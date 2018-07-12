Twitter'da takipÃ§i sayÄ±larÄ± neden azalÄ±yor?

Bir sÃ¼redir, kullanÄ±cÄ±larÄ±n takipÃ§i sayÄ±larÄ±nda azalma gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunun nedeni, Twitter'Ä±n durumlarÄ±nda ani deÄŸiÅŸiklik gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hesaplarÄ± kilitlemesi.

Twitter'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, yÄ±llar boyunca durumlarÄ±nda ani deÄŸiÅŸiklikler görülen hesaplarÄ±n kilitlendiÄŸi duyuruldu. Twitter, böyle durumlarda hesap sahiplerine ulaÅŸÄ±yor ve hesabÄ± doÄŸrulamamalarÄ± veya parolalarÄ±nÄ± yenilememeleri halinde oturum açamayacaklarÄ± ÅŸekilde hesaplarÄ±nÄ± kilitliyor. Kilitli hesaplarÄ±n takipçi sayÄ±larÄ±ndan düÅŸürüldüÄŸü ifade edilen açÄ±klamada, birçok profilde görüntülenen takipçi sayÄ±sÄ±nÄ±n azalabileceÄŸi ifade edildi.

Twitter'Ä±n açÄ±klamasÄ±na göre, kullanÄ±cÄ±larÄ±n çoÄŸu 4 veya 4’ten daha az takipçi kaybedecek. Çok daha geniÅŸ sayÄ±da takipçiye sahip olanlar ise takipçi sayÄ±larÄ±nda daha ciddi bir düÅŸüÅŸ görecek.

TWITTER HESABI NEDEN KÄ°LÄ°TLENÄ°R?

Hesap faaliyetlerinde ani bir deÄŸiÅŸiklik tespit edilmesi durumunda Twitter hesabÄ± kilitlenebiliyor ve hesabÄ±n kontrolünün hâlâ kendisinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek için hesap sahibiyle iletiÅŸime geçiliyor. Hesap faaliyetlerindeki bu ani deÄŸiÅŸiklikler arasÄ±nda çok sayÄ±da istenmeyen yanÄ±t veya mention yapÄ±lmasÄ±, hatalÄ± baÄŸlantÄ±larÄ±n gönderilmesi veya hesabÄ±n bir mention sonrasÄ±nda çok sayÄ±da hesap tarafÄ±ndan engellenmesi yer alabilir. BaÅŸka servislere ait e-posta - parola kombinasyonlarÄ±nÄ±n çevrimiçi olarak gönderilmesi durumunda da hesap kilitlenebiliyor. Bu tür bilgilerin hesabÄ± riske attÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor ve hesap sahiplerinden kendi güvenlikleri için parolalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeleri isteniyor. Hesapla ilgili bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ± onaylanana kadar hesap kilitleniyor, hesaplarÄ±n tweet göndermeleri veya reklamlarÄ± görmeleri de mümkün olmuyor.

KÄ°LÄ°TLÄ° HESAPLARIN SPAM VEYA BOT'LARDAN FARKI NE?

Kilitli hesaplar genellikle gerçek insanlar tarafÄ±ndan oluÅŸturulmuÅŸtur ancak hesabÄ±n hâlâ aynÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan kontrol edildiÄŸii onaylanamamaktadÄ±r.

Spam hesaplar (bot hesaplar olarak da adlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±rlar) tipik olarak ilk günden itibaren spam davranÄ±ÅŸlarÄ± sergilerler. Bunlar Twitter tarafÄ±ndan giderek artan kolaylÄ±kta tespit edilebilmekte ve otomatik olarak kapatÄ±labilmektedir. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 11:42

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