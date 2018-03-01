Twitter'dan yeni özellik: Yer İşaretleri

Twitter, tweetleri kolayca kaydetmeye imkan veren 'Yer İşaretleri' özelliği ile yeni 'paylaş' butonunu hayata geçirdi.

Twitter, kullanıcılarından aldığı geri dönüşler doğrultusunda 'Yer İşaretleri' özelliğini hayata geçirdi. Bu özellik sayesinde tweetleri sonrası için hızlıca kaydetmek ve paylaşım yapmak daha kolay hale geldi.

Uygulamanın yeni sürümünde her tweette bulunan “paylaş” butonuyla birlikte bir tweet, yer işaretlerine ekleyebilecek; direkt mesaj ile veya Twitter’ın dışında da paylaşılabilecek.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Tweet’i yer işaretlerinize eklemek için tweetin altındaki paylaş butonuna basın ve “Tweet’i yer işaretlerine ekleyi seçin. Daha sonra bu tweeti bulmak için profil butonunuza dokunup aşağıda seçenekler arasında bulunan 'Yer İşaretlerine' girin. Yer işaretlerinizden istediğiniz zaman tweet silebilirsiniz. Neleri yer işaretlerinize eklediğinizi yalnızca siz görebilirsiniz.

Bu özellik sayesinde canlı video bulunan bir tweeti daha sonra izleyebilir, tweet dizisini yer işaretlerine ekleyip sonra inceleyebilir ve daha sonra okumak veya paylaşmak için ilginç yazı linklerinin bulunduğu tweetleri kaydedebilirsiniz.

Özellik tüm dünyada iOS, Android, Twitter Lite ve Twitter Mobil sitesinde kullanılabilir durumda. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 03:20

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