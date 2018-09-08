ErdoÄŸan'dan Tahran zirvesi aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi' sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan 5 dilde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan Türkçe, Ä°ngilizce, Farsça ve Rusça mesajlar paylaÅŸtÄ±. ErdoÄŸan, "Rejimin çÄ±karlarÄ± uÄŸruna on binlerce masum insanÄ±n öldürülmesine göz yumulmasÄ± durumunda, böyle bir oyunun ortaÄŸÄ± da seyircisi de olamayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan açÄ±klamasÄ±nda, "Türkiye olarak, baÅŸtan beri Suriye'de akan kanÄ±n durmasÄ± için mücadele ettik. Hiçbir ayrÄ±m gözetmeden Suriyeli kardeÅŸlerimize sahip çÄ±ktÄ±k. Dün olduÄŸu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeÅŸimizin dahi burnunun kanamasÄ±nÄ± istemiyoruz" ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Terörle mücadele kisvesi altÄ±nda sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye’nin toprak bütünlüÄŸü ile komÅŸu ülkelerin milli güvenliÄŸini zayÄ±flatmayÄ± amaçlayan ayrÄ±lÄ±kçÄ± gündemlere karÅŸÄ± durulmasÄ± gerekmektedir. — Recep Tayyip ErdoÄŸan (@RT_Erdogan) 7 Eylül 2018

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 00:52

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