pek güvenli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor bir kere daha.

Åžükür; devir enformasyon devri olduÄŸu için kim ne yiyor ne içiyor pek gizli kalmÄ±yor. Memleketin her yanÄ± vitrin camÄ±. Yiyenlerle seyredenler arasÄ±ndaki ÅŸerit de medya ve sosyal medya uzaklÄ±ÄŸÄ±ndan çekildiÄŸi için karbonhidratla beslendiÄŸi için hantal, B ve D vitamini yoksunluÄŸu çektiÄŸi için dermansÄ±z ve hafÄ±zasÄ±z, insülin direnci oynak ekonomi sÄ±nÄ±fÄ± yolcularÄ± o küçüklere uygulanan muameleye o kadar sÄ±k maruz kalmÄ±yor. Ama sonuçta görünmeyen bir ÅŸerit orada iki ayrÄ± türün, iki ayrÄ± sÄ±nÄ±fÄ±n arasÄ±na çekilmiÅŸ duruyor. Öte tarafta olanlar, ekmek mi zamlanmÄ±ÅŸ, patates mi bulunamÄ±yor pasta yesinler; yeter ki ‘araba kapÄ±sÄ± gibi açÄ±k’ yoksul gözlerini, vitrinin öte yanÄ±ndaki, ay Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve zenginlik hÄ±rsÄ±nÄ±n konakladÄ±ÄŸÄ± gözlerden kaçÄ±rsÄ±nlar.

Susuzluk hissinden büyük tamahÄ± kandÄ±rmak için içilen ejder-smoothie’nin bu ayrÄ± gayrÄ±lÄ±kta bir günahÄ± yok; yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±n. Rusya’da kurtlu fasulyenin Fransa’da yok satan francalanÄ±n devrimci olduÄŸu da doÄŸru deÄŸil. Bir baÅŸÄ±na ne yapabilirler ki?! Sadece birinin yerken diÄŸerinin baktÄ±ÄŸÄ± yerde maraz doÄŸuyor.

KomÅŸusu tokken Michelin YÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± bir GDO’ya takmak zorunda kalanlar itirazcÄ± ve protestocu oluyor, göÄŸü fethe filan kalkÄ±yormuÅŸ.

Madem insan ne yerse oymuÅŸ; millet kÄ±raathanesinde kek yedikten sonra çimlerde yuvarlanÄ±p milli ÅŸölenlere çitin-camÄ±n arkasÄ±ndan eÅŸlik ederken esirgeyen ve eÅŸitleyen göÄŸe bakmak da mümkünmüÅŸ.

Saray'Ä±n 30 AÄŸustos menÃ¼sÃ¼: Ejder suyu, Zencefilli Somonlu SuÅŸi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 14:25

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