Twitter, web iÃ§in yeni tasarÄ±mÄ±nÄ± test etmeye baÅŸladÄ±

Twitter, web kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in yeni bir tasarÄ±mÄ± test etmeye baÅŸladÄ±. Yeni tasarÄ±mda TT listesi 5 baÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve geri plana itilmiÅŸ.

Twitter’Ä±n güncellenmiÅŸ web versiyonu, az sayÄ±da Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±na açÄ±ldÄ±. Yeni tasarÄ±ma eriÅŸim saÄŸlayan kullanÄ±cÄ±lar, güncel versiyon üzerinden Twitter’Ä±n 'Yer iÅŸaretleri' özelliÄŸine eriÅŸebiliyor.Yenilenen tasarÄ±mÄ±n test sürümüne dahil edilen kullanÄ±cÄ±lar, gece modu ve veri tasarrufu gibi özellikleri de test edebilir.

Gece modu özelliÄŸi bir yÄ±l önce kullanÄ±cÄ±lara açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak bu eski özelliklerin yeni dokunuÅŸlara sahip olduÄŸunu görmek mümkün. Gece Modu özelliÄŸi bir açma kapama tuÅŸuna kavuÅŸurken, Veri Tasarrufu da ayarlar menüsünde önünüze çÄ±kan bir seçenek olmaktan çÄ±karak açma kapama tuÅŸuyla iÅŸleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Twitter'Ä±n yeni tasarÄ±mÄ±nda 'gece modu' görünümü

TT LÄ°STESÄ°NDE BAÅžLIK SAYISI AZALMIÅž, YERÄ° DEÄžÄ°ÅžMÄ°Åž

Yeni tasarÄ±mda en dikkat çekici özelliklerden biri de Gündemdekiler (Trending Topics) kÄ±smÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ. TT listesi olarak bilinen bu kÄ±sÄ±m, "Kimi Takip Etmeli" kÄ±smÄ±nÄ±n altÄ±na taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ ve eski tasarÄ±mda olduÄŸu gibi bir seferde 10 deÄŸil 5 baÅŸlÄ±k gösteriyor.

“Yeni Tweet OluÅŸtur” ekranÄ± da tasarÄ±m deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilen alanlar arasÄ±nda yer alÄ±rken Tweetlerin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanda artÄ±k "Konum" seçeneÄŸi yer almÄ±yor.

Twitter, ÅŸu anda bu tasarÄ±mÄ±n kaç kullanÄ±cÄ±da aktif olduÄŸunu söylemeyi tercih etmezken ne zaman daha geniÅŸ kitlelere açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamadÄ±. Evrenselgzt hesabÄ±nÄ±n test kullanÄ±cÄ±larÄ± kapsamÄ±nda yer almasÄ± sayesinde yeni tasarÄ±mÄ± inceleme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸumuzu da not edelim. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Twitter'da takipÃ§i sayÄ±larÄ± neden azalÄ±yor?

Twitter'dan yeni Ã¶zellik: Yer Ä°ÅŸaretleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 14:38

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